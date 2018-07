Le « french kiss » est-il vraiment français ?

Le baiser lingual, ou baiser profond, familièrement appelé "galoche" ou "pelle" consiste en un ensemble de mouvements érotiques impliquant une exploration partagée et variée des lèvres, de la langue et de la bouche dans son ensemble dans le but d'obtenir des récompenses cérébrales sous forme de plaisir érotique par la stimulation desdites zones érogènes orales. Si cette pratique est popularisée dans le monde sous l'appellation "french kiss", son nom scientifique, beaucoup moins romantique, est le cataglottisme. Mais, au fait, pourquoi appelle-t-on ce baiser le "french kiss" et quelle est sa véritable histoire ?

La pratique n'a en fait rien de français, il faudrait plutôt parler d' "Indian Kiss" car ces dans les eaux du Gange que le baiser profond puise ses sources. C'est en tout cas en Inde qu'on en retrouve la première mention : dans le Kâmashastra de Babhru écrit au Vème siècle avant notre ère, un des premiers traités indiens d'arts amoureux ayant servi de source pour l'écriture du célèbre Kâma-Sûtra. Le baiser lingual y est présenté comme un préliminaire stimulant le désir sexuel. Une autre mention se retrouve dans des inscriptions chinoises datant de 200 avant notre ère : le baiser lingual est recommandé aux couples comme… retardateur d'orgasme. Certains archéologues pensent que la pratique aurait vu le jour en Chine et qu'elle se serait par la suite répandue en Inde. Quoi qu'il en soit, c'est en Inde que les Gréco-Macédoniens d'Alexandre découvrirent ce nouveau baiser et en furent charmés au point de l'importer en Europe et de lui donner ce doux nom de cataglottisme : de "kata" (vers le bas) et "glossa" (langue).

Si certains Grecs furent d'abord méfiants face à cette pratique venue d'Orient, ils ne tardèrent pas à en être subjugués. Le baiser profond avait conquis la Grèce, il en ferait de même pour l'austère Rome. C'est durant le dernier siècle de la République et le premier de l'Empire que le cataglottisme fut popularisé à Rome par des poètes facétieux comme Catulle et Ovide. La princesse Julie, fille du vertueux empereur Auguste, en aurait été friande d'après les témoignages d'époque. A Rome, ce baisait était nommé le "savium" et il était si répandu qu'on ne le nommait guère plus que le "baiser romain" (cf. Kaamelott). Mais la pratique déclina dès après le IIème siècle et disparut presque complètement sous le Bas-Empire, avec l'émergence d'une religion venue des déserts arides, désireuse d'éteindre toute flamme érotique et de plonger la rieuse Rome dans la grisaille des pénitents prudes : l'heure n'était plus aux baisers langoureux mais aux génuflexions, la chair était coupable et la bouche de la femme, loin d'être un objet de désir, était vue comme la matrice du péché.

Le baiser romain fut-il tout de même clandestinement pratiqué en Occident durant ce millénaire qui suivit la christianisation et la chute de Rome ? Sans doute, on ne se défait pas d'une si douce habitude. Mais aucune preuve historique ne permet de l'affirmer. Dans les pays d'Asie, épargnés par le christianisme et sa pruderie, la pratique continua néanmoins à faire florès durant tout le Moyen-âge. Les Européen(ne)s durent attendre dix siècles pour que le baiser romain sorte de sa léthargie et reparaisse au grand jour, avec le vent de liberté qui souffla sur l'Europe avec l'apparition de l'humanisme et la redécouverte des Anciens. C'est tout naturellement à Florence, cité éprise d'art et de sensualité, que l'antique baiser trouve ses plus fervents zélateurs. Au point qu'il fut désormais appelé "baiser florentin" dans toute l'Europe. C'est du moins ainsi qu'on nomma cette pratique en France, où elle fut introduite par la suite italienne qui accompagnait Marie de Médicis. S'il déclina durant le Grand Siècle dominé par les moralistes, c'est au siècle suivant, celui des Libertins et des Lumières, que le baiser florentin retrouve pour de bon ses lettres de grâce. La pratique devait être déjà très banalisée au XVIIIème siècle pour que le vénitien Antonio Canova la représente dans sa sculpture Psyché. Un autre Vénition, Casanova, aurait quant à lui été un véritable ambassadeur de ce baiser : "plusieurs femmes indiquent qu'elles ne voulurent plus jamais être embrassées autrement après avoir goûté au baiser florentin", peut-on lire sur le site droledhistoire.fr. Napoléon Bonaparte aurait également été un grand amateur de ce baiser selon certains témoignages, mais rien ne permet de les étayer. Quoi qu'il en soit, après la Révolution, la pratique du baiser florentin (appelé ainsi jusqu'au siècle dernier) se répandit à une vitesse fulgurante dans la société française : surtout dans les milieux libéraux, artistiques et anticonformistes.

Alors, d'où vient l'appellation "french kiss" ? Selon la version la plus communément admise, ce nom aurait été donné par les soldats états-uniens déployés en France lors de la Grande Guerre. A côté des horreurs du front, ils avaient, lors de permissions, l'occasion d'aller à Paris et d'y profiter des douceurs. Rappelons que l'Amérique d'alors était volontiers bourgeoise et puritaine : jurer, cracher, boire, s'embrasser étaient des pratiques plus que choquantes et les ligues de tempérance (animées par majoritairement par des femmes puritaines) constituaient un véritable lobby conservateur (la Prohibition sera adoptée quelques années plus tard). La vue de ces Françaises légères et embrassant à pleine bouche leur compagnon d'un soir avait de quoi surprendre les GI's qui donnèrent dès lors au baiser florentin le nom de french kiss. L'apparition du chewing-gum facilita les choses : le french kiss devint vite le nom d'un jeu consistant à s'échanger un chewing-gum en s'embrassant, jeu auquel les jeunes Françaises s'adonnaient volontiers avec les soldats états-uniens.

Dès lors, le baiser lingual ne serait plus connu que sous le nom de french kiss, et tant pis si les Français n'en sont pas les plus fervents adeptes. En effet, selon un sondage publié en 2015, seuls 46% des personnes interrogées disent le pratiquer régulièrement. Les plus zélés pratiquants se trouvent sans surprise en Asie (Japon, Chine, Corée) et en Amérique du Nord. Les peuples océaniens et africains y semblent quant à eux réticents. Il faut dire que le baiser lingual est avant tout une pratique socioculturelle. S'il est répandu chez les hominidés (humains, chimpanzés, gorilles, bonobos) il relève plus de l'ethnologie que de l'éthologie. Certaines cultures africaines et amérindiennes considèrent même qu'il s'agit d'une pratique sale et contre-nature, arguant que la bouche est exclusivement destinée à la parole et à la consommation alimentaire… Mais rien ne semble pouvoir stopper l'irrésistible ascension du french kiss. Popularisé par le cinéma, adopté par de plus en plus de jeunes à travers le monde et symbole des nouveaux couples décomplexés. A n'en pas douter, le XXIème siècle sera celui du baiser profond. Alors, quand vous embrassez votre chéri(e), point de chauvinisme ! Le french kiss, loin d'être l'apanage des Français(e)s, est un geste tendre ayant traversé les âges et les civilisations pour parvenir jusqu'à notre époque troublée et l'éclairer un peu de sa douceur.