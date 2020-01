Le Frexit, un non-sens économique !

Sortir de l'Union Européenne telle qu'elle est aujourd'hui est une option envisageable. Parce qu'il devient de plus en plus difficile d'accepter que des instances technocratiques non responsables devant le peuple, continuent de nous imposer leur droit, décident à la place de nos juridictions, et annulent des lois votées par notre représentation nationale. Même si d'aucuns parlent de tutelle consentie, lorsqu'on n'est plus d'accord, on doit pouvoir divorcer. Mais il y a des divorces catastrophiques, préjudiciables aux deux parties, et d'autres réussis.

Divorce en douceur

La réussite d'une séparation, entre les États comme entre les personnes, passe par un dialogue préalable, une évaluation et un partage des actifs, et la définitions des relations futures qu'on sera conduits à entretenir. Claquer la porte en hurlant des imprécations contre son ex défoule sans doute sur le moment mais ne règle rien pour la suite.

La principale faiblesse des frexiteurs est qu'ils ne voient que l'Europe des superstructures, celle des fonctionnaires, des technocrates et de la surabondance des règlements pointilleux, souvent inutiles, parfois surréalistes. Mais les États et leurs extensions ne sont qu'un emballage. On peut l'arracher ou pas. Cela ne change rien au contenu.

Ces gens n'imaginent pas que l'Europe des entreprises est infiniment plus significative et qu'il faudra travailler avec elle en priorité, en la libérant des carcans de Bruxelles, un par un. Mais de façon pragmatique, en faisant sauter les verrous là où ils freinent, sans bloquer la machine. En accompagnant la dénonciation ou la renégociation des traités selon les normes habituelles du droit international, plutôt que de se retrancher derrière un juridisme de fête foraine.

Ces gens-là ont une excuse : leur formation, quand ils en ont une, et leur pratique professionnelle, quand ils ont exercé des responsabilités, ignorent la plupart des règles de fonctionnement de l'économie réelle. Leurs maîtres à penser, professeurs, théoriciens et hauts fonctionnaire peuvent être des gens respectables, motivés, armés de bonne volonté, mais ils dissertent de sujets dont les tenants et les aboutissants leur échappent complètement.

Jongler avec les agrégats de la macro-économie, tout en évaluant les interactions de la micro-économie à la fois au niveau industriel, commercial, financier et technologique, n'est pas un exercice à la portée des béotiens. Même les experts le pratiquent souvent en brain storming, en cultivant le doute constructif, tant l'exercice est complexe en raison des multiples paramètres à prendre en considération.

Lorsqu'un homme seul, qui n'a jamais opéré au plus niveau dans le privé et à l'international, prétend avoir tout compris et croit posséder la solution, cela relève du wishful thinking.

Permettre à la France de se désengager progressivement de l'U.E

Cela suppose une triple approche dont chaque aspect est indissociable des deux autres :

Juridique d'abord

Tout étudiant de première année de licence qui a suivi les cours de droit constitutionnel connaît la valeur supérieure de la constitution sur le droit interne, et par quelles procédures on peut la modifier, voire en faire voter une nouvelle par voie référendaire.

C'est le nœud gordien qu'ils faut trancher en premier. Parce qu'il appartient au peuple de décider de son avenir. Et parce que trop de dispositions léonines issues des traités inégaux ont été intégrées sournoisement dans le texte suprême, dans l'espoir d'esquiver des conflits futurs. En appeler d'abord à l'article 50 ne ferait que produire d'interminables procès alourdis de QPC sur les conventions en cours d'exécution, créant une incertitude juridique paralysant l'économie.

Économique ensuite

Tout étudiant en économie sait à la fin de sa première année ce qu'est la déflation et les risques que cela comporte. La déflation redoutée de tous les économistes de terrain est ce qu'un frexit dur aurait une probabilité importante de provoquer. Nous en sommes déjà au stade de la désinflation avec une stagnation de la production, une stabilisation d'un chômage structurel présentée comme une victoire et un taux d'intérêt zéro.

Un retrait brutal de l'Eurocrature entraînerait, outre un désengagement dans les affaires en suspens, une poussée des contentieux sur les contrats en cours, suspendant les décisions stratégiques d'investissement et plaçant sous séquestre la plupart des mouvements de capitaux. Or l'économie, à la fois irrationnelle et logique, repose autant sur la confiance et l'optimisme que sur la pérennité des échanges.

Si l'on peut ignorer les diktats des eurocrates, on ne peut pas se passer de nos partenaires industriels, technologiques et commerciaux. Or la perte de confiance est pratiquement toujours le prélude de la déflation. Surtout quand elle s'accompagne d'une crise financière brusque ou d'un changement brutal de monnaie.

Dans un premier temps les prix baissent, les consommateurs en bénéficient. Mais c'est l'embellie avant l'ouragan. L'ossature de l'économie de marché s'articule moins sur les entreprises du CAC 40 que sur d'innombrables PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) Faute de marges suffisantes, les plus solides n'investissent plus, donc ne sollicitent plus les banques et le crédit passe en taux négatif.

Les plus faibles font faillite, entraînant dans leur chute sous-traitants, fournisseurs et distributeurs. La production dégringole. L'offre devenant inférieure à la demande, les prix remontent en flèche tandis que le chômage augmente. L'histoire a retenu une spirale déflationniste mortifère, celle de 1929. Personne ne souhaite revoir ça.

Même en version soft comme la déflation rampante dont le Japon souffre depuis 20 ans, où plus les gens s'endettaient pour rembourser, afin de ne pas perdre la face, plus ils aggravaient leur situation personnelle et celle du pays. Incitant à chercher des « sauveteurs » à l'étranger, contrairement à toutes leurs traditions, avant de se reprendre une fois tirés d'affaire.

Nikolaï Kondratiev, avant d'être déporté au goulag par Staline, avait eu l'idée d'observer et de mesurer les cycles économiques afin de voir si on ne pourrait pas en tirer des conclusions concrètes. Les faits connus de son temps lui permettaient de constater des cycles longs de 50 à 60 ans, subdivisés en cycles courts de l'ordre de 20 ans ainsi échelonnés : expansion-inflation, stagnation-récession, dépression-déflation.

À l'heure actuelle, passés par le boom de l'électronique, puis de la communication, puis du numérique, nous finissons une phase 2. Qui prendrait le risque d'aggraver le passage en phase 3 ?

Financier enfin

Tout étudiant achevant un premier cycle de sciences sociales connaît les mécanismes de l'économie mondialisée et leurs incidences sur les sociétés humaines. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, l'économie globale est assujettie à des entités qui brassent des milliards de milliards avec des répercussions sur le moindre dollar dépensé ou investi.

Face à cette situation, il y a 2 attitudes : la vertueuse qui se limite à vitupérer, fustiger et vilipender les capitalistes. En restant assis derrière son clavier sans rien faire. Et la réaliste qui consiste à pratiquer l'entrisme. Jouer le jeu tout en s'efforçant d'en prendre progressivement le contrôle. Au moins en partie, là où la haute finance est la moins enracinée. Si les individus ont peu de chances d'y parvenir, ce serait à la portée d'un État volontariste. À la condition sine qua non de commencer par élire un leader qui ne joue pas les entités financières contre sa nation.

Pour en revenir à l'Europe, contrairement à ce que beaucoup croient, la BCE est son ventre mou. Menacer de retirer nos réserves qui représentent 15% des actifs et gagent l'euro pour 20% pourrait constituer un premier avertissement. D'autant que ce n'est pas une vraie banque. Son comité exécutif dépend entièrement du conseil de l'U.E qui lui dicte ses instructions pour mettre en œuvre une politique monétaire commune, allouer ou refuser des subventions, décider des taux et durées des prêts ou de l'effacement des ardoises pour les petits états nouvellement arrivés et déjà complètement ruinés.

L'indépendance politique et financière de la BCE, autant que ses pouvoirs normatifs et disciplinaires sont une plaisanterie propre à décoincer les zygomatiques des plus désespérés. On s'y est soumis comme d'autres se laissent fouetter dans une séance de bondage. Mais ceux qui n'apprécient pas ces jeux peuvent décliner : « Non merci, c'est pas mon truc ! »

Les nouveaux équilibres de l'Europe

On ne le redira jamais assez, l'Europe des superstructures est la partie visible de l'iceberg. L'Europe des entreprises en constitue la partie invisible, infiniment plus fonctionnelle. Et si les entreprises s'accommodent tant bien que mal des oukases de la superstructure, elles peuvent tout aussi bien les ignorer.

Airbus et ESA se passent déjà des diktats de Bruxelles. Et avec le Brexit, de nombreuses entreprises s'apprêtent à suivre le même chemin. Après 3 ans de cafouillages qu'on aurait pu éviter... D'ailleurs, avant même que Bojo débloque la situation, des cabinets de consulting internes ou externalisés phosphoraient à plein régime pour évaluer des suites alternatives et proposer des réponses adéquates. Seule la France ne s'y est pas impliquée, tant elle considérait cette hypothèse comme invraisemblable.

Aujourd'hui, il est permis de considérer que le corpus juris contraignant de l'U.E pourrait ne plus être qu'un fossile législatif si la France, après avoir éliminé toute sujétion dans sa nouvelle constitution, décidait de dénoncer les traités les plus contraignants, après une courte phase proposant une renégociation. Je ne serais pas surpris que les technocrates de Bruxelles acceptent de discuter et de trouver des arrangements, car le départ de la France, première puissance militaire européenne désormais, et toujours deuxième puissance économique, ne leur laisserait plus qu'à réinventer le Benelux et la Hanse Germanique.

L'impératif majeur à garder à l'esprit est que le désengagement doit être progressif et modulé, secteur par secteur, société par société, afin de ne pas enrayer une machine économique déjà fragile. La pérennité des échanges commerciaux repose sur des procédures qu'on devra redéfinir au cas par cas, sans porter préjudice à personne. Les contrats en cours devront être maintenus jusqu'à leur terme, plutôt que modifiés avec des compensations onéreuses, sauf si on ne peut faire autrement. Les nouveaux engagements se feront ensuite conformément à de nouvelles règles.

Cette approche pragmatique s'appliquera tout autant aux États. Il n'est pas question d'isolationnisme mais de maintenir des relations diplomatiques fructueuses avec ceux qui le souhaiteront, dans l'intérêt mutuel de chacun, et de se faire des alliés en vue d'actions communes ponctuelles dans les domaines où nos intérêts convergent... Tout en considérant l'Union Européenne (ou ce qu'il en restera) non comme un ennemi à abattre, mais comme un partenaire traité sur un pied d'égalité au même titre que l'OMC, l'ASEAN on n'importe quel pays ou groupe de pays.

En d'autres termes viser à retrouver une Europe des Nations, forte dans ses convergences, mais où la France pourrait choisir ses associés et ses actions en fonction de ses intérêts. Peut-être ensuite vers une alliance de type AELE dont il faudra définir les contours avec nos partenaires.