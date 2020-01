Le froid tue 17 fois plus que la chaleur !

La virée en motoneige de huit touristes français accompagnés d'un guide local, mardi 21 janvier à 225 km au nord de Québec a mal tourné. Les motoneigistes après avoir atteint l'embouchure de la rivière « La Grande Décharge », la glace a cédé emportant six personnes, deux coreligionnaires ont pu secourir un des leurs transi de froid, rejoindre la terre ferme et alerter les secours. Les sauveteurs ont récupéré le guide qui décédera d'hypothermie et les corps de deux motoneigistes seront retrouvés quelques jours plus tard à deux kilomètres de là, trois corps n'ont toujours pas été retrouvés. « Personne ne comprend comment on a pu diriger des gens vers ce secteur. C’est le pire secteur où aller. C’est l’incompréhension totale. (...) Les eaux de la rivière ne gèlent pas tout à fait pendant l'hiver. Souvent la glace est peu épaisse ou c’est à l’eau vive ». Le groupe s'est-il égaré (nuit tombante) ? a-t-il voulu emprunter un raccourci pour rejoindre l'hôtel Saint-Guédon distant d'une quarantaine de kilomètres en passant par le lac Saint Jean ou le guide a-t-il mal renseigné les waypoints ?

L'homme est un animal homéotherme ce qui signifie qu'il maintient sa température centrale à 37°C. Si la température extérieure est sévère, l'organisme va veiller à la maintenir compatible au maintien en vie. On distingue le « noyau » situé en profondeur et qui représente 65 % de la masse corporelle, et l'« écorce » située en surface du corps d'une épaisseur d'environ 2.5 centimètres qui représente environ 35 % de la masse corporelle dont la température est variable. La température centrale (interne ou profonde) correspond à la température, rectale, orale (sous la langue) ou de la membrane tympanique.

Quatre-vingt dix pour-cent des pertes de chaleur se font par la peau le reste par la respiration (problème chez les plongeurs respirant de l'hélium). Le transfert thermique est lié à : la température ambiante, au rapport surface corporelle/volume, à l'altitude (perte de 1°C par tranche de 150 m), à l'adaptation au froid, à la capacité aérobie (consommation d'O2) et à l'épaisseur de la couche graisseuse. Les nageurs qui effectuent la traversée de la Manche s'enduisent le corps de plusieurs kilogrammes d'un mélange de vaseline et de graisse de mouton. L'adulte dont les tissus adipeux atteignent 15 % de la masse corporelle, dispose d'une protection équivalente à une combinaison de Néoprène de 5 mm : « protection équivalente à 4°C pour une baigneur immobile, 5°C pour un nageur loisir, et 6 à 7°C pour un nageur de haut niveau ».

Le confort thermique correspond à une température centrale de 37°C et cutanée de 33°-34°C, conditions réalisées dans une pièce à 25°C (ou dans une eau calme de 33-34°C), la puissance de chaleur dégagée équilibre les pertes. La température n'est pas répartie uniformément et on constate des variations de 0,2 à 1,2°C. La température mesurée chez un sujet légèrement vêtu dans une pièce à 20°C est de 35° dans les muscles de la cuisse et de 27 au milieu du pied. Pour une température de la peau de 28°C, une modification aussi infime que 0,02°C par seconde est ressentie comme un refroidissement rapide ! La sensibilité tactile au froid apparaît entre 15 et 20 °C, la température critique pour la dextérité manuelle se situant entre 12 et 16 °C, la valeur inférieure du seuil de la douleur est approximativement de 10°C.

La différence de la température de confort est liée à la conductibilité thermique. Le coefficient de convection cutanée par 1°C de Δt° (différence de température de deux corps en présence) et 1m2 de surface corporelle est de 2 watts dans l'air calme, et de 100 watts dans l'eau. La surface corporelle étant d'environ 1,8 m2 chez l'adulte, chaque fois que la peau sera plus chaude d'un degré de la température ambiante, l'organisme perd 3,6 w et 180 w dans l'eau.

Lors d'une activité physique quelconque, près de 80 % est transformé en chaleur et 20 % en travail. A une dépense énergétique de 2.000 calories dans l'air correspond à une dépense de 50.000 calories dans l'eau à température égale. Quatre phénomènes thermiques sont susceptibles de modifier l'équilibre (apports ou déperditions) :

- la convection : circulation d'un fluide environnant (air, eau) qui entre en contact avec la peau, elle est accrue par le mouvement, le vent, la respiration, et le courant ;

- la conduction : transfert de chaleur par contact du corps chaud vers un objet plus froid (s'allonger sur le sol, par exemple) ;

- le rayonnement : échange de la chaleur à distance entre deux corps, exemple, les infrarouges émis par le corps (50% par la tête) qui diffusent la chaleur et ce d'autant plus que la différence de température entre l'air et la température du corps est importante ;

- l'évaporation : changement d'état de liquide à vapeur qui consomme de l'énergie thermique ; la sueur engendre un refroidissement par évaporation,

Sous l'effet du froid, le corps se met à frissonner et on claque des dents. Le mécanisme de la chair de poule est déclenché par l'hypothalamus relié aux capteurs thermiques de la peau. Le sujet frissonne pour accroître la production de chaleur (dépense de 400 calories/heure), les follicules pileux se contractent et les poils se hérissent. Le frisson thermique, la contraction réflexe des muscles, 5 à 10 fois par seconde, des frissons intenses peuvent élever la TC de 0,5°C, il multiplie par 20 le métabolisme basal pendant quelques heures (selon le différentiel de température). Le frisson est supprimé par l'alcool, hypercapnie ou l'hypoxie.

La sécrétion d'une hormone (la vasopressine) entraîne la vasoconstriction des vaisseaux, la peau devient pâle et froide et mauvaise conductrice de la chaleur. Les vaisseaux superficiels vont diminuer de diamètre (vasoconstriction) pour ralentir les pertes thermiques, l'évaporation cutanée disparaît. L'irrigation sanguine de la peau passe d'environ 20 ml/min à 3 à 4 ml/min. « Pour protéger les zones périphériques des extrémités, une vasodilatation intermittente se produit toutes les cinq à dix minutes. Cette vasodilatation est perçue sous la forme de picotements intermittents de chaleur ». Quand l'irrigation est intense, il y a 200 fois plus de sang qui parcourt les vaisseaux de la peau. La redistribution du volume sanguin dirige une partie de l'eau contenue vers les reins, l'urine est éliminée par la diurèse, la miction abaisse légèrement la température corporelle.

La baisse de la température centrale contribue à maintenir les fonctions vitales de l'organisme qui va dans un premier temps produire de la chaleur en consommant les lipides. Une collation riche en protéines accroît le métabolisme pendant plusieurs heures : un gramme de glucide fournit 4 calories (cela nécessite 0,85 litre d'O2, soit 17 litres d'air), les protides 7 et les lipides 9). Si le sujet reste exposé à un froid intense trop longtemps, il court le risque de se refroidir et son organisme ne plus être en mesure de réguler sa température (Les médecins nazis avaient constaté que la combinaison caféine/éphédrine contribuait à un meilleur maintien de la température interne). L'humidité rend l'air plus froid en raison de sa conductibilité thermique 25 fois supérieure à celle de l'air. Les gelures touchent en premier lieu les extrémités : le nez, les oreilles, les doigts et les orteils car les tissus sont insuffisamment irrigués. engelures : picotements, engourdissement, peau pâle et froide au toucher, peau foncée (bleue, violette, noire).

Signes annonciateurs de l'hypothermie : arrêt des frissons, somnolence, respiration superficielle, perte de mémoire, confusion, manque de coordination, pouls ralenti et faible.

à 36°C, l'organisme cherche à lutter contre la baisse de température et apparaît une augmentation de la fréquence cardiaque et de la consommation d'oxygène ;

35 °C apparition des frissons, irritabilité et diminution de la volonté de lutter ;

34°C altération de la mémoire, contractures musculaires, perte du contact avec la réalité. le sujet va ramasser son corps pour limiter les pertes par conduction et rayonnement. Il est alors dans une phase de compensation qui se situe entre 37 et 34°. Si la température centrale continue à baisser, il tombe dans la phase d'insuffisance relative ;

33°C il y a bien une réaction de lutte de l'organisme, mais si rien n'est entrepris pour relever la température centrale, le bilan devient plus marqué, et les erreurs d'appréciation de la situation redoublent. L'hypothermie va entrer dans sa phase d'insuffisance relative ;

32°C la disparition des frissons marque l'entrée dans une hypothermie grave ;

30°C l'arythmie cardiaque est installée, rigidité musculaire, le plongeur n'éprouve plus de réaction à la douleur et devient incapable de faire un mouvement. La perte de conscience est possible ;

28°C œdèmes, hémorragie cérébrale. L'hypothermie est profonde et la mort peut survenir par fibrillation ventriculaire ;

27°C état de mort apparente ;

vers 25°C apparaît la phase terminale ;

20°C arrêt cardiaque (10°C correspondant à la température hypothermique thérapeutique lors de certaines opérations cardiaques).

L'immersion volontaire ou non dans une eau froide représente un danger accru, elle : « provoque un stimulus respiratoire brutal et intense : hoquet inspiratoire - tachycardie - vasoconstriction périphérique - hypertension. Une apnée inspiratoire de quelques secondes est suivie d'une augmentation de la ventilation pulmonaire. La réaction est presque impossible à contrôler volontairement. (...) On peut se noyer brutalement » (Wouter A.Lotens). Une immersion de cinq minutes dans une eau à 24°C brûle autant de calories qu'une marche de 45 minutes. « Tenir une heure dans une eau à 20°C est donc à la portée de tout le monde. Deux heures, ça commence à être plus difficile. Cinq à six heures, c’est beaucoup plus difficile. (...) Dans une eau à 16°C, la température peut descendre en dessous de 30°C après six heures, on rentre alors dans la zone critique » (Philippe Fort, adepte de la nage en eau glacée).

La température corporelle évolue en fonction de la température de l’air, de l'eau (risque d'hydrocution) et du temps passé dans l’eau. Joly s'est livré à des travaux visant à déterminer la durée avant la survenance de la perte de conscience et la durée moyenne de survie en fonction de la température de l'eau.

Temp - Perte de conscience - Survie moyenne 0°C 15 min : 15 à 30 min 5°C 20 min : 40 min 10°C 30 min à 1 h : 1 à 2 heures 15°C 2 à 4 h : 6 à 8 h 21°C 5 à 8 h : 24 h 26°C 10 à 20 h : 2 à 3 jours

On ne doit jamais réchauffer un noyé ayant séjourné dans une eau froide (l'hypothermie est un réflexe protecteur). La réanimation doit être poursuivie plus longtemps que dans les autres cas. Des personnes ont pu être ranimé après un séjour de 60 minutes dans une eau glacée ! On pratique la respiration artificielle, si possible avec un mélange enrichi en oxygène, et on achemine la victime le plus rapidement possible vers l'hôpital. Le réchauffement de la victime se fera à l'hôpital et par voie interne. Le cœur réchauffé, le personnel hospitalier peut tenter une défibrillation. En cas d'insuccès, le décès ne peut être prononcé qu'une fois le corps revenu à la température normale.