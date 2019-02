Le Front de l’Est 1

Le 22 juin 1941 l’Allemagne envahit l’URSS. C’est l’opération Barbarossa. Les combats sur le front de l’Est vont durer jusqu’à la prise de Berlin et la capitulation allemande le 8 mai 1945, et même un peu au-delà jusqu’au 10 mai en Tchécoslovaquie. Je propose de diviser ces combats en plusieurs saisons qui ne correspondent pas à une année civile mais qui vont, globalement, de la fin du printemps à la fin de l’hiver. En effet, au moins pour les premières années, le printemps est une période de calme à cause du dégel et des fortes pluies rendant les routes, presque toutes en terre, impraticables. Les pluies d’automne ralentissent et compliquent les mouvements sans les interdire totalement. Sans trop dénaturer pour avoir une vue d’ensemble assez simple des évènements voici le déroulement de cette guerre.

Première saison : juin 1941- mars 1942

Devant Moscou

Les allemands ont rassemblé une formidable force à la frontière divisée en 3 groupes d’armées, un groupe Nord dirigé vers Leningrad, un groupe Centre dirigé vers Moscou avec 26 divisions blindées et un groupe Sud dirigé vers Kiev avec, en plus, deux groupe d’armées bulgares et roumaines dirigées vers Odessa.

Face à eux les russes disposent de troupes importantes mais comme les français en 1940 ne disposent pas de divisions blindées, les blindés étant répartis dans les divisions d’infanterie ou dans des brigades éparpillées.

Dans la première nuit, quelques heures avant l’attaque, l’aviation allemande détruit au sol l’essentiel de l’aviation russe et après un violent tir d’artillerie les divisions se ruent à l’attaque. Surpris, mal organisés, les russes sont enfoncés, encerclés, battus, faits prisonniers par dizaines de mille. C’est encore une fois le triomphe de la Blitzkrieg. Au centre, le 9 juillet, Minsk tombe après plus de 200 km de progression.

Le 27 juillet les allemands ont dépassé Smolensk et les prisonniers se comptent à plusieurs millions. Au nord les troupes allemandes sont aux portes de Leningrad le 20 août. Au sud les allemands sont aux portes de Kiev le 11 juillet et fin septembre l’Ukraine occidentale est pratiquement toute occupée à l’exception de la Crimée. Mais la progression ralentit pour plusieurs raisons :

- les russes, malgré les pertes effroyables, se ressaisissent, contrattaquant même parfois.

- les allemands subissent des pertes en hommes et en matériel et doivent se réorganiser et se reposer.

- autant les lignes de ravitaillement des russes se raccourcissent, autant, du fait de l ‘éloignement de leurs bases, des routes détrempées et des partisans, la logistique des allemands devient de plus en plus compliquée.

La progression étant satisfaisante et stabilisée dans le sud et dans le nord les allemands se regroupent pour attaquer Moscou à partir du 2 octobre. La progression est plus lente et même stoppée aux abords de Moscou, les russes ayant mis à profit la pose de septembre pour rameuter des troupes et organiser la défense de Moscou. Les pluies d’automne détrempant les routes transformées en bourbiers ralentissent les allemands. Un nouvel allié, le général Hiver vint au secours de russes.

Très vite le froid arrive, les températures tombant rapidement à -10° puis -20°et en dessous. Le 13 novembre les troupes allemandes à bout de force sont stoppées à 50 km de Moscou.

Le 15 novembre l’offensive reprend pour arriver aux portes de Moscou, certaines unités allemandes étant dans les faubourgs de Moscou.

Mais le 3 décembre, coup de théâtre, les russes contre attaquent. Le général Joukov (le général qui ne perdit aucune bataille) appelé par Staline lance des troupes contre les éléments les plus avancés au nord-est de Moscou. Pris au dépourvu les allemands reculent. La contre-attaque se transforme en contre-offensive. Fin février les troupes russes sont épuisées mais Moscou est hors de danger direct.

C’est une défaite sévère pour les allemands qui perdent près 500 000 hommes, tués, blessés, prisonniers, morts de froid ou de maladie. Malheureusement, le haut commandement, la Stavka, dirigée par Staline, grisé par cette victoire, s’entête à vouloir organiser des offensives dans tous les secteurs. Les résultats sont très faibles et les pertes en hommes et en matériel énormes. Le front se stabilise.

Cette première saison est marquée par un envahissement gigantesque de l’URSS qui perd une grande partie de son territoire sur une ligne allant de Leningrad à Rostov, avec ses industries, ses richesses, des millions de soldats ainsi qu’énormément de matériel. Pour les russes commence une période difficile où malgré le rapatriement de nombreuses usines loin du front et une aide des anglais par des convois maritimes, la pénurie et la faible production d’armement sont énormes.

La Russie est gravement touchée mais les allemands ont subi une importante défaite devant Moscou, ce qui va les amener à un changement de stratégie pour la saison 1942-1943.

Note : les cartes sont de ma conception et approximatives pour les puristes.