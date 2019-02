Le Front de l’Est 2

En cette fin de printemps 1942, les allemands décident de lancer une offensive vers le sud, principalement pour le pétrole du Caucase, le front restant stable devant Moscou et Leningrad, au nord, encerclée, devant tomber comme un fruit mûr.

Deuxième saison : juin 1942- mars 1943

Le Caucase Stalingrad

L’offensive démarre en juin 1942 avec deux groupes. Le premier fortement motorisé et blindé se dirige vers les plaines du Caucase, avec comme objectif les puits de pétrole. Le second, constitué par l’élite de l’armée allemande longe le Don, en couverture de l’offensive sud, se dirige vers Stalingrad et la Volga. A ce moment la ville de Sébastopol tombe après plusieurs mois de siège.

Les russes sont en situation toujours aussi difficile mais changent de stratégie et de tactique. Les troupes reculent en bon ordre pendant qu’à l’arrière de nouvelles troupes sont formées ainsi qu’une restructuration des forces en divisions blindées, d’artillerie et d’aviation.

Rapidement, l’offensive s’essouffle et les armées allemandes piétinent devant les montagnes qui entourent le Caucase.

A l’approche de Stalingrad la défense russe se durcit mais, au prix de gros efforts, la ville est attaquée. Toutes les réserves allemandes sont engagées dans cette bataille et lentement mais sûrement la ville est investie. En Octobre les russes ne tiennent plus que quelques secteurs au bord de la Volga et la victoire allemande est proche, mais les soldats sont épuisés par ces combats de rues, de quartiers, d’immeubles, de ruines.

Pendant ce temps, dans le plus grand secret, les russes préparent une contre-offensive à l’Est et au sud de Stalingrad contre des armées roumaines qui tiennent ces secteurs.

Le 9 novembre les russes attaquent sur les deux secteurs et enfoncent rapidement les défenses, anéantissant une armée roumaine et battant sévèrement l’autre au Sud. En 5 jours les 330 000 allemands de la VIème armée allemande et une partie de IVème armée blindée sont encerclés. Malgré une tentative de désencerclement l’étau se resserre définitivement et les survivants se rendent début février.

Dans la lancée, les russes lancent une vaste offensive libérant le Caucase et de nombreux territoires. Mais les allemands, arrivent à quitter le Caucase, résistent et réussissent à stopper les offensives russes.

Le front se stabilise, laissant un « saillant » russe entre Orel et Kharkov, le saillant de Koursk qui va être le théâtre des opérations d’été en 1943 .

Cette saison 42-43 est vraiment la période charnière de la Deuxième Guerre Mondiale.

La défaite de Stalingrad a porté un coup extrêmement rude aux allemands tant sur le plan militaire que sur le plan politique.

Les japonais, après 6 mois de victoires et de conquètes, sont battus en juin 42 prés de l'île de Midway et perdent leurs 4 meilleurs porte-avions avec les pilotes expérimentés et les avions.

L’Afrika Corps qui était aux portes de l’Egypte est battue à El Alamein et recule vers la Tunisie où elle capitulera en mai 1943.

Les anglais et les américains débarquent en Afrique du Nord en novembre 42, libérant à court terme la Méditerranée et ouvrant la porte à un débarquement en Italie ou en Grèce.

Dans l'Atlantique, les navires alliés se regroupent en convois et les sous-marins allemands enregistrent moins de succés et commencent à subir des pertes importantes.