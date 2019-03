Le Front de l’Est 3

Au printemps 1943, après la défaite de Stalingrad, les allemands ont réussi à stabiliser le front par une défense énergique. Pour Hitler une offensive d’été est un impératif politique mais l’armée allemande doit se reconstituer. Les nouveaux chars « Tigre » sont attendus pour rivaliser avec les T34 russes. L’attaque se situera de chaque côté du saillant de Koursk par Orel au nord et Bielgorod-Kharkov au sud (voir carte). Les préparatifs sont retardés le temps de renforcer les armées et à cause d’un éventuel débarquement allié en France.

Troisième saison : juin 1943- décembre 1943

Koursk le Dniepr

L'attaque allemande est préparée avec soin. Au nord, à Orel, en direction du sud et au sud vers Kharkov en direction du nord.

Mais les russes qui préparaient aussi une offensive apprennent les intentions allemandes, décident d'y renoncer provisoirement et d’organiser la défense du saillant de Koursk. Les deux camps se renforcent dans l’attente du choc.

L’offensive nord démarre le 5 juillet par un tir d’artillerie russe dans la zone d’Orel 2h avant la préparation d’artillerie allemande, ce qui met un coup au moral des troupes allemandes. Les résultats sont très vite décevants, la progression n’étant que de quelques km pour de très grosses pertes.

Le même jour l’offensive au sud démarre avec une formidable armée blindée qui pénètre en profondeur les défenses russes mais les russes envoient plusieurs armées blindées à la rencontre des allemands. Le 12 juillet la plus grande bataille de chars de la guerre (1500 blindés en tout) dure 2 jours et les allemands sont bloqués et doivent se replier avec des pertes énormes.

L’attaque est un échec très couteux en hommes comme en matériel. Ce sera la dernière offensive allemande de la guerre à l'Est à l’exception de petites offensives locales qui échoueront presque toutes.

Les Russes qui avaient des armées en réserve se lancent alors dans une offensive générale, coordonnée avec d’autres attaques au nord de la Russie.

Les allemands sont débordés un peu partout et effectuent une retraite précipitée vers le Dniepr fortifié, le « mur de l’Est ». Mais les russes sont sur leurs talons et franchissent le fleuve à plusieurs endroits, reprenant Kiev, libérée le 6 novembre 1943.

Plus au nord Smolensk et sa région sont libérés par une offensive qui débute le 7 août. Et Leningrad définitivement hors de portée de l’artillerie allemande mi-janvier 44 et le nord de la Russie est reconquis entre mi-janvier 44 et mars 44.

En cette fin d’hiver 43-44 l’armée allemande est en crise sur le plan militaire comme sur le plan politique, le mythe de son invincibilité durant l’été étant définitivement mis à mal. Les jours sombres de la défaite finale sont dans toutes les têtes. A l’Ouest un débarquement en France est imminent. Seul le front italien résiste. La bataille de l’Atlantique tourne à l’avantage des convois alliés et les pertes en sous-marins allemands grimpent en flèche. L’Allemagne est bombardée par des escadres de près de 1000 bombardiers.

Dans le Pacifique les américains commencent la reconquête des îles du Sud Pacifique.

L’année 1944 s’annonce noire pour les forces de l’Axe.

