Le gaspillage alimentaire

ah ! voilà le relève rosemar !

quand la GD ne jetera plus , ne mettra plus à la poubelle ( pour( ne pas contraindre aussi aux personnes de faire les poubelles ) , quand elle ne licenciera plus parce qu un employé a mangé dans un paquet ouvert

, ou qu on n enverra pas en prison une personne pour un paquet de gateau ( parce qu’ il a faim je pense, sommes nous à l époque de jean Valjean ? )

quand on arretera le « oh , la terre donne beaucoup , mon dieu on va pas gagner d argent » et que l on fera une vraie politique pour que les agriculteurs puissent gagner correctement leur vie que la production soit très bonne ou pas .

https://www.humanite.fr/cereales-la-recolte-et-bonne-mais-les-prix-sont-trop-bas-675997

de faire arreter les speculations sur la nourriture

https://www.foodwatch.org/fr/actualites/2014/speculation-et-faim-dans-le-monde-sont-liees-confirment-75-des-professionnels-de-la-bourse/



quand on arretera de voir que dans la production l emballage vaut plus que le produit ..( valeur ajoutée du packaging )

au delà de la protection du produit augmentation excessive de la prodution d energie pour ce packaging qui ne reflete pas en plus la qualité du produit .

il faut une uniformisation du packaging et la description des ingredients si produit transformé )



quand on arrêtera donc la multiplication des emballages etc ...

ça permettra de vendre des produits plus sains certainement .

on pourra se permettre de culpabiliser les gens . surtout que de plus en plus de personnes ne mangent pas à leur faim . dans un pays où la nature est particulièrement généreuse .

quand on voit que certains de nos politiques sont gras comme des cochons et font— la leçon sur la bouffe alors qu’ il y a en ce moment la queue pour les colis alimentaires pour les plus jeunes ...

etc etc etc ...

De plus en plus d’applications anti-gaspi voient le jour. Elles permettent d’acheter à bas prix un panier d’aliments en fin de vie.

les pauvres ne vont ils avoir le droit qu’aux restent ?

car je vois très mal Madame Bribri par exemple aller sur le site anti gaspi .

donc c est bien toujours aux mêmes à qui on demande de faire des efforts .

il n y a pas de veritable politique pour un équilibre économique et social ; ce n est pas ce qui est voulu .

ce n est pas une question de production , ce n est pas une question de gachis .

mais bien un problème de statut sociale ;

c est tellement bandant de voir des pauvres faire les poubelles ça permet de se croire grand , mieux et de ne pas se poser de question de la merde qu’ il y a dans sa propre tête

un peu comme pour les jeunes . on accueille des migrants à la pelle mais on n aide pas les jeunes qui sont dans le pays sauf en leur faisant faire la queue pendant des heures dans le froid ( bravo ! ) .

donc



faudrait arrêter de se foutre de la gueule du monde ...

Vous voulez vraiment faire une révolution sur l alimentation l ecologie , le gaspillage ;

je peux vous mettre un programme dessus ;

mais je pense que ça ne va pas plaire !