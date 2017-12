Le glyphosate, un scandale sanitaire présent et à venir

Encore l’affaire du glyphosate. Que fait un adulte normal confronté à cette affaire ? D’abord il s’inquiète, puis il cherche de l’information.

Une recherche rapide avec les mots clés « glyphosate » et « toxicité » permet de découvrir qu’il existe une procédure scientifique normalisée et universellement reconnue pour évaluer la toxicité des produits : la Dose Létale Médiane ou DL50. En lui-même, le résultat chiffré obtenu n’a pas beaucoup d’intérêt mais il permet de comparer la toxicité des substances entre elles.

Et là, on s’aperçoit que le glyphosate, qui n’est certes pas une substance totalement anodine, est moins toxique que le sel de cuisine et beaucoup moins toxique que le vinaigre. On n’ingurgite pas le glyphosate alors que le sel on en mange tous les jours et le vinaigre souvent.

Le glyphosate est-il cancérigène ? Les résultats d’une étude scientifique viennent d’être publiés. Il s’agit de ce qu’on appelle une « étude de cohorte » qui a suivi médicalement 51 OOO agriculteurs et leur conjoint, soit 89 000 personnes suivies pendant 20 ans. C’est une étude énorme, 89 000 personnes suivies pendant 20 ans, on ne peut pas louper d’éventuels cancers causés par le glyphosate.

Résultat : les chercheurs n’ont pas trouvé de lien entre les cancers et le glyphosate. Tout au plus, il y a quelques cas dont on ne connais pas la cause et qui nécessiteraient des études supplémentaires. On est donc très loin d’une hécatombe et ces cas ne concernent que des personnes qui manipulent des produits quotidiennement. Il n’y a aucun risque pour la population générale.

C’est le résultat de cette études qui a rassuré quatre pays de l’Union Européenne et les a conduits à voter en faveur de l’autorisation du glyphosate.

Pour ceux qui préfèrent la lecture d’articles sérieux aux délires de militants fanatisés ou de merdias propagandistes :

IL N’Y A PAS PLUS DE RAISON VALABLE D’INTERDIRE LE GLYPHOSATE QUE LA VIANDE DE PORC.