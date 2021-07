Le Golfe et Israël  : Dures options régionales

De nombreux observateurs et analystes parlent ces jours-ci de l’impact de la situation politique iranienne, dominée par des personnalités du courant radical, en l’absence totale de la voix de la modération et du pragmatisme comme certains l’ont appelé dans les périodes précédentes.

Les discussions portent surtout sur les implications géostratégiques internationales attendues de cette situation. Il s’agit, bien entendu, de réflexions importantes, qui ont des prolongements régionaux avérés. Les influences régionales de la prédominance de la ligne dure iranienne, indépendamment des motifs et des objectifs que j’ai abordés dans d’autres articles, peuvent être plus graves que la dimension internationale de ces changements.

Le Moyen-Orient, à savoir les États du CCG, l’Irak et la Syrie ainsi qu’Israël, sont les plus touchés par la violation par l’Iran des lois internationales et de la Charte de l’ONU. Ils paient pour la témérité continue de l’Iran dans la région depuis la signature de l’accord nucléaire nommé Plan d’action global commun (JCPOA) avec le groupe P5+1 en 2015.

Dans un premier temps, il faut souligner que le traitement des pays de la région avec un président iranien pur et dur est loin d’être nouveau. Ahmadinejad est précédemment arrivé au pouvoir en Iran (2005-2013) en tant que successeur de Mohammad Khatami. Il a transformé le visage de l’Iran, en paroles et en actes.

Mais ce qui est nouveau à mon avis, c’est qu’Ibrahim Raisi pourrait bien être « le président le plus extrême de l’Iran » comme le décrit Israël. Ceci pour plusieurs considérations, dont la plus importante est la différence avec Ahmadinejad au niveau de la carrière.

On peut dire qu’Ahmadinejad était un extrémiste au niveau de la rhétorique et un président de type populiste qui aime mobiliser ses partisans avec des discours enthousiastes et fabriquer des batailles politiques et verbales avec les opposants du régime à l’intérieur et à l’extérieur. Raisi, cependant, peut-être tout à fait différent en termes de ligne dure et de carrière.

La conformité de ses positions avec le Guide suprême Ali Khamenei empêche toute révision, même symbolique, comme ce fut le cas avec Rouhani et d’autres, des décisions de politique étrangère du leader.

De plus, son ambition personnelle de succéder au dirigeant actuel fera de lui une figure peu flexible, puisque la préservation des principes et de l’esprit de la révolution khomeyniste est l’une des caractéristiques les plus importantes du dirigeant choisi par le Conseil des experts en leadership. Donc Raisi agira en tant que président avec un œil sur le siège de leader.

Il essaiera de reproduire l’expérience de Khamenei, qui a été président puis s’est assis sur ce siège pour succéder à Khomeiny. L’âge du nouveau président, son expérience dans les institutions du régime et ses liens étroits avec Khamenei lui permettent de briguer le sommet de la pyramide du pouvoir en cas de décès du guide suprême, atteint de plusieurs maladies.

Raisi aura aussi à cœur de fidéliser le CGRI et de s’assurer de la satisfaction de ses dirigeants, afin que sa carrière présidentielle et ses aspirations pour le prochain poste se passent bien. C’est-à-dire, procéder au développement du programme nucléaire iranien tel que prévu par les dirigeants des GRI.

Il sera aussi sous l’influence de ces dirigeants, contrairement au président Rouhani et à son équipe gouvernementale, qui n’ont pas été en accord avec les GRI, notamment dans le domaine de la politique étrangère.

Ça s’est certainement manifesté dans les fuites du ministre des Affaires étrangères Javad Zarif qui a critiqué les interventions du général Qassem Soleimani en matière de politique étrangère. Le comportement régional du régime des mollahs dans la prochaine phase pourrait dépendre entièrement du résultat des négociations de Vienne.

Le danger, c’est que le dénouement ne mettra pas fin aux agissements imprudents de l’Iran sur le plan régional, qu’il aboutisse à un règlement qui oblige les États-Unis à revenir sur l’accord et les mollahs à reprendre leurs obligations dans cet accord, ou sans un règlement approprié.

Dans les deux cas, l’accord, qu’il soit vivant ou mort, est incapable de contrôler le comportement régional de l’Iran. Ceci notamment en ce qui concerne les bras armés sectaires dans différents pays et régions.

Tout le monde sait que l’accord est le levier stratégique sur lequel s’appuie la politique de l’Iran en matière d’expansion stratégique régionale depuis 2015. L’existence de l’accord ou sa mort cérébrale ne changera pas grand-chose à cet égard.

Il est cependant remarquable qu’un règlement à Vienne puisse inciter les mollahs à accélérer l’achèvement de leur plan régional et à répandre davantage de chaos et de troubles en prévision du début de la deuxième phase censée suivre tout règlement attendu.

C’est alors qu’il y aura des discussions sur de nouvelles négociations entre l’Iran et les puissances internationales sur d’autres sujets et questions comme le programme de missiles et l’influence régionale iraniens. La question qui se pose maintenant : Quelles sont les options pour les pays de la région ?

Il est certain que traiter le système des mollahs individuellement ne sert pas à grand-chose. C’est ce que l’Iran cherche depuis des années. Il veut démanteler le système régional représenté par le CCG et traiter avec chaque pays voisin séparément en vue d’un nouveau ou différent système de sécurité régional dans lequel l’Iran joue le rôle principal. Les mollahs sont conscients que le front régional uni est un problème pour eux.

Tout le monde se souvient de la colère du régime iranien face à l’établissement de relations officielles entre les EAU et Israël. Cependant, la coordination, la coopération et le développement d’une stratégie régionale commune pour contrer les menaces iraniennes peuvent constituer une pression puissante sur le comportement des mollahs dans la prochaine phase.

En définitive, les choix des pays de la région face à un régime iranien plus radical pourraient être plus faciles que beaucoup ne le pensent. La ligne dure enlève aux mollahs le masque de la modération, ce qui ouvre la porte à la polarisation des positions régionales et à leur division entre partisans et adversaires du rapprochement avec l’Iran.

Ainsi, l’existence de positions iraniennes révélatrices donne à chacun la possibilité de réfléchir calmement loin du piège de la tromperie.