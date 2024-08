Le gouvernement français, drame ou psychodrame ? Comparons avec le mètre étalon allemand !

@Seth

La question n’est pas élection ou pas élection. C’est celle de l’augmentation de la qualité de l’information, de la compréhension, de l’augmentation des prises de conscience des problèmes se posant à nos sociétés et de la recherche de solutions envisageables et des moyens d’installer une authentique démocratie efficace et responsable. Fondée sur un citoyen éclairé et respecté, ayant les moyens de se faire entendre et respecter. C’est évidemment un choix politique qui correspond à une conception de l’être humain et de valeurs communes à partager. D’autres ont bien d’autres projets. L’élection, c’est le levier actuel dans la situation actuelle. Cela s’appelle révolution citoyenne. On peut rire voire ricaner. Cela fait peur à certains et à mon avis, ils savent bien pourquoi. C’est un projet ambitieux mais nécessaire et vital pour beaucoup qui ne veulent pas se résigner à l’asservissement soft que certains nous préparent pour conserver leur position de domination. Asservissement plus ou moins soft et jusque quand. Il y a qui paient très cher et qui est sûr d’être à l’abri et à quel prix ? Et je ne parle pas des guerres, moyens ultimes que les dominants ont trouvé pour maintenir leur domination et régler les problèmes sociaux. C’est difficile et il n’y a pas de chemin tout tracé. Il n’y en a pas comme l’histoire nous le montre. Chaque génération a sa contribution à apporter et a sa part à inventer. Le prix à payer, c’est de vouloir être un citoyen ce qui ne peut être qu’un projet collectif évidemment. Ce ne sera jamais un cadeau, c’est une conquête et la récompense commence dès le début de la conquête sans jamais de certitude absolue mais souvent avec de bonnes surprises si on est persévérant et vigilant.