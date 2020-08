Le gouvernement veut stopper le trafic de drogue, mais il oublie l’élément principal qui est le consommateur : Explications !

France : Pour faire baisser le trafic de drogue, il faut obligatoirement dépénaliser la consommation du cannabis !

Avant propos.

Je pense que dans ce foutu pays il serait enfin temps de nommer un chat un chat. En effet, s’il y a en France un gigantesque trafic de drogues, c’est que de facto il y a également une forte demande. cqfd.

Ceci étant dit, il faut se demander pourquoi l’ensemble des médias, ne font pratiquement jamais la corrélation entre le trafic de drogues et ceux qui consomment ? Est-ce la perte de l’usage du bon sens dans la manière d’évoquer un fait de société, ou alors un espece de réflexe < moutonnier > de la corporation, pour faire simple c’est tellement évident, comme tu n’en parle pas,..donc également, je ne l’évoque pas ! D’ailleurs ce genre de silence corporatif m’a toujours intrigué. Ben oui, c’est tellement évident que c’est inutile de l’évoquer, et comme de nature , je suis assez curieux, j’aimerais bien avoir les raisonnements des psychologues sur ce sujet !

Constat : Les Français sont les plus gros consommateurs de cannabis d’Europe !

Fin décembre 2013, sur Agoravox, je publiais cet article.

Avec une jeunesse de plus en plus cannabique, alors dans quelques décennies bienvenue dans une France de « zombies » et de « junkies »… et en complète déliquescence !!

Déjà à l’époque, j’indiquais que la jeunesse française était la plus grosse consommatrice de cannabis d’Europe. 8 ans plus tard la situation est hélas identique.

Ainsi la vieille tige que je suis (pour rappel 82 ans) observe et constate avec effroi la longue descente qui est en train de conduire tout droit notre beau pays directement aux enfers ! Dans ce terrible et inquiétant état de fait, le constat qui s’impose est sans appel, c’est bien le cannabis avec toutes les violences qu’il véhicule, qui en est le principal responsable.

De plus l’incurie et l’angélisme de nos politiques qui sont actuellement au pouvoir (et ceux qui l’ont été) est notoire, en se refugiant derrière une politique de répression, (généralement mal adaptée), celle-ci a lamentablement échoué.. et le résultat est très très inquiétant car actuellement nous nous trouvons au pied du mur. La métaphore est cruelle et dramatique, car maintenant tant la situation est grave, tant les moyens de lutte devrons être fermes et énergiques. Pour faire simple il ne faudra < pas faire dans la dentelle >,autrement dit taper sec et fort,..et sortir des sentiers battus !

Sortir des sentiers battus…. la dépénalisation !

Nous devons nous rendre à l’évidence la politique de la répression à lamentablement échoué. Au regard des résultats, la situation actuelle en est le parfait exemple. Pour vous en convaincre, il suffit dans votre moteur de recherche de taper : cannabis échec de la répression. Les résultats obtenus, le moins que l’on puisse dire, ne sont guère brillants. Un très très vieil adage d’origine biblique dit : < Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. >…mais la question curciale est bien celle-ci : comment faire pour que nos politiques ouvrent enfin leurs yeux en grand ?

D’ailleurs sur l’échec de la répression contre le trafic du cannabis, le parfait exemple est celui de l’échec de la lutte contre l’alcool aux USA (échec de la prohibition)

…et sur ce sujet regardez cette page qui mentionne l’échec de l’ONU qui prône la répression pour les trafics de drogues.

Pour résumer !

Nous voyons bien que concernant la lutte contre le trafic, enfin tous les trafics liés à la drogue, la situation n’est pas simple. Notre gouvernement emploie un discours martial sur ce sujet, mais pour la vielle tige que je suis, ce discours est tout simplement ubuesque limite enfantin, car il sera je pense encore longtemps impossible de le supprimer, ou tout simplement le réduire un tant soit peu, n’est qu’illusion, car le nombre des consommateurs lui, poursuit inexorablement sa courbe exponentielle.

La seule solution dépénaliser le cannabis !

J’ai depuis des décennies j’observe attentivement tout ce qui se rapporte à la consommation du cannabis en France. Nous connaissons très bien les graves problèmes que génère le trafic de ce cannabis, et ce tant sur le plan de la violence et de la sécurité, et que sur celui de la santé mentale des consommateurs (surtout l’impact délétère sur le cerveau des adolescents). Après avoir observé tous ces paramètres, comme de nombreux spécialistes en la matière, je me suis également rangé à l’idée qu’il fallait en urgence dépénaliser ce produit. Le hic c’est que le cannabis actuellement vendu < sur le marché > à un taux THC nettement supérieur à celui qui était vendu il y a quelques années. Pour preuve les écrits suivants.

Trafic de drogue : le cannabis est de plus en plus fort

Selon la note des services de lutte contre les trafics de stupéfiants, la teneur en THC de la résine de cannabis est de 26,5% quand ce taux affichait 11% il y a huit ans.

…d’où ma crainte de voir se développer un marché parallèle qui proposera un produit < satisfaisant > pour les amateurs de sensations et effets supérieurs !

Liens en annexes

Mon article : Cannabis : les fœtus en danger !

…et la fameuse vidéo tournée dans le quartier Mistral à Grenoble.

Grenoble quartier Mistral, la vidéo choque.

Alors vidéo avec des armes réelles pour impressionner la < concurrence > ou tout simplement pour le tournage d’un clip de rap ?

L’image qui illustre mon article a été copiée sur ce site.

Gilbert Spagnolo dit P@py.