Le gouvernement « légitime » du Yémen a choisi les Émirats arabes unis pour imputer son incapacité politique, sécuritaire et administrative à gérer les affaires du peuple yéménite dans les zones libérées des Houthis. Le gouvernement n’a pas eu le courage de reconnaître son échec et son incapacité à gérer les affaires internes. Il a choisi la solution la plus facile en accusant les Émirats arabes unis et en remettant en question leur rôle dans le sauvetage du Yémen.

Le gouvernement yéménite pense qu’il rejette sur les Émirats arabes unis la responsabilité de l’échec du maintien de la sécurité et de la stabilité. Mais il a en fait jeté l’huile de l’ingratitude dans le feu de l’échec.

Le gouvernement « légitime » du Yémen ne se souvient peut-être plus où il était il y a quatre ans. Il ne se souvient peut-être pas qui est venu au secours du peuple yéménite et qui a entendu la voix de la détresse, sacrifiant le sang de ses fils pour la justice et la légitimité contre l’incursion de la milice putschiste Houthi.

Malheureusement, le gouvernement yéménite de « légitimité » manquait de sagesse et de rationalité. Elle a choisi l’ONU comme plate-forme pour accuser les Émirats arabes unis, croyant que la communauté internationale agira en réponse à des accusations vides et sans fondement.

La seule consolation des Émirats arabes unis est qu’ils ont payé un lourd prix avec le sang de leurs enfants, convaincus qu’ils ont pris le juste chemin. Sa participation à la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite était la traduction d’une ferme conviction des valeurs et de l’histoire qui unissent les EAU et le Yémen.

L’ingratitude n’a eu aucun effet sur les décisions et les positions des Émirats arabes unis à l’égard du peuple yéménite. Ils n’auront aucun effet, avec la volonté de Dieu, dans ses positions futures non plus, pour une simple raison. Ces ingrats ne comprennent pas les faits de l’histoire ni l’importance d’assumer la responsabilité des valeurs et des principes auxquels nous croyons.

Les Émirats arabes unis resteront fidèles à leurs principes en faveur de la légitimité du peuple yéménite, mais l’échec est une véritable tragédie qui détourne du vrai problème.

En ce qui concerne la menace réelle pour l’avenir du Yémen, l’agression de Houthi avait une opportunité dont il n’avait jamais rêvé en raison de la confusion créée par le gouvernement « légitime » sur les événements actuels. En ce qui concerne les causes réelles de ce qui s’est passé à Aden, le gouvernement « légitime » a lui-même planté les causes de la division et de la fragmentation lorsqu’il a prêté l’oreille aux Frères et s’est transformé en outil pour mener à bien son projet de destruction du Yémen.

Les EAU n’ont pas besoin d’intervenir au Yémen pour des gains et des intérêts compensés par les porte-parole de la sédition. Si un pays arabe voulait intervenir dans un autre pays, il ne supporterait pas cette facture élevée et sacrifierait ses fils. Leur sang a été mélangé à celui de leurs frères yéménites et saoudiens pour un Yémen arabe sûr et stable. Plus de 20 milliards de dirhams émiratis (environ 5,59 milliards de dollars) ont été versés par les EAU pour supporter leur part du fardeau de la sécurité du Golfe et des pays arabes.

Compte tenu des calculs des intérêts stratégiques, il ne serait pas logique que les EAU sapent la « légitimité » au Yémen. Cette « légitimité » est la base juridique sur laquelle s’appuie la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite. On ne se tire pas une balle dans le pied.

Il est vrai que le gouvernement « légitime » a dépassé les bornes lorsqu’il a succombé aux diktats des Frères avec leur programme opportuniste à intérêt propre. Mais ce n’est pas une raison juste pour s’engager sur la voie de la terre brûlée. Les Émirats arabes unis ont investi des efforts colossaux pour soulager les souffrances du peuple yéménite, mais ce dernier n’est pas responsable des erreurs et de la mauvaise gestion de ses représentants légitimes.

L’échec ne réussira pas à créer un fossé entre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Ils ne parviendront pas à réduire le soutien des Émirats arabes unis au peuple yéménite. Les EAU fondent leurs efforts sur les intérêts du peuple et cultiver des liens historiques forts et les aventuriers ne peuvent pas miner cela.