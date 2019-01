Le grand blabla national !!

Je ne prendrai pas le risque de m'adresser directement à notre "cher" Président, car, à l'époque trouble que nous vivons, je risquerais fort de me retrouver, dans ce grand pays de libertés, en garde à vue pour propos séditieux... Enfin, presque !!

Mon cher Emmanuel, "cher" puisque finalement, je vois que vous êtes un brave garçon plein de bonne volonté, et que vos propos ont la douceur du miel que j'ai eu l'imprudence d'acheter récemment.

Quel rapport avec le miel ? Simple. Si vous regardez l'image de cette petite bouteille en plastique très pratique, avec le petit sourire de l'ours dessiné dessus, sa forme ergonomique et son bouchon rigolo, on aura tout de suite compris que le "packaging" - c'est comme ça que l'on dit dans la start-up nation (prononcer "neïcheun") - a pris le dessus sur le produit lui-même. Un coup d'œil à l'arrière de l'emballage nous rassure sur un producteur situé dans les Pyrénées depuis le 19ème siècle !!

Et, en tout petit, "originaire des pays de l'UE et non originaire des pays de l'UE", donc, en clair, du miel de Chine dont parfois l'appellation "miel" est parfaitement impropre, car il s'agit d'un vulgaire sirop de maltose aromatisé dont les analyses sont rigoureusement conformes aux normes actuelles.

Donc, comme je le dis, c'est conforme, mais c'est une arnaque.

Revenons à votre lettre, dont j'ose espérer que vous n'avez pas prévu un double papier pour les personnes comme moi connectées sur le WEB... Encore que vous devez certainement avoir quelques copains nécessiteux dont le métier est justement la communication écrite, ou du moins, imprimée et transmise par voie postale. Vous argumenterez de toute évidence que cela donne du travail à nos amis facteurs !! Soit. Et aussi aux contractuels du SICTOM, ne l'oublions pas !!

D'après vous, je vous cite, l'exigence d'entraide et de solidarité est plus forte en France qu'ailleurs.

Pouvez-vous me rappeler ce que signifient les trois lettres de ISF, j'ai comme un doute...

Immédiatement après, vous me parlez d'une justice accessible à tous, indépendamment de la situation et de la fortune... Vous êtes sûr de parler de la France ? J'ai eu à faire avec la justice pour demander de l' aide sur une arnaque de l'un de vos acteurs de "la nouvelle économie"... Circulez, y'a rien à voir !! J'ai noté. J'ai également suivi les démêlés de certains notables, dont quelques-uns vous sont bien connus, et comparé avec la justice au lance-pierre accordée aux gueux - dénoncée d'ailleurs par les magistrats - je constate de toute évidence que la fameuse phrase de La Fontaine (selon que vous serez puissant ou misérable, etc.) n'a jamais été autant d'actualité...

Je sais, bien sûr, que certains d’entre nous sont aujourd’hui insatisfaits ou en colère. Parce que les impôts sont pour eux trop élevés, les services publics trop éloignés, parce que les salaires sont trop faibles pour que certains puissent vivre dignement du fruit de leur travail, parce que notre pays n’offre pas les mêmes chances de réussir selon le lieu ou la famille d’où l’on vient. (sic)

Si, par ailleurs, je ne savais pas d'avance que toute remise en question de l'austérité salariale n'était pas de mise, je m'intéresserais à ce que vous dites. Mais je connais la suite... Quid des 6 millions de chômeurs au regard des 600.000 postes non pourvus en France ?

La société que nous voulons est une société dans laquelle pour réussir on ne devrait pas avoir besoin de relations ou de fortune, mais d’effort et de travail.

J'ai carrément craqué, je vous le dis, sur cette phrase. J'ai fermé la page et passé à autre chose. La suite est facile à deviner. Les relations et la fortune n'ont jamais été aussi importantes dans la réussite qu'aujourd'hui. Celui qui n'a rien, hormis exception rare et télévisée, n'arrivera plus à rien. Les banques lui seront fermées comme des huîtres à marée basse...

Je ne vous parlerai donc pas du "pognon de dingue" que vous cherchez en permanence. Donc, je zappe le CICE dont l'effet est quasiment nul, voir le rapport nébuleux qui a été fait à ce sujet. L'investissement dans l'économie, retour juste de la suppression de l'ISF, a été aussi efficace que la diminution drastique des moyens des associations, et, de façon connexe, du denier du culte...

Flat Tax ou Exit Tax ? Circulez, y'a rien à voir !!

Je ne vous parlerai donc pas, non plus, toujours du "pognon de dingue" dépensé avec les AAI, Autorités Administratives Indépendantes, telles que la Commission nationale du débat public, comité "Théodule" comme disait Mongénéral, dont la qualification d'indépendante soulève des éclats de rire à chaque fois qu'on la prononce. Au sujet de cette commission (assez grosse en l'occurrence !!), je remercie Chantal Jouanno d'avoir démontré à quel point on pouvait se payer la tête des citoyens-payeurs français. Je quitte le job, je garde la paye !! Perso, je n'ai pas mieux...

Alors, je ne vais pas m'étendre sur la suite, puisque, comme je l'écris, j'ai craqué.

De toute façon, le souci qu'il y a avec vous, c'est que le litige est quasiment devenu personnel. La défiance envers les hommes politiques classiques a été telle que vous avez été élu sur l'espoir d'un monde nouveau où les petits arrangements entre amis allaient disparaître. Compte tenu de mon adhésion à La France Insoumise, bien sûr, je n'en croyais pas un traître mot en survolant vos beaux discours. D'ailleurs, je le répète souvent, je ne suis pas du tout déçu de ce que vous faites, je l'avais largement prédit, en long, en large et en travers.

Voilà tout. Vous avez cassé le ressort du réveil qui comptait tranquillement le temps à passer pour vivre un mandat présidentiel. Ce ressort d'acier ne peut ni être ressoudé, ni remis en place, car le cran plié en bout permettant d'arrêter la spirale est brisé net. Alors, hormis comme d'habitude les gens aisés et les crédules, vous ne réparerez jamais au grand jamais le lien de confiance qui doit s'établir entre notre pays et votre personne. Et ce ne sont pas les courbettes des courtisans dévoués qui vous entourent et vous conseillent, ni les propos lénifiants à venir des commentateurs des plateaux télés - psittacidés zélés et aux ordres - qui rétabliront le lien.

Pour ma part, et comme beaucoup, je me détache complètement de ce que l'avenir dira pour notre pays. Ne comptez pas sur moi pour suivre le mouvement et éventuellement arrêter les critiques.

Ceci dit, je vous souhaite bon vent pour la suite des évènements, et je pense que celui-ci va souffler assez fort. Mais je peux me tromper.

Pas vraiment ou alors mal, à vous...