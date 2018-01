Le grand patronat a pris le Pouvoir

Ce qui s’est passé en politique en 2017 n’est que l’aboutissement d’un stratagème mis en place par les gens du Capital pour s’approprier à la fois le pouvoir politique et économique de notre pays.

Organisé sur le plan européen après avoir favorisé et contribué à la chute de l’Union Soviétique, le capitalisme s’ouvrait une autoroute pour s’approprier et mettre en place dans le monde sa toute puissance financière.

On peut toujours faire des grandes phrases, maquiller la vérité mais les faits sont là. Ce n’est pas une question de droite ou de gauche. C’est une question de profits « comment s’enrichir de plus en plus », Cela implique pour les gens du Capital de disposer d’un peuple divisé, un peuple fatigué de toutes ces intrigues politicardes, de ces politiciens corrompus, de ces promesses sans lendemain. Il faut admettre que ces dernières années on été particulièrement démonstratives.

Rien n’a été épargné au peuple Français, chômage, récession économique, mensonges politiques, enrichissement personnel de certains élus, scandales financiers, etc.

Mais là, tapis dans l’ombre les vautours du Capital attendaient leur heure pour triompher de leur stratégie démoniaque.

Avec leurs armes favorites : le chantage à l’emploi, et le lavage de cerveau par leurs médias ils ont pu faire aboutir leur dessein.

L’élection de Macron et de sa clique n’est que le fruit d’un dosage savamment calculé : se servir de l’extrême droite qui utilisait l’hypocrisie avec un langage populiste puis d’un Macron menteur et truqueur qui se disait « progressiste » « ni de droite ni de gauche ». Ce qui a eu pour effet d’abord d’embrouiller et amener la majorité des électeurs à s’abstenir pour n’avoir qu’au deuxième tour l’extrême droite et Macron.

A partir de ce moment là, l’élection de Macron n’était plus qu’une formalité surtout avec la prestation lors du débat avant le deuxième tour de la candidate du FN.

Ainsi le représentant du patronat Macron était élu président par l’abstention des électeurs écœurés et par les déçus et abusés de l’extrême droite.

Depuis toujours la droite était et reste représentative du Capital. La gauche plus proche du peuple en distinguant bien la gauche réformiste et la gauche révolutionnaire.

Avec le temps le peuple s’est affranchi de cette politique de droite et s’est rapproché des politiciens réformistes de gauche en soutenant le PS qui lui aussi dans ses rangs devait faire face à des divisions entre gens du peuple et une certaine élite bourgeoise. Ce que nous vivons aujourd’hui c’est l’avènement du Capital qui, au-delà de la droite et la gauche, a su regrouper ses forces. A droite « Les Républicains » une partie a rejoint le MEDEF (Organisation du patronat français) et à gauche dans le « P.S » la même chose s’est produite. Autrement dit les affairistes de droite et les affairistes de gauche se sont regroupés sous la bannière du MEDEF et de leur candidat Macron.

Nous dirons simplement que les nantis de la gauche réformiste et une partie des nantis de la droite LR ont rejoint Macron et le MEDEF pour former un nouveau parti de droite « La République En Marche » pour défendre les intérêts du Capital.

Il faut préciser que Le PS était et reste un parti de gauche mais n’est pas toute la gauche et que la droite LR était et reste un parti de droite mais n’est pas toute la droite Ce qui a changé c’est la création d’une force politique patronale avec la prise du pouvoir du patronat.

Déjà les effets se font sentir, Le peuple sent bien que Macron et son gouvernement mettent tout en œuvre pour favoriser les intérêts patronaux et du Capital en général.

Les difficultés sociales continuent, des suppressions d’emplois continuent. En minimisant cette réalité les grands médias continuent à imposer la pensée unique du patronat en adaptant savamment leur langage.