Le Grand Reset pour les nuls. Traduction partielle de « the Great Reset for Dummies »

« The Great Reset est un projet financé massivement, désespérément ambitieux et coordonné au niveau international, dirigé par certaines des plus grandes sociétés multinationales et acteurs financiers de la planète et mené par des organismes d'État et des ONG coopérants. Son âme est une combinaison de science-fiction du début du XXe siècle, d'affiches soviétiques idylliques, de l'obsession d'un comptable dérangé avec une dépendance au jeu - et une version numérique améliorée de « Manifest Destiny ». (*)

La raison mathématique de la grande réinitialisation est que grâce à la technologie, la planète est devenue petite et le modèle économique d'expansion infinie est en panne - mais évidemment, les super riches veulent continuer à rester super riches, et ils ont donc besoin d'un miracle, d'une autre bulle, plus un système chirurgical précis pour gérer ce qu'ils perçoivent comme « leurs ressources limitées ». Ainsi, ils veulent désespérément une bulle fournissant une nouvelle croissance à partir de rien - littéralement - tout en cherchant simultanément à resserrer la ceinture des paysans, un effort qui commence par une « modification du comportement », c'est-à-dire la réinitialisation de l’aspiration des paysans occidentaux à une vie élevée tant du point de vue des normes que des libertés (resetting peasant’s sense).



La raison psychologique de la grande réinitialisation est la peur de perdre le contrôle de la propriété, de la planète. Je suppose que si vous possédez des milliards et déplacez des milliards de milliards, votre perception de la réalité devient funky, et tout ce qui se trouve en dessous ressemble à une fourmilière qui existe pour vous. Juste des fourmis et des nombres, vos atouts.

Ainsi, l'objectif pratique de la Grande Réinitialisation est de restructurer fondamentalement l'économie mondiale et les relations géopolitiques sur la base de deux hypothèses : premièrement, chaque élément de la nature et chaque forme de vie fait partie de l'inventaire mondial (géré par l'État prétendument bienveillant, qui, à son tour, appartient à plusieurs personnes riches soudainement bienveillantes, via la technologie) - et deux, que tout inventaire doit être strictement comptabilisé : être enregistré dans une base de données centrale, être lisible par un scanner et facilement identifiable, et être géré par l'IA, en utilisant la dernière « science ». L'objectif est de compter, puis de gérer et de contrôler efficacement toutes les ressources, y compris les personnes, à une échelle sans précédent, avec une anxiété et une précision numériques sans précédent - tout en continuant à se livrer, profitant de vastes parcelles de nature préservée, libres de paysans souverains inutiles et de leurs imprévisibilité.

Le monde du roi se sent beaucoup plus prévisible et détendu lorsque le chaos de la subjectivité humaine est contenu pour de bon. De plus, en tant que marge potentiellement lucrative, un certain nombre de ces « actifs » étroitement gérés peuvent également être transformés en nouveaux instruments financiers et négociés.

En d’autres termes, c’est un féodalisme mondial « efficace » qui va beaucoup plus loin que son frère médiéval puisque le scanner est omniscient : chaque personne, chaque minéral et chaque baie sont étiquetés et suivis numériquement. Dans ce cadre, chaque paysan a une fonction qui ne découle pas du mystère de la vie ni de sa vocation intérieure - mais de l'IA, maître de l'efficacité et serviteur du roi. Idéalement, les paysans peuvent être convaincus que c'est bon pour eux (ou nécessaire pour être en sécurité, voir « traçage des contacts ») et que c'est à cela que ressemblent le progrès et le bonheur - mais sinon, il existe d'autres moyens allant de la violence classique au prisons virtuelles et autres « pilules morales ».



La réforme en question vise à perturber tous les domaines de la vie, à l'échelle planétaire : gouvernement, relations internationales, finance, énergie, alimentation, médecine, emploi, urbanisme, immobilier, application de la loi et interactions humaines - et cela commence par changer la façon dont nous nous considérons et notre relation avec le monde. Notamment, la vie privée est un énorme problème collectif du point de vue de nos « grands resetteurs » , et ils font valoir leurs doux (!) arguments sur le fait que la confidentialité est vraiment un concept dépassé - en particulier en ce qui concerne les données médicales des gens, pensez donc ! - et que nous ne pouvons tout simplement pas avancer avec un avenir radieux si des gens stupides continuent de s'accrocher à leur vie privée.

Je vais brièvement passer en revue différents éléments de cette réforme glissante dans une seconde - mais pour résumer, le résultat final souhaité est un courant mondial géant (global conveyor), sans joie et hautement contrôlé de tout et de tout le monde où la vie privée est extrêmement chère, la dissidence est impensable et la soumission spirituelle est obligatoire. C'est comme une réalité médicamenteuse 24h / 24 et 7j / 7, sauf que les médicaments sont à la fois chimiques et numériques, et ils vous signalent au vaisseau mère, qui peut alors vous punir pour un mauvais comportement, par exemple, en bloquant votre accès à certains endroits ou en mettant un veto sur votre compte bancaire numérique, peut-être sans aucune intervention humaine.

Ainsi, au niveau sensoriel - en ce qui concerne l'argent et le pouvoir - ce “conveyor” (mouvement ?) est une tentative des super riches d'organiser et de monétiser leurs « actifs », y compris les personnes, plus efficacement que jamais. Sur le plan théologique, l'initiative est façonnée par le transhumanisme, un système de croyance formel enraciné dans un sentiment pathologique d’être handicapé par tout ce qui est naturel - et une vision qui en résulte des formes biologiques comme des robots défectueux, qui sont rendus parfaits, un tueur en série parfait, par fusionner avec les machines d'une manière qui redéfinit le sens d'être vivant et défie la mort elle-même.

Je voudrais souligner que nous ne devons jamais sous-estimer l’importance des sentiments subjectifs et de la théologie dans la formation des événements historiques. Toute notre histoire est une somme de choix subjectifs - où les choix des plus puissants et des plus motivés pèsent davantage. Et la réforme religieuse, qui découle généralement de la préférence subjective de divers individus puissants pour ce que devrait être la situation dans son ensemble, a été un moteur de changements sociaux, économiques et culturels à grande échelle sur cette planète pendant des siècles. Ce que nous regardons ici, c'est une nouvelle religion. En ce qui concerne les cerveaux de la Grande Réinitialisation, nous avons affaire à une combinaison d'avidité standard et de pathologie émotionnelle de fous agités et pourris qui paniquent pour le maintien de leur propriété dans cette nouvelle ère, et qui en veulent à leur biotope, à la nature en tant que telle et veulent être des dieux. Malheureusement, les fous sont riches et bien connectés, et ils peuvent embaucher un million de subalternes pour présenter une vision convaincante, rationnelle et souhaitable de leur nouvelle religion ; et pour soudoyer les médias, les politiciens, les universitaires et les organisateurs de la campagne. Ceci sans objectif lucratif. Et n’oublions pas mes frères, les artistes, qui, par famine et par indignité, créeront ensuite de belles publicités astucieuses et émouvantes pour tout ce qui rapporte. Et le temps que la boucle soit terminée, nous avons une toute nouvelle opinion publique et techniquement, toujours une « démocratie » ! Si seulement ces théoriciens du complot (les complotistes) s'en allaient. »

Ce texte est la traduction des trois premières pages de l'article original en anglais, qui en compte trois à quatre fois plus. Lien : https://tessa.substack.com/p/great-reset-dummies

Notes

(*) La Destinée manifeste est une expression apparue en 1845 pour désigner la forme américaine de l'idéologie calviniste selon laquelle la nation américaine aurait pour mission divine l'expansion de la « civilisation » vers l'Ouest, et à partir du XXᵉ siècle dans le monde entier. wiki