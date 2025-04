Le Hezbollah  : un jeu de marketing illusoire

Le Hezbollah libanais a perdu la bataille de la propagande et de la guerre psychologique dans les affrontements actuels, et de manière décisive. Tout le monde est désormais convaincu que le parti et son chef mentent au sujet des opérations qu’ils mènent contre Israël. Israël a devancé l’attaque que le Hezbollah avait prévu de mener le 25 août et a lancé une frappe préventive majeure qui a avorté l’attaque du Hezbollah environ une demi-heure avant son exécution, selon des sources sûres.

Les opérations d’infiltration israéliennes contre les renseignements et les communications d’autres parties ne sont pas nouvelles. Israël l’a fait plusieurs fois aux différents stades de son conflit régional, comme avec l’Iran, qui est devenu presque un livre ouvert pour l’armée et les services de renseignement israéliens. Il semble que ce livre restera ouvert longtemps, vu l’état de déni naïf adopté par les autorités iraniennes.

La raison directe de la frappe préventive israélienne n’est pas seulement la disponibilité d’informations fiables pour l’attaque, mais aussi le fait que le gouvernement Netanyahu est allé au-delà de l’idée des règles d’engagement et ne fait désormais que ce qu’il considère comme la réalisation de ses objectifs stratégiques et la protection de la sécurité d’Israël.

Quant à l’infiltration du système d’information/communication du Hezbollah, ce n’est pas nouveau non plus. Toutes les opérations israéliennes menées depuis le 7 octobre dernier reposaient sur des renseignements précis qui ont permis à Israël de traquer sans relâche les dirigeants et responsables du Hezbollah. Fuad Shukr a été la dernière victime de cette formidable infiltration, que le Hezbollah, comme d’habitude, n’a pas admise et n’admettra certainement pas. Au lieu de cela, il restera dans un état de déni qu’il tire de ses sponsors iraniens.

Certains experts estiment qu’il y a des trahisons certaines et claires parmi les hauts dirigeants du parti, ce qui est fort probable. Cependant, l’infiltration des systèmes de communication du Hezbollah pour obtenir des informations ne peut être écartée, d’autant que ces systèmes techniques ont été piratés dans leur pays d’origine, l’Iran. Cela explique la difficulté pour Israël d’atteindre le terroriste « dérangé » Yahya Sinwar, le chef de la milice terroriste du Hamas dans la bande de Gaza, qui ne s’appuie souvent sur aucun équipement technique pour communiquer avec le reste des éléments terroristes.

Après l’opération préventive israélienne, le Hezbollah a affirmé avoir pu mener à bien la première phase de représailles pour l’assassinat de Fuad Shukr. C’est remarquable car ni les objectifs ni aucun résultat opérationnel significatif n’ont été atteints durant cette phase, ce qui soulève la question de l’utilité de ces pitreries médiatiques insensées, qui ne font que provoquer de nouvelles attaques contre le Liban et son peuple.

Bien sûr, le Hezbollah n’a pas admis que ses bases et plateformes de missiles avaient fait l’objet d’une opération préventive israélienne. Cependant, le recours du Hezbollah à quelque 340 vieilles roquettes Katiouchas et deux cents drones confirme la neutralisation de la plupart des lanceurs de roquettes. Le Hezbollah n’avait d’autre choix que d’utiliser des roquettes obsolètes, sachant d’avance qu’elles n’atteindraient pas la cible désirée de l’attaque.

Les justifications diffusées par les partisans du Hezbollah dans des analyses mal informées ou sur les réseaux sociaux ne me convainquent pas. Elles suggèrent que l’utilisation des Katiouchas visait à tromper les radars israéliens, les systèmes de surveillance, les défenses sol-air et les réseaux antiaériens afin que les drones lancés par le Hezbollah puissent atteindre leurs cibles au plus profond d’Israël. On pense qu’il s’agit d’une imitation d’une tactique militaire bien connue appelée saturation de missiles, utilisée dans plusieurs guerres modernes. Cependant, les preuves confirment que les drones n’ont atteint aucune des cibles stratégiques pour lesquelles le Hezbollah a affirmé à plusieurs reprises disposer de coordonnées précises.

Il est clair que le Hezbollah bénéficie grandement de la tendance d’Israël à éviter la propagande et à se concentrer sur le travail de terrain, se contentant d’atteindre tranquillement ses objectifs. Cela donne au Hezbollah l’opportunité de combler le vide médiatique avec sa version de l’histoire. Cela ne semble pas préoccuper les Israéliens, dont la principale préoccupation est de contenir et de neutraliser toute menace régionale et de déjouer tout plan visant à cibler la sécurité intérieure d’Israël et à frapper en profondeur, portant ainsi atteinte à l’image et à la réputation d’Israël.

Il est certain que le Hezbollah ne veut pas mener une guerre totale contre Israël car il sait très bien, tout comme l’Iran, que cette fois-ci c’est différent et que le coût de cette attaque pourrait être la fin de l’existence même du parti. Le Hezbollah a devant les yeux le scénario de la milice terroriste du Hamas dans la bande de Gaza.

Donc, ni Hassan Nasrallah ne veut se retrouver seul et assiégé dans les sous-sols, ni l’Iran ne veut que le Hezbollah subisse le même sort que les terroristes du Hamas, d’autant plus que le Hezbollah est le joyau de la couronne du projet expansionniste iranien au Moyen-Orient. Son effondrement signifierait la fin du mythe de l’expansion stratégique iranienne et forcerait l’Iran à se cantonner à ses frontières géographiques, saperait la stratégie de guerre par procuration et l’obligerait à changer sa doctrine militaire pour devenir comme n’importe quel État naturel limité à ses frontières. Cela impliquerait une perte de toutes les énormes ressources financières et humaines que le régime iranien a dépensées pendant de nombreuses années pour construire un réseau de milices régionales qui servent de fer de lance à son projet expansionniste.

Ce qui précède soulève une importante question sur ce qui est à venir et à attendre. Le régime iranien ne semble pas à l’aise de coexister avec les humiliations répétées infligées par Israël, qui a terni sa réputation et brisé son image. Le régime iranien avait fortement misé sur la conclusion d’un accord de cessez-le-feu à Gaza et le fait de prétendre qu’il s’était abstenu de riposter contre Israël pour soutenir le peuple palestinien. Cependant, cette opportunité reste insaisissable.

Il semble y avoir un conflit d’intérêts entre Sinwar, qui n’a plus d’autre option que de poursuivre le combat, et l’Iran, qui voit dans un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza une bouée de sauvetage pour sa réputation ternie. Le scénario le plus probable est que le manque de communication directe entre le régime des mollahs et Sinwar est à l’origine de cet état d’ambiguïté, de mauvaise appréciation et de manque de coordination entre les deux parties - une situation qui n’existait pas sous la direction d’Ismaïl Haniyeh à la tête de la milice terroriste, lorsqu’il faisait la navette entre Doha et Téhéran.

Quant au Hezbollah, il se contentera probablement d’escarmouches et d’opérations de propagande au prix du sang de ses figures de proue, afin de prétendre avoir tenu ses menaces envers Israël, qui ne se sent plus véritablement inquiété par de telles menaces. Au lieu de cela, Israël est passé à la mise en œuvre d’un autre plan pour neutraliser la menace terroriste en Cisjordanie après s’être convaincu de la faiblesse de la menace venue du nord.