Le Hirak est-il fini ?

Y a-t-il rupture entre la gestion du Hirak du 14 mai dernier et celui, plus lointain, du 22 février 2019 ? De l'avis de beaucoup d'observateurs, il y aura un avant 14 Mai et un... après ! C'est un changement de cap de la part des autorités à l'approche des élections législatives du juin prochain. Il semble que les dirigeants ont entamé la dernière étape de leur plan de guerre contre un peuple en révolte. La violente répression policière de ce vendredi 14 Mai est à inscrire dans ce sens. Une violence excessivement disproportionnée et injustifiée qui nous fournit de nombreux indices sur l'évolution des rapports de force au sein du sérail, concernant "la répression des manifestations hebdomadaires". Autrement dit, le régime se dirige, de toute évidence, vers le durcissement de sa position, partant du fait que la rue ne reculera jamais en arrière. Et de l'autre spectre de vision, on constate bien que cette rue-là se radicalise davantage dans sa demande de changement démocratique. En conséquence, le face-à-face : peuple contre pouvoir aurait affaibli "politiquement" aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur l'exécutif de Tebboune qui ne sait plus à quel saint se vouer. S'ajoutent les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 et les retombées de l'impasse économique qui pèsent comme une épée de Damoclès sur le pays. Seul point positif : l'Algérie profonde, pour désolée qu'elle est, n'en est pas moins optimiste pour les mois à venir. Si elle sort encore battre le pavé, c'est que son cœur aspire à aller plutôt vers la deuxième République que vers les urnes. Elle entend faire tomber le masque à ceux qui tentent une énième fois de détourner le sens de l'histoire. L'histoire d'une révolution qui a forcé l'admiration de la planète entière et qui, pour inachevée qu'elle soit, nécessite la mobilisation générale afin qu'elle aboutisse. Ce serait fâcheux alors de contribuer, si peu que ce soit, à pourvoir l'arsenal de la propagande adverse, laquelle via les médias lourds de l'Etat, essaie de faire croire que le Hirak authentique a été dévié de sa véritable trajectoire. Il est grand temps de donner la sonnette d'alarme et de débusquer les fausses voix qui s'efforcent avec tous les moyens de tuer dans l’œuf la révolution de tout un peuple.

Le système, ce mot-valise que les Algériens traînent dans tous les slogans et les discours, ne concerne-t-il vraiment que le clan Bouteflika dont la plupart des membres sont incarcérés ? Bien sûr que non ! Toute perspective de changenemnt est à engager dans un esprit de refondation sur de nouvelles bases de la maison-Algérie, et cette refondation-là n'a qu'un seul viatique : la démocratie et le respect des libertés individuelles dans le cadre d'un Etat de droit. Le pouvoir se trompe, s'il croit qu'il va renforcer ses assises, en réprimant son peuple qui demande depuis plus de deux ans, l'avènement du soleil de la démocratie. Les semaines à venir seront cruciales pour l'équipe de Tebboune. Car, si jamais la stratégie répressive est retenue comme option de gestion de la crise, il est fort à parier que le divorce déjà consommé entre la base et le sommet se transforme en clash et en affrontements violents qui nous jetteront dans le spectre du chaos, semblable à celui des années 1990. L'impardonnable erreur à ne jamais commettre.

P.S : lors de la marche hebdomadaire habituelle du 14 mai dernier, une répression féroce s'est abattue sur les manifestants pacifiques. Beaucoup d'entre ces derniers furent arrêtés et condamnés à la prison ferme.

Kamal Guerroua.