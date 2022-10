Le «  jardin  » de Borrell et la «  jungle  » des autres

En tant qu’observateur, je ne peux pas décrire les déclarations de Josep Borrell, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et son discours sur les « jungles », les « jardiniers » et les « hauts murs » pour protéger le « jardin européen » mieux que des déclarations exprimant une vision du monde raciste et haineuse.

Cela ne peut pas être vu avec une quelconque forme d’understatement. Cette question n’est pas une réflexion après coup ou une mention en passant. L’homme a même une vision holistique qu’il a exprimée dans ses déclarations.

Mais en fin de compte, on ne peut pas l’écarter ou l’argumenter. Il y a des aspects importants dans cette déclaration catastrophique. Le premier est qu’elle émane du Haut Représentant pour la politique étrangère européenne, qui est au sommet de la diplomatie dans l’Union européenne, avec tous les attributs, qualités et considérations supposées dignes de cette fonction.

Si ces déclarations avaient été faites par un politicien extrémiste, l’alarmisme aurait fait rage. Et encore moins par quelqu’un qui reflète le visage de la diplomatie européenne. La deuxième de ces dimensions est que Borrell appelle le monde une « jungle » et parle d’« invasion » et de « hauts murs ».

« L’Europe est un jardin. Nous avons construit un jardin. Tout fonctionne. C’est la meilleure combinaison de liberté politique, de prospérité économique et de cohésion sociale que l’humanité ait pu construire ».

Il a ajouté que « le reste du monde [...] n’est pas exactement un jardin. La majeure partie du reste du monde est une jungle, et la jungle pourrait envahir le jardin. Les jardiniers doivent s’en occuper, mais ils ne protégeront pas le jardin en construisant des murs ».

Cette vision est intrinsèquement désastreuse car elle divise le monde en jardins et en jungles, avec toute l’hostilité que cela signifie pour l’idée de coopération internationale et les valeurs et principes sur lesquels reposent les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont l’Europe a vécu le fléau.

Elle promeut également les idées racistes et isolationnistes et incite à l’intolérance, à la discrimination, à la haine et au rejet de l’autre à un moment où l’humanité souffre de la diffusion de ces idées.

De plus, cela vient d’un représentant de l’Europe qui ne cesse de parler de valeurs, de principes, de libertés, de pluralisme, de coexistence et d’autres mots à la mode qui semblaient être des masques pour le monde dès que Borrell parlait différemment. Borrell ne semble pas se rendre compte que ces déclarations nuisent à l’Europe, à ses habitants et à ses pays plus qu’au reste du monde.

La mosaïque démographique de l’Europe n’accepte pas ces vues haineuses. L’idée d’un « jardin » isolé ne peut que faire le jeu du récit de la droite européenne, qui a la même vision du monde, ce qui signifie jeter la stabilité et la sécurité de l’Europe dans le précipice à un moment où le vieux continent n’a besoin que de cohésion et d’alignement face à des crises sans précédent.

Ces déclarations finiront du mauvais côté de l’histoire. Elles resteront une tache sur l’UE et ses institutions. Il est très regrettable que le diplomate en chef de l’UE soit si superficiel dans ses déclarations qu’il est incapable de comprendre au-delà des mots et de distinguer son opinion personnelle de la haute fonction diplomatique.

Par conséquent, je ne comprends pas ceux qui tentent d’expliquer les déclarations en ignorant leur contenu et en sautant directement à leur objectif, alors qu’il était clairement en train de tenter le diable. Personnellement, j’ai tendance à considérer ces déclarations comme inexcusables.

Lorsque Josep Borrel a tenté de présenter des « excuses », il ne s’est pas du tout excusé pour l’idée, mais a estimé que certains avaient mal compris l’analogie ou la métaphore comme une expression de l’esprit colonial européen, et a nié que ses déclarations offensaient invariablement le reste du monde, et non « certains » qui se sentaient offensés comme il le prétendait.

Cette tentative d’explication de l’insulte n’équivalait pas à des excuses ouvertes pour l’ensemble de l’insulte. C’était une tentative infructueuse de rationaliser des remarques malheureuses, dont Borrell a fait un certain nombre tout au long de sa carrière. Josep Borrell est surtout connu pour ses hoquets professionnels.

On a l’impression que dans les affaires politiques et diplomatiques les plus sensibles, il parle comme s’il était assis dans un « café » entre amis, en disant négligemment ce qu’il veut, sans réfléchir aux conséquences de ce commentaire dangereux, après quoi l’UE ne pourra plus revêtir le masque de la moralité et faire la leçon aux autres sur les droits de l’homme, les valeurs, les libertés, l’égalité, la justice et autres longues séries d’excuses contenues dans les rapports de l’Union européenne et de ses institutions contre de nombreux pays.

Les déclarations de Borrell, que certains qualifient d’audacieuses, ne peuvent pas être classées comme telles ; elles relèvent d’autres étiquettes qu’il est préférable de ne pas mentionner. Je suis personnellement surpris que l’Union européenne ne soit pas consciente des implications de telles déclarations et de leur impact potentiel sur les relations de l’Union avec les peuples du monde.

À mon avis, les Émirats arabes unis en particulier sont à juste titre indignés et provoqués par ces déclarations, qui sapent de nombreux efforts considérables déployés par les Émirats arabes unis pour promouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence humaine.

Les Émirats arabes unis ont déployé d’immenses efforts, par le biais de divers efforts institutionnels, pour promouvoir la coexistence et le respect du pluralisme culturel, religieux et ethnique et pour établir des valeurs humaines communes d’une manière qui contribue à la sécurité et à la stabilité mondiales.

Ces efforts, qui ont abouti à la signature de l’Accord de paix d’Abraham entre les EAU et Israël, inaugurant une nouvelle ère de paix et de stabilité dans l’une des régions les plus tendues du monde, sont bien connus.

Ces efforts visent à diffuser et à renforcer les valeurs et les principes contenus dans le Document de fraternité signé aux Émirats arabes unis en février 2019 par le pape François, pape de l’Église catholique, et SE Dr Ahmed Al Tayeb, cheikh Al Azhar Al Sharif et président du Conseil des anciens musulmans.

L’objectif était de lutter contre l’extrémisme, de diffuser les valeurs de coexistence, de modération et de convivialité, et de renforcer la paix mondiale. Cela a conduit à une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU, adoptée à l’unanimité, déclarant le 4 février Journée internationale de la fraternité entre les hommes, une initiative des Émirats arabes unis, du Royaume de Bahreïn, de la République arabe d’Égypte et de l’Arabie saoudite.

Cette journée est célébrée par la communauté internationale chaque année depuis 2021. Par conséquent, je ne suis pas surpris par la colère féroce de certains représentants des Émirats arabes unis suite aux remarques de Borrell.