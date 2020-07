Le jeu des définitions pour rire ou sourire

Le jeu des définitions relancé sur Agoravox par le rédacteur Robin Guilloux (merci à lui) en vue de nous faire rire ou sourire, dans cette période d’après orage où nous relevons le nez pour mieux respirer en restant sur nos gardes pour ce qui va venir et ce que vont faire ceux qui se croient encore et toujours irremplaçables, m’ a donné l’envie de jouer avec les mots en incluant aussi quelques pastilles déjà dispersées au gré des commentaires semés ça et là.

Afin de desserrer grâce à l’oxygène d’un peu d’espièglerie l’étreinte de ce monde de slogans, d’éléments de langage, de formules recyclées qui transpirent le trucage sans parler du zoo publicitaire qui nous flatte et nous singe pour mieux disposer de nous. Afin d’échapper aussi à la vanité et l’assurance des incrustés médiatiques qui parlent de leur entre-soi afin de nous expliquer qui nous sommes et ce que nous pensons.

Démocratie : Arlésienne infidèle qui se dérobe à notre vue dès le soir des élections. Intermittente de la société du spectacle un peu désabusée de voir les clauses de son contrat régulièrement bafouées. Logée dans un chef d’œuvre en péril dont les apparences témoignent encore en creux de la beauté et de l’utilité de la locataire. La fréquentation du monument serait en baisse malgré une nostalgie ressentie ou affichée.

Christo : Artiste qui comme chacun de nous devait se contenter très souvent de l’emballage des vies que l’on nous fait. Admiré à ce titre par les marchands d’emballages ainsi que par nous, emballés malgré tout.

République : Temple mal entretenu encombré d’échafaudages dont personne ne comprend plus l’utilité ni l’emploi. Très mauvaise acoustique. On ne s’y entend plus parler ni penser.

Liberté de la presse et des médias : Liberté des propriétaires de la presse et des médias. Grands admirateurs de la fée "Publicité".

Publicité : Martingale économique légale inégalée à ce jour. Permet d’augmenter la vente d’un produit à ceux qui en paient la promotion. Une sorte de TVA à fin privée.

Décodeurs de l’information : Entreprises de commerce de poutres en concurrence avec des entreprises de commerce de pailles.

Journalistes du service public : Métier difficile qui consiste à glisser dans des interstices les moyens de comprendre l’actualité. Ne se reconnaîtront pas ici la catégorie des mercenaires qui occupent les têtes de gondole.

Journalistes de la liberté des propriétaires de la presse : Métier harassant qui consiste inlassablement à nous tenir en haleine dans un pas de trois, émotions, exagérations, simplifications afin de nous empêcher de descendre de la caravane publicitaire et du train de l’Actualité d’Origine Contrôlée.

Union Européenne : Arche de Noé dont les rameurs s’imaginent toujours habiter une nation, ce qui compliquent infiniment les projets et la tranquillité des passagers des ponts supérieurs ainsi que le travail de leurs officiers de manœuvre et d’intendance.

Troll : Homme ou femme en colère souvent pressés qui n’ont pas le temps d’expliquer ce qu’ils pensent. Ont retenu un peu vite la qualité principale de Lucky Luke en en négligeant d’autres pourtant intéressantes.

Connerie : Quelque chose dont vous ne vous vantez-pas à moins vraiment d’être un m’as-tu vu.

Racisme : En fait voir de toutes les couleurs à ceux qui ont de bonnes raisons de se comprendre et de s’entraider afin que d’autres au passage puissent tirer en douce leurs marrons du feu.

Interview d’un président : Pièce en un acte aussi balisée qu’un parcours d’agility. Chacun des acteurs peut y donner sans surprise le meilleur de lui-même.

Homme et femme politique : Fonctions autrefois écoutées, respectées et respectables. Est-ce leur manquer de respect que d’observer que ces trois qualités sont maintenant moins répandues ? Paradoxe de l’évolution. Se multiplient et se renouvellent sans difficulté dans un monde où l’électeur se fait rare.

Ecologie : Science fondamentale qui nous fait mieux comprendre notre place dans ce monde. A fait également pousser des ailes à des hommes et des femmes pressés de le diriger ou au moins d’occuper une place à la passerelle.

Médaille : Don paradoxal fait par ceux qui ont oublié d’être méritants à ceux qui l’ont été pour deux.

Promesses électorales : Fables régulièrement mises à jour par les écuries politiques et diffusées par les médias pour diviser les citoyens et les transformer en électeurs d’un jour.

Abstention : Mesure d’auto-confinement un peu désespérée destinée à éviter la contagion démagogique à l’ensemble du système démocratique.

Citoyenneté : Maladie contagieuse sans vaccin connu à ce jour. Tenue confinée avec difficulté par les classes dirigeantes et les médias.

Casier judiciaire vierge : Indispensable et incontournable pour exercer 396 professions. A été jugé superflu en politique.

Syndrome du Père Noël : Inverse du syndrome de Stockholm. Transforme un électeur infantilisé en un citoyen lucide.

Fraude fiscale : Si à 50 ans, tu ne sais pas encore t’y prendre, tu as raté ta vie.

Injonctions paradoxales : Quand les responsables politiques délèguent à la police la gestion des effets de leurs politiques publiques.

Impasse : Puisque les très riches ne veulent plus participer aux fonctionnements du pays en rapport avec les richesses qu’ils en tirent et qu’ils ont accumulées, la justice consiste dorénavant à ne plus augmenter les impôts réputés impopulaires . Et à diminuer à la place la qualité et le nombre des prestations relevant du service public. En s’aidant quand l’occasion se présente d’un petit coup de pouce de compression du coût du travail afin de parfaire l’équation ainsi résolue. Un monde moderne que l’on n’attendait pas vraiment.

Coût du travail : Serait responsable avec l’allongement de vie d’une génération trop nombreuse de périls redoutables pour le pays. Appellation donnée aux savoirs et compétences d’un être humain dont le travail est irremplaçable pour la création de richesses, son accomplissement personnel, le partage de l’utilité sociale et de la solidarité et conférant la dignité et la responsabilité de citoyen dans la cité. Le travail est un droit selon la loi. Jusqu’ici.

Droits acquis : Droits imposés de haute lutte qui dérangeaient ceux qui ne manquaient de rien. Exemples : République, suffrage universel (même aux femmes), école obligatoire laïque et gratuite, liberté de conscience, liberté d’association, sécurité sociale, liberté de la presse…Méfions-nous quand même des imitations.

Tactique électorale : Quand sa bonne étoile clignote, attirer sur son terrain ses adversaires et ses utilités en lançant un débat à risque pour afficher son courage et sa persévérance tout en se gardant toutes les sorties possibles pour pouvoir se prévaloir du sens de l’Etat et du dialogue social. D’habileté et du sens de l’opportunité aussi. Un débat sur les retraites par exemple.

Cités de banlieue : Logements locatifs de qualité médiocre mal entretenus, services publics absents ou insuffisants, concentration de populations pauvres, de chômeurs, d’immigrés de 1ère,2ème,3ème,…, génération, économies parallèles. On ne connaît pas bien les causes de cette situation ni les responsables. C’est dire alors s’il est difficile de savoir comment améliorer la situation. Heureusement nos élus, la main sur le cœur entre larmoiement, compromission et vocifération nous assurent qu’ils préparent l’avenir du pays.

Prendre le risque de recourir à l’humour et ses multiples facettes dont la moins sympathique est incontestablement celle qui fait rire à nos dépens ou pire de nos croyances et certitudes, cela peut nous conduire à des fâcheries, des crispations ou des malentendus avec tous ceux qui pourraient se sentir concernés. C’est qu’il n’y a pas d’humour sans risque. Pas de liberté ni de vie non plus.

Bonnes vacances chez vous ou où vous voulez ou pouvez et quand vous pouvez.