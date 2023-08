Images dévastatrices et de désolation au Canada où le 19 juillet, alors que la crise atteignait son paroxysme, le pays déplorait plus de 800 incendies actifs sur son territoire. Actuellement, 13,5 millions d’hectares sont brûlés, l'équivalent de la superficie de la Grèce. Les mégafeux représentent 1,38% de la surface totale du Canada. Non, ce n'est pas rien pour les 168 000 personnes évacuées. Ce n'est pas rien, même si ce qui arrive ne dit rien à certains. Alors que le record catastrophique de 1989 était "seulement" de 7,3 millions d’hectares décimés. Chiffres du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Le gouvernement a indiqué que 59% du territoire était confronté à une sécheresse dite inhabituelle. À cela, Edward Struzik, professeur à l'Institut pour la politique environnementale et énergétique à l'université de la Reine au Canada, ajoute une autre variable d’importance - Le jet stream.

"Ce courant d’air rapide situé en altitude a évolué ces dernières années de manière à engendrer davantage de "dômes de chaleur".

Une cause supplémentaire d'incendies avec la foudre du mois de juin. Un temps chaud et sec qui favorise également les départs de feux involontaires et volontaires.

Rien d'anormal dans la prolifération des feux de forêt au Canada entre les mois de mai et d’octobre, mais la situation actuelle est différente pour plusieurs raisons. Jennifer Kamau, une porte-parole du CIFFC, remarque que les feux cette année ont commencé très « tôt et à de multiples endroits en même temps ». Ces immenses et nombreux brasiers rendent encore plus compliqué et dangereuse la tâche des 2000 pompiers qui luttent contre ces incendies.

Petite pause musicale malgré la gravité de la situation, pour donner un sens au choix du titre de cet article. Avec une chanson d'amour un brin écologiste de Gilbert Francois Leopold Becaud et Pierre Delanoe. Une chanson intitulée "Le jour où la pluie viendra" dans laquelle le chanteur évoque le bonheur de la nature le jour où la pluie bienfaitrice est de retour. Une chanson qui se voulait optimiste pour l'avenir, à tort ou à raison...

Le jour où la pluie viendra

Nous serons, toi et moi

Les plus riches du monde

Les plus riches du monde

Les arbres, pleurant de joie

Offriront dans leurs bras

Les plus beaux fruits du monde

Les plus beaux fruits du monde

Ce jour-là

Autre personnalité, du monde politique cette fois, dont l'engagement écologique n'était sans doute pas le premier de ses soucis. Une phrase que le président de la République avait prononcé lors du IVe sommet de la Terre, qui restera pour longtemps gravée dans les mémoires.

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » clamait Jacques Chirac.

Nous n'allons pas ici refaire l'Histoire, mais Chirac écolo "Ce serait beaucoup dire… "

Revenons dans le vif du sujet brûlant.

"Dans le monde, des incendies récurrents au Canada, en Afrique, en Amazonie et en Russie"

Suivi des incendies dans le monde au 20/08/2023

La forêt française n'est pas épargnée par les incendies, pour exemple récent les 500 hectares ravagés par les flammes au mois d'août 2023 dans les Pyrénées-orientales. Bien plus grave encore, dans le passé le "grand incendie" du 19 août 1949, avec un départ de feu d'une scierie à Saucats, au sud de Bordeaux. Avec le bilan effroyable de 82 morts. 50.000 hectares de pins avaient été calcinés.

"Les victimes sont principalement des agents des Eaux et forêts, des pompiers bénévoles et des militaires venus combattre les flammes. Ce « grand incendie » des Landes de Gascogne est à ce jour le feu de forêt le plus meurtrier de France".

En France, tous les ans 4000 incendies détruisent 11.000 hectares. (chiffres du ministère de la Transition écologique sur la période 2007-2018).

D'autres incendies dévastateurs en France.

Les incendies de forêts les plus meurtriers.

Le Pire, semble être celui d’octobre 1871 à Peshtigo (Wisconsin/États-Unis), qui avait fait entre 800 et 1200 morts. Le feu, qui s’était déclaré dans la forêt plusieurs jours auparavant, avait détruit en quelques heures cette bourgade forestière de 1700 habitants, et ravagé seize autres villages, répartis sur 500 000 hectares."

"En mai 1987, le plus grave feu de forêt de l’histoire récente de la Chine avait fait au moins 119 morts dans le nord-est du pays et 51 000 sans-abri."

Même s'il ne s'agit pas de feu de forêt, comment ne pas évoquer la catastrophe dans l'archipel d'Hawaï avec l'île de Maui qui a été ravagée par des incendies. Le bilan qui n'est pas définitif est estimé à 110 morts, avec encore des centaines de personnes portées disparues.

Pour conclure, quelques questions bêtes et méchantes. Qu'avons-nous fait pour que la planète nous déteste à ce point, aurait-elle perdu sa boussole pour vouloir éliminer avec l'aide de ses armes de destruction massive climatique le trop-plein de terriens. Des êtres humains devenus trop nombreux dont il faudrait réduire le nombre pour rétablir un équilibre raisonnable du vivant ? Notre Terre se vengerait-elle de tous nos excès de consommateurs et pollueurs inconscients en utilisant la sélection naturelle par la foudre, les tempêtes, les canicules et le briquet ? Ou alors, seraient-ce les prémices de la fin du monde prophétisée par Isaac Newton en 2060... Si bien sûr dieu est d'accord ?

Photo - Geneviève Poirier SOPFEU via La Presse canadienne Des flammes près de Mistissini, dans le Nord-du-Québec, le 6 juin dernier

Source - https://www.tvanouvelles.ca/2023/08/18/les-raisons-derriere-les-megafeux-de-foret-du-grand-nord