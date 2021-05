Le jour où la Terre s’arrêta...

Sommes-nous seuls sur Terre ? Plus précisément sommes-nous, notre espèce, de façon intermittente ou permanente confrontés à une forme d'intelligence qui nous dépasserait de beaucoup et qui de fait serait insaisissable au point de faire douter par confort ou opportunisme de son existence ?

C'est la réponse que doit donner en filigrane un rapport que le Pentagone doit délivrer d'ici fin juin. S'il se base sur les seuls témoignages de pilotes militaires et civils corroborés par de multiples instruments , il ne devrait pas pouvoir éviter de dire qu'il y a dans notre espace aérien et plus généralement autour de nous des phénomènes étranges qui semblent pilotés par une forme d'intelligence, n'émanant pas de notre civilisation.

Plus précisément des objets volants utilisant des technologies très au-delà de ce dont nous sommes capables volent de façon régulière dans notre espace aérien et circulent (parfois à des centaines de km/h) sous nos océans.

La seule reconnaissance de cette réalité, soupçonné depuis les années 1940 au moins serait un grand pas en avant vers l'étude sérieuse de ces phénomènes, afin de trier entre les hypothèses qui nous sont accessibles et de déterminer les enjeux pour nous de cet état de fait.

Après 75 ans de déni officiel de la réalité du phénomène et d'autocensure des témoins, il semble que des fuites de documents militaires déclassifiés et des témoignages de pilotes, ainsi peut-être qu'une augmentation de fréquence du "phénomène" ont enfin conduits de nombreux officiels US (incluant le président Obama) à reconnaître explicitement, l'incursion dans leur espace aérien d'objets volants insaisissables, qui ont des caractéristiques de vol totalement étrangers à notre aéronautique et nos connaissances actuelles en physique. On ne sait simplement pas comment ces objets peuvent faire ce qu'ils font, sans bang supersonique, sans propulsion par réation, etc...

La piste extra-terrestre a été très tôt favorisée par la science-fiction pour expliquer une nébuleuse d'observations qui sont souvent de médiocre qualité, inexploitables, voire simplement des canulars. Mais déjà en 1955, le "Project Blue Book Special Report n°14" mentionnait une fraction significative d'observations détaillées, de qualité, acrréditées par des témoins que tout tribunal jugerait "dignes de foi" et qui étaient simplement inexplicables. Au fil du temps l'amélioration de la technologie a permis de corroborer le témoignage humain avec des enregistrements radars, optiques et IR, témoignant de l'existence de phénomènes non naturels interagissant avec l'observateur de façon intelligente.

L'autre piste était bien sûr celle d'engins émanant d'un gouvernement étranger (américain pour les russes et russes pour les américains ). Mais après plus de 75 ans d'observations qui sont étrangement similaires et toujours aussi éloignées de choses que nous savons faire , (une étude détaillée de cas par un physicien a estimé qu'un objet s'était infligé une accélération de 5000g et devait disposer d'une énergie embarquée de 1100 GW (un millier de centrales nucléaires)), il est sans doute temps de regarder en face l'incongruité d'imaginer un Etat disposant d'une technologie ahurissante pour faire voler des engins dans l'atmosphère, tout en s'acharnant à développer à coup de centaines (milliers) de milliards de $ des technologies comparativement désuètes. Cette hypothèse était difficilement tenable dans les années 1950. Que dire en 2021 ?

A noter que la piste de phénomènes émanant d'une civilisation extra-terrestre qui était confrontée à des obstacles apparemment rhédibitoires dans les années 1950 s'est trouvée notablement renforcée par l'évolution technologique des dernières décennies. D'ici quelques décennies (une seconde à l'échelle cosmique), nous serons capables de détecter des planètes telluriques dans la zone habitable de leur étoile, de détecter la présence probable de vie sur celles-ci .

N'importe qu'elle civilisation apparue dans la Galaxie au cours du dernier milliards d'années et ayant fait l'astronomie qu'on attend ici dans les prochaines décennies ne pouvait ignorer la présence de vie sur Terre.

Cela évite de chercher une aiguille dans 100 milliards de bottes de foin, ce qui était considéré comme un obstacle majeur à tout contact entre civilisations.

L'autre obstacle majeur était la coincidence temporelle nous faisant nous rencontrer. Nous n'avons pas la moindre idée de l'espérance de vie d'une civilisation technologique, vu que nous débutons. Mais statistiquement si une civilisation dure un million d'années par ex, il en faudrait un très grand nombre pour que l'une d'elle cohabite dans le même million d'années où nous développons notre civilisation planétaire et technologique. On sait lever cet obstacle de différentes façons.

Le dernier est celui des voyages. Déjà quand on sait où l'on doit aller et pourquoi on y va, cela change pas mal les données du problème. Le voyage n'a pas de raison d'ailleurs d'être fait par des êtres vivants. On peut imaginer par ex que l'intelligence doit passer par le stade animal sans y demeurer bien longtemps. Les motivations de machines comme leur espérance d'existence pourraient dépasser notre imagination et brouiller nos analyses sur ce qui semble possible.

A noter que la théorie de la Relativité Générale indique qu'un voyageur se déplaçant à une vitesse proche de la lumière peut se déplacer dans la Galaxie en quelques semaines, mois ou années et donc en "se déplaçant ainsi dans le futur" visiter une planète sur un milliard d'années par ex avant d'avoir ses premiers cheveux blancs ...

Sans violer aucune loi de la physique orthodoxe de ce début de siècle, une entité vivante émanant d'une civilisation étrangère aurait pu observer et filmer l'évolution de la vie sur Terre pendant un bon milliard d'années, le tout avec une espérance de vie proche de la nôtre.

C'est peu illustrer le fait que nous avons des préjugés sur ce qui est possible et ne l'est pas qui nous handicapent dans nos réflexions sur ce sujet en particulier.

D'autres hypothèses plus ou moins exotiques existent, certaines évacuant à la fois l'hypothèse d'engins fabriqués par nous sans apport extérieur (intenable semble-t'il) et l'hypothèse "extra-terrestre" classique. Des scientifiques émettent l'idée que ces objets pourraient n'être que des projections tridimensionnelles d'objets venant d'une autre dimension, on pourrait ne voir que maintenant que nous partageons la planète depuis très longtemps avec des représentants d'une civilisation nomade qui n'habiterait pas la surface de la Terre, mais le plancher océanique par ex (les objets observés peuvent indifféremment évoluer dans l'air comme dans l'eau), ces observations étranges pourraient également accréditer la thèse que ce que nous prenons pour la réalité n'est en fait qu'une simulation numérique où des éléments étranges seraient injectés pour étudier notre réaction et voir dans quelle mesure elle nous contraint à évoluer et dans quel sens, etc...

D'évidence, ce sont les militaires, pour des raisons évidentes de moyens à leur disposition et leur rôle, qui ont le plus de données sur le sujet, implicant les témoignages complémentaire de professionnels et de matériels de haute technologie. Aussi longtemps (quelles que soient leurs raisons et elles sont très nombreuses) qu'ils ne disent pas publiquement par autorisation politique, que pour eux "il y a des objets insaisissables violant l'espace aérien", ce ne peut être un problème à étudier de façon approfondie. Or, en l'espace de quelques semaines, le Pentagone, le renseignement, le ministère de la Défense et même le président Obama ont explicitement reconnus l'existence d'objets volants inconnus dans notre atmosphère. Il n'est pas sûr qu'on doive attendre beaucoup du rapport exigé par le congrès sur ce que peuvent dire les militaires ne relevant pas du secret défense. Mais on a d'ores et déjà changé d'époque, en brisant le tabou qui a contraint des milliers de professionnels à taire ce qu'ils avaient vu, décrédibilisant tout témoignage de civils bien plus anecdotiques et moins documenté.

Si ce n'était pas un problème pour les militaires qui avaient tous les moyens pour en juger, comment aurait-il pu en être un pour des civils n'ayant que leur témoignage à proposer ?...