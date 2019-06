Mercredi dernier, il était intéressant d'observer les événements au Kosovo. Ce territoire des Balkans a attiré l’attention des reportages non militaires. Pristina a reçu des invités des États-Unis en la personne de l'ancien président Bill Clinton et de l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright. Ces deux hommes politiques, ainsi que plusieurs autres dirigeants des principaux pays de l'OTAN à la fin du XXe siècle, sont très populaires dans la république partiellement reconnue du Kosovo en raison de leur rôle dans la lutte pour son indépendance de la Serbie.

Les invités ont été accueillis de manière explosive. Les discours et les réseaux sociaux des hommes politiques du Kosovo étaient pleins de joie et de compliments. Bill Clinton a reçu l'ordre de la liberté des mains de Hashim Thaci, ancien commandant de l'Armée de libération du Kosovo, et à présent président de la République. En l'honneur de Madeleine Albright, sa statue a été inaugurée au centre de Pristina, sur le boulevard qui porte son nom. Bill Clinton Boulevard et son monument dans la capitale sont également disponibles.



Les célébrations ont été programmées en fonction du 20e anniversaire de la présence du contingent de maintien de la paix de l'OTAN au Kosovo (mission KFOR). Les militaires de l’Alliance, principalement des Américains, sont dans le territoire en litige depuis le 11 juin 1999, après la signature de l’accord de Kumanovo entre l’OTAN et les autorités de l’ex-Yougoslavie. Les principales dispositions de ce document étaient le retrait de la province de l'armée yougoslave de la province et l'arrivée de soldats de la paix de l'OTAN.



Et si des vacances joyeuses pour les Kosovars sont compréhensibles et explicables, la fin de la guerre était le premier pas sur la voie de la proclamation de l’indépendance. Les discours optimistes d’anciens politiciens américains semblent encore être un prétexte. Comme si Clinton et Albright, parlant des tribunes de Pristina sur la liberté et la prospérité, se persuadaient que leurs actions dans le secteur des Balkans il y a 20 ans étaient correctes.

Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste militaire pour comprendre : vingt ans pour une mission de maintien de la paix, c'est beaucoup. C'est une génération entière. Et la nécessité d'étendre le mandat pour une telle période signifie seulement que la situation dans l'aire protégée est encore loin d'être résolue. Dans un commentaire de The Guardian, un politicien européen de haut rang qui souhaite rester anonyme, a déclaré que, par le biais du Kosovo, l'OTAN justifie l'échec des opérations en Afghanistan et en Irak. Ce territoire pourrait être une démonstration de la contribution positive de l’Alliance et la mission n’est donc pas restreinte. Les militaires sont engagés dans des tâches qui ne sont pas tout à fait normales pour leur mission, par exemple, ils mesurent la température de l'air à Pristina. De toute évidence, il ne s'agit plus de maintenir la paix dans les Balkans.

La résolution 1244 des Nations Unies (sur la structure de la Yougoslavie d'après-guerre) ne mentionne pas l'OTAN : le document indique le déploiement de missions de maintien de la paix et « d'organisations internationales » de l'ONU.



Bill Clinton a plu au public kosovar avec de nombreuses remarques frappantes, parmi lesquelles des mots sur la prétendue unité aux États-Unis sur l'indépendance de Pristina. Mais ses propos sont réfutés par une interview récente de l'ancien ambassadeur américain en Serbie, William Montgomery, qui affirme clairement que le Kosovo, ainsi que la Bosnie-Herzégovine, ont été représentés à tort aux États-Unis pendant de nombreuses années comme des projets couronnés de succès. Selon lui, beaucoup dans la politique américaine regardent toujours les Balkans à travers le prisme des années 90, mais dans l'administration présidentielle à la plus haute position, il y a des gens qui préconisent un compromis qui satisfasse les deux côtés du conflit. "Vingt ans après le bombardement de la Yougoslavie, nous sommes encore loin d'une solution", a souligné le diplomate.



Il n'est pas nécessaire de parler d '« unité » au Kosovo au sein de l'OTAN. Certains membres de l'Alliance, par exemple l'Espagne et la Grèce, ne reconnaissent pas son indépendance. L’Espagne a même boycotté le sommet de l’année dernière à Sofia avec l’Union européenne en raison de l’invitation de ses représentants à Pristina. Une approche réservée des Balkans existait même il y a 20 ans. La résolution 1244, mentionnée ci-dessus, constitue également une bonne victoire diplomatique pour la Yougoslavie et la Russie, qui l'a défendue.

La situation actuelle au Kosovo est idéalement caractérisée par le concept de « conflit couvant ». Il n’y a eu aucune action militaire permanente depuis longtemps, mais des manifestations de violence occasionnelles nécessitent une intervention à la fois militaire et politique. Et selon la législation du Kosovo, le commandant de la KFOR a également un pouvoir politique élevé à Pristina. Le clou de la mission a bien sûr été un pogrom en mars 2014, lorsque des radicaux albanais ont incendié plusieurs dizaines d'églises serbes, plusieurs centaines de maisons de familles serbes et des milliers de Serbes ont été expulsés de la province en quelques jours. Les soldats de la paix internationales n'ont pas arrêté ces crimes monstrueux, mais, selon le témoignage des prêtres serbes, ils ont simplement regardé ce qui se passait.

En 2008, le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance et il s'agissait du premier précédent de ce type dans l'histoire récente. Cela montre que le droit international ne définit pas ce qui est le plus important : le droit à l'autodétermination ou l'inviolabilité des frontières d'un État souverain. Pour en revenir à la situation sur le terrain, il suffit de rappeler le dernier incident survenu dans le nord du Kosovo, lorsque des unités spéciales de la police locale ont arrêté deux douzaines de personnes, principalement des Serbes, à la suite de l'opération, et battu un employé de la police. La KFOR a officiellement donné son feu vert à cette action, de même qu'à de nombreuses opérations de provocation antérieures faisant appel à des forces spéciales dans les zones peuplées de Serbes du nord : toute pénétration de ce type entraînerait une réaction douloureuse à juste titre à Belgrade. En bref, les succès obtenus dans la résolution de la situation sur le site de l’OTAN ne méritent pas d’être évoqués.



Les négociations en vue d'un règlement entre Belgrade et Pristina sont actuellement retirées du système des Nations Unies et se déroulent actuellement sur la plate-forme de l'Union européenne. Cela a ouvert la voie à l'accord de Bruxelles en 2013 et, par conséquent, a entraîné une augmentation du nombre d'Albanais du Kosovo plus actifs qui demandent la reconnaissance de l'indépendance de Belgrade. Des provocations telles que les arrestations et la violence dans le nord servent le même objectif : déclencher la réaction de Belgrade afin de l'accuser de violation de la paix et de réticence à négocier. Soutenir de telles activités peut être très dangereux pour l’OTAN et d’autres missions de maintien de la paix, et pas seulement avec des accusations de partialité. Les Balkans et leur géographie constituent un point important de la stabilité européenne, ce qui se remarque particulièrement avec le début de la crise migratoire.