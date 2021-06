’’Le latin et le grec menacés de disparition outre-Atlantique...’’

De ma mémoire profonde de potache je fais remonter ce vieux Cicéron : « Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ? » .... que nous traduisions allègrement par « sur quel tandem Catilina, viendras tu encore nous gonfler les roubignolles » ....

On passait le temps comme on pouvait en cours de latin ! On ne savait pas encore à quoi servait d’étudier le latin, et pour certains le grec, et pour les grosses têtes de A’, prononcez A prime, il y avait le latin, le grec et « en prime » les maths et la physique de haut niveau ! les futurs « énarques » à coup sûr !



Enfin, si « Cesarem legato alacrem eorum » était également très apprécié, on peut se demander ce mangeait le légionnaire lambda venu croiser le fer avec Vercingétorix, tout en évitant soigneusement de s’approcher de l’irréductible Asterix et de son joyeux village. Bref ... Voila ce qu’il me reste de cinq années passées en classes de latin .... il y a un bon demi siècle !