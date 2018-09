Le latin et le grec menacés par la réforme du Baccalauréat...

rosemar , je vous ai dit plusieurs fois , qu il ne fallait pas uniquement faire l apologie de l effort ; mais du plaisir.



quand il n’ y a pas la reconnaissance de l effort ; car je peux vous dire , que l on prefere le lechage de cul, la soumission , et la non remise en question de ce qui est en place, plutôt que la Valeur et l ethique ; et bien ,placez à l honneur, au moins, le plaisir d apprendre , et la beauté des matières ; personne ne sera perdant ; et meme si ce que l on a appris ne sert « à rien » nous aurons été heureux d ’ apprendre ce qui nous aura paru beau et noble ...

cordialement .





j epsere que vous pourrez enfin comprendre cette notion de plaisir, dans son plus haut niveau , et non le plaisir de la « consommation » immédiate .