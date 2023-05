Le logement n’a souvent de social que le nom !

Les locataires n'en peuvent plus : ils subissent de plein fouet les augmentations des charges et même les provisions qui augmentent de 300 % comme à la Sequens à Champs sur Marne.

Ils se mobilisent et cherchent des voies d'organisation, ici c'est un collectif comme à Champs, et là à Avon une association non affiliée.

Ils pétitionnent, se rassemblent et manifestent comme ceux de la SEM devant le siège du bailleur et même devant le prestigieux château de Fontainebleau.

Les passants s'arrêtent, regardent, écoutent et expriment leur soutien ; beaucoup savent que les augmentations des prix alimentaires et autres pèsent d'un poids important et génèrent des difficultés dans beaucoup de familles.

Ce qui est étonnant, c'est le silence étourdissant de représentants élus des locataires.

A Fontainebleau aucun n'était présent.

Sur le patrimoine de FSM, premier bailleur du pays de Fontainebleau,sur aucun panneau d'affichage des résidences ne figurent les noms et les coordonnées des élus....

Parler de bailleurs « voyous » semble être exagéré, outrancier !

Il reflète pourtant ce que pensent et disent beaucoup de personnes mal logées :

il a fait froid aux Lilas à Fontainebleau et rien n'a bougé ;

des travaux d'entretien ne sont pas effectués dans de nombreux immeubles ;

des démolitions vont être encore une fois réalisées sans que les occupants soient consultés ;

des expulsions sont prononcées sans qu'une concertation n'ait lieu avec les associations pourtant proches des gens ;

des locataires n'arrivent pas à avoir des interlocuteurs et parfois au téléphone, personne ne répond !

des demandes de mutations pour sur-occupations ne sont pas suivies d'effets :

des logements sont des passoires thermiques et d'autres ne sont pas rénovés.

Des locataires seraient des mauvais payeurs !? Parlons-en ! Certains continuaient à payer leurs loyers et aujourd'hui n'en peuvent plus, ils n'y arrivent plus.

Quand les associations comme les colibris solidaires d' Avon Fontainebleau-sud 77 sont contactées par des familles endettées, elles recherchent des solutions qui ne sont jamais des encouragements à ne pas régler les loyers :

le dépôt d'un dossier FSL

un Protocole de cohésion sociale qui est un engagement réciproque ;

un dossier de surendettement quand il n'y a plus que cela.

Depuis plusieurs semaines, plusieurs personnes nous demandent de déménager dans un logement adapté aux handicapés.

Aucun des bailleurs sollicités n'a proposé une solution, ils n'auraient pas de logements libres !?

Une des personnes en demande est dans un fauteuil et doit rester toute la journée dans son lit car le fauteuil ne peut pas être déplacé.... C'est un scandale !

La colère monte chez les locataires qui n'en peuvent plus et cette colère n'est pas rentrée, elle commence à sortir....Elle fait du bruit !

Smina Kernoua et Jean-François Chalot