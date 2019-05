Le logiciel périmé de l’éducation populaire contre l’extrême-droite

Ruffin a fini par admettre que Chouard pouvait être une passerelle vers l'extrême-droite. Comme si l'extrême-droite était la destination naturelle de l'indigné livré au fatras imbitable du web ou à l'autogestion des rond-points. Comme s'il fallait absolument qu'un cadre soit posé autour des individus qui se rencontrent dans la rue sans étiquettes et discutent fraternellement des slogans à adopter ou des rues à prendre. Comme si le destin du peuple était d'être éduqué par une gauche qui aurait déjà les solutions clés en main.

Ruffin a fini par admettre que Chouard pouvait être une passerelle vers l'extrême-droite. Comme si l'extrême-droite était la destination naturelle de l'indigné livré au fatras imbitable du web ou à l'autogestion des rond-points. Comme s'il fallait absolument qu'un cadre soit posé autour des individus qui se rencontrent dans la rue sans étiquettes et discutent fraternellement des slogans à adopter ou des rues à prendre. Comme si le destin du peuple était d'être éduqué par une gauche qui aurait déjà les solutions clés en main.

Ruffin a fini par admettre que Chouard pouvait être une passerelle vers l'extrême-droite. Comme si l'extrême-droite était la destination naturelle de l'indigné livré au fatras imbitable du web ou à l'autogestion des rond-points. Comme s'il fallait absolument qu'un cadre soit posé autour des individus qui se rencontrent dans la rue sans étiquettes et discutent fraternellement des slogans à adopter ou des rues à prendre. Comme si le destin du peuple était d'être éduqué par une gauche qui aurait déjà les solutions clés en main.