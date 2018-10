Le macronisme, un produit à l’obsolescence programmée ?

On nous l’avait bien vendu, le nouveau monde arrivait et allait balayer et ringardiser l’ancien monde, le macronisme, sorte de super thermomix dans lequel il suffisait d’enfourner la droite, la gauche et une pincée du centre pour obtenir une soupe que l’on nous prédisait excellente à condition de ne pas y ajouter une extrême droite rance et une extrême gauche rassise s’en voulait l’incarnation.

Evidemment avec un produit aussi révolutionnaire que novateur, il y eut au début quelques défaillances, certaines pièces durent être changées rapidement.

Ainsi François Bayrou le Fregoli de la politique, virtuose du retournement de veste jusqu’à n’en plus distinguer l’envers de l’endroit et Marielle de Sarnez des inséparables comme cul et chemise pour rester dans la métaphore vestimentaire furent priés de quitter le gouvernement ainsi que leur comparse Sylvie Goulard pour ennuis judiciaires.

Richard Ferrand à l’éthique incertaine perdu dans le centre Bretagne au milieu d’illettrés dut également jeter l’éponge tout comme Laura Flessel une fine lame dont il se disait qu’elle pouvait avoir une épée de Damoclès fiscale sur la tête.

Puis vint le tour de Monsieur Hulot écolo décoratif qui à force de ne rien faire décida de partir en vacances, sans doute à Notre Dame des Landes, et fut remplacé par François de Rugy écologiste tendance opportuniste, ce qui permit le recyclage du sieur Ferrand à la présidence de l’Assemblée car en macronie ‘’Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme’’ comme disait Lavoisier.

Nous en voulons pour preuve entre autres exemples la nomination de Philippe Besson romancier et thuriféraire patenté de la macronie au poste de Consul de France à Los Angeles et la curieuse promotion d’Agnes Saal condamnée à trois mois de prison avec sursis pour détournement de fonds publics et qui avait été suspendue six mois pour des frais de taxis indus, au poste de haut fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture.

Jusque là le fonctionnement du thermomix élyséen n’était pas trop affecté mais la défection aux allures de trahison de Gérard Collomb qui déclare sur BFM TV pour enfoncer le clou « En grec, il y a un mot qui s'appelle hubris, c'est la malédiction des dieux. Quand, à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, vous pensez que vous allez tout emporter » signe le retour imminent de l’ancien monde.

Quand la transparence s’opacifie et que l’exemplarité se délite on n’est pas loin de l’avis de décès du nouveau monde et les médias versatiles qui ne savent plus penser par eux-mêmes mais s’appuient sur les prothèses sondagières ne s’y trompent pas en pratiquant avec maestria l’éternel tryptique ''Lécher, lâcher, lyncher’’.

Le macronisme normalement garanti cinq ans serait donc en voie d’obsolescence psychologique, par effet de mode et réflexe moutonnier le consommateur qui est aussi électeur risque de s’en détourner, mais l’obsolescence fonctionnelle le guette aussi avant le terme de du quinquennat.