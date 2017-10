Le maire de Dreux censure un cochon alsacien : une histoire qui se termine dans la choucroute !

Politiquement correct, quand tu nous tiens ! Ou plutôt, préjugés, sottise et absence de lucidité pour le cas présent. Le porc est à la mode ces derniers temps...

A Dreux (28), commune qui accueille une forte communauté de citoyens musulmans (55% de la population), le fête de la Saint-Denis devait rendre hommage à l'Alsace traditionnelle, sa culture et ses traditions. La choucroute garnie en fait partie intégrante, avec ses saucisses et son lardon. L'affiche ci-jointe devait célébrer cet évènement. Mais le maire "républicain" (l'usage des guillemets n'est pas anodin face à l'interprêtation particulière de la laicité de notre édile) a décidé de censurer purement et simplement son contenu, car (ne riez pas !) la présence d'un cochon risquait de... choquer les musulmans de sa commune !

Gérard Hamel a pris sa décision sans concertation, afin de "préserver la paix sociale" et "éviter de stigmatiser les communautés" (!). Ouille ! Soit notre bonhomme a trop forcé sur le riesling, soit il est fatigué et proche du burn-out. On voit mal en quoi un dessin de Naf-Naf pourrait heurter qui que ce soit ; d'ailleurs les musulmans sondés par l'écho républicain du 17/10 ne s'y trompent pas, et se moquent du dessin porcin comme de la fête alsacienne dont on imagine la faible fréquentation. "Le cochon est une créature de Dieu, c'est seulement sa viande qui est impure" déclare un drouais mahométan... Aucune raison donc de censurer un cochon. Les élus d'opposition (de gauche, pourtant) ont eux-aussi raillé l'attitude paranoiaque de Monsieur le Maire.

A priori, la décision de Gérard Hamel est calculée, il ne veut pas être assimilé aux fêtes du cochon de certaines mairies FN, conçues à des fins idéologiques. Mais s'il refuse la diversité des cultures, pourquoi organiser une fête alsacienne ? D'autres drouais s'insurgent contre les délires communautaires du maire, qui engendre des divisions par sa décision alors que, rappelons-le, aucune association musulmane n'a demandé quoi que ce soit sur le sujet. Pour Gérard Hamel, un musulman ne peut donc être que sectaire et arriéré ? Opposé à la liberté d'expression ? Rétif à l'humour ? Racisme implicite, quand tu nous tiens. En fait, il a les mêmes préjugés que les bobos parisiens donneurs de leçons qui voient dans l'islamiste un fou furieux prêt à en découdre. Des gens qui s'affichent "tolérants" tout en méprisant ceux qui leur sont différents.

Une chose est certaine, le "racisme" n'est pas un fait patriote et souverainiste : un patriote accepte tous ses concitoyens tant qu'ils respectent les autres. Gérard Hamel est un libéral-conservateur, donc un marchand de discours envers des consommateurs de crédits bancaires : il cherche le consensus pour que les affaires marchent. Il n'y a rien d'idéaliste là-dedans ; à Dreux, chacun doit se tenir à carreau et rester à sa place. Ce n'est pas un hasard s'il a fallu trois morts à l'occasion de rodéos-motos pour que la police puisse enfin intervenir dans les cités sensibles du coin : pour le maire, les pauvres (le plus souvent musulmans dans le cas présent) ne font pas partie de son univers, donc il ne faut pas les chercher et les inciter à l'émeute : voilà le véritable sens de la censure du verrat de la Saint-Denis...

Une histoire qui a fini dans la choucroute de la sottise et de la démagogie. Pour aller plus loin, Gérard Hamel fera-t-il retirer les trois petits cochons du catalogue de sa médiathèque ? Interdire les publicités pour la marche Cochonnou dans sa commune ? Un véritable délire islamophobe, qui considère le citoyen musulman comme un danger potentiel : on est très loin de l'esprit des fêtes culturelles inter-régionales et leur ouverture sur le monde...