Le malentendu laïque

Pour respirer un meilleur air : "Comment enseigner Mahomet au collège"

http://bernard-gensane.over-blog.com/2020/10/comment-enseigner-mahomet-au-college.html

Témoignage d’un professeur sur son expérience et sa pratique. Où l’on comprend ce qu’instruire et éduquer veulent dire et à quel point c’est important. A quel point nous avons besoin de personnes formées et d’autorités à la hauteur de leurs responsabilités vis à vis des enseignants. L’importance aussi des enjeux autour des programmes et de leurs contenus .L’importance d’une école publique, gratuite, laïque et obligatoire.

Il y a visiblement des gens et des pratiques qui sont en dessous des radars médiatiques et de ceux des responsables politiques. Notre pays est plein de richesses et de ressources.