Le manque de courage politique du gouvernement

Les commerces de biens non essentiels, principalement non alimentaires, resteront fermés. Ce sont, pour la plupart, des commerces du centre-ville. Certains vont mettre la clé sous la porte, et d’autres vont mettre leur(s) salarié(s) au chômage technique.

Des centaines de millions d’euros vont être consacrés à indemniser ces nouveaux chômeurs, ainsi que leur employeur ayant subi des pertes d’exploitation. Cela est bien NORMAL !

Mais, est-ce que c’est en fermant, aussi, les rayons des biens non essentiels dans les grands magasins et autres grandes surfaces (GMS), comme le réclament les commerces fermés du centre-ville, que la situation financière de ces derniers va s’améliorer ? NON, bien sûr !

Le gouvernement manque ici de courage politique ! En n’osant pas rejeter la demande, légitime en première analyse, des commerces du centre-ville, le gouvernement :

Va mettre au chômage technique des milliers de salarié(e)s des GMS. Des millions d’euros vont être consacrés, là aussi, à leurs indemnisations ainsi qu’à celles des employeurs.

Va mettre aussi en péril les GMS. En effet, la situation des GMS était déjà mauvaise avant la PCC (Pandémie du Coronavirus chinois). La décision malencontreuse du gouvernement ne va pas arranger leurs affaires. Certains pourraient ne pas s’en remettre !

De plus, en faisant cela :

Le gouvernement met aussi, dans la panade , des dizaines de milliers de consommateurs en demande urgente de biens non essentiels, comme : Celles et ceux qui doivent changer un de leur appareil électroménager définitivement HS ; Celles et ceux qui n’ont plus de sacs pour leur aspirateur, celles et ceux qui doivent acheter une paire de chaussures ou un vêtement pour leur entretien d’embauche ; Idem pour les produits non essentiels de papeterie, de toilette, du maquillage, etc.

, des dizaines de milliers de consommateurs en demande urgente de biens non essentiels, comme : Le gouvernement renforce la position des plates-formes du commerce électronique. Tout le contraire de ce que voulaient et veulent encore les commerces du centre-ville !

Ce n’était pourtant pas résoudre la quadrature du cercle !

Le courage politique aurait été de refuser la demande des commerces du centre-ville :

Tant pis ! La situation de ces derniers n’aurait pas été améliorée ;

Les GMS auraient pu reprendre un peu du « poil de la bête » ou du moins, ne pas en perdre ;

Le gouvernement (c'est-à-dire nous les contribuables) aurait économisé des millions d’euros.

Mais… nous serons, en 2021, en année électorale pour les régionales, ça explique sûrement pourquoi le gouvernement de Castex a pris cette décision stupide ?

Crédit photo : lien.