Le martyr, Sonia Nour et les néo-conservateurs

@France Républicaine et Souverainiste

oui, contextualiser autrement les attentats que dans le cadre d’une offensive musulmane, radicale, plus largement culturelle, contre l’Occident et ses alliés, comme le claironnent les néo-conservateurs, revient en effet à peser les responsabilités de tous.....................en rien à excuser les actes de mort

plus les vérités politiques de ce qui se passe en Afrique et au Proche-Orient éclateront, plus les partisans de la thèse du choc des civilisations déchaineront leur propagande car l’enjeu, au-delà de masquer le pillage séculaire des autres, est bel et bien de faire échouer l’intégration arabo-musulmane en Europe et récupérant les rancœurs post-coloniales (Algérie, Maghreb) et désastres du libéralisme montant (chômage, paupérisation) d’assurer l’existence de bouc-émissaires faisant les frais de l’implacable renversement et très profond bouleversement en Europe des identités, souverainetés politiques et cultures économiques, sociales-libérales notamment, au profit, non pas d’un spectre islamique, mais d’une entité globalisante, l’union européenne et d’un capitalisme totale