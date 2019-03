Le masochisme, revers de la médaille

De même que le côté "face" d'une pièce est toujours accompagné par le côté "pile", les comportements sadiques ne pourraient exister sans le masochisme, qui est bien plus répandu qu'on ne le pense. Ce texte est le pendant de celui que j'ai déjà publié sur le sadisme.

"Les salauds sont beaucoup plus intéressants" (réplique du film L'arrangement, d'Elia Kazan)

Le syndrome de Stockholm

Ce nom a été donné à la suite du braquage d'une banque au cours duquel un détenu en permission, Jan-Erik Olsson, prit des employés en otages. Lors du procès, les magistrats ont constaté avec stupéfaction que les otages avaient refusé de témoigner contre leur agresseur. L’une des victimes aurait même entretenu une relation amoureuse avec Jan-Erik Olsson.

Disons sans ambages que les explications données par les psychologues tiennent du conte de fées, ils parlent de "choc psychologique" et de "sidération". Je veux bien admettre à la rigueur que cela puisse se produire dans les premiers instants, mais que ce comportement puisse se poursuivre jusqu'au procès, cela ne tient pas la route. Il est infiniment plus probable que ces professionnels veuillent éviter les questions gênantes que les gens pourraient se poser sur la nature humaine et ses implications déstabilisantes.

La cause qui me semble déterminante est la fascination que nous éprouvons tous à un degré plus ou moins élevé envers ceux qui osent transgresser les règles établies et prennent ce qu'ils veulent par la force ou par la ruse. Inconsciemment, nous les envions de pouvoir faire quelque chose que nous nous interdisons.

Complémentarité de la nature humaine

La relation entre dominant et dominés existe parmi de nombreuses espèces animales, c'est donc une des voies trouvée par l'évolution pour perpétuer la vie. Elle est essentielle dans l'organisation sociale des primates, et aussi dans notre espèce. On peut observer que les choses se mettent en place très tôt, dans les maternelles et les écoles primaires.

Le critère de soumission n'est pas forcément la faiblesse par rapport au dominant mais porte plutôt la marque d'une plus grande inhibition. La personne la plus agressive ne s'identifie pas aux autres, ne montre pas d'empathie, elle considère simplement les autres comme des moyens d'arriver à ses fins.

Pourquoi donc tant de personnes acceptent-ils une situation qui les désavantage autant ? En réalité, les gens ont très peu de choix dans la vie, car la crainte la mieux partagée est celle d'être complètement ignoré, comme si l'on ne comptait pas, c'est de loin ce qui est le plus insupportable et chacun fait tout pour l'éviter.

Devant quelqu'un qui veut prendre l'ascendant sur vous, il n' y a donc que deux éventualités possibles, le combattre ou se soumettre. La plupart du temps, la personne accepte la subordination, la neutralité risquant de la faire rejeter dans le néant. C'est ainsi que les gourous assurent leur emprise sur leurs proies, qui sont consentantes dans la plupart des cas. Quand celui-ci est arrêté pour abus sexuel, il n'est pas rare que ses victimes manifestent pour qu'il sorte de prison.

Il est notoire que les criminels en série et les auteurs de tueries de masse reçoivent régulièrement en prison des lettres d'amour, ce qui ne peut que les conforter dans la voie qu'ils ont choisi. C'est essentiellement pour cette raison que je considère la suppression de la peine de mort comme une faute grave, car il est impossible de contrer l'ascendant des grands criminels sur de nombreuses personnes.

Soumission inscrite dans la tradition

De nombreuses sociétés ont érigé des principes contraignants qui établissent très souvent la domination des hommes sur la famille, et en particulier sur leurs épouses. L'argument qui pouvait être valable à l'époque où la force physique était un atout prépondérant est devenu complètement obsolète maintenant que le plupart des tâches peuvent être accomplies sans effort notable. Tout naturellement, cette domination fut contestée avec le succès que l'on sait.

Mais comme à chaque fois qu'une oppression est renversée, le balancier ne s'arrête pas au milieu du chemin, il continue son mouvement jusqu'à l'extrême opposé, si bien qu'aujourd'hui c'est le pouvoir lui-même qui est réclamé par les femmes, menaçant de détruire tout l'édifice civilisationnel bâti sur un équilibre fragile.

Cependant, un autre courant complètement opposé est à l'oeuvre dans cette société déchirée, celui de l'islam et de son corollaire, la charia. Dans ce monde, la femme est totalement soumise et se cache sous un voile. Les tenantes du féminisme savent qu'elles ne peuvent rien faire contre cela, puisque la seule lutte qu'elles peuvent mener est contre ceux qui leur ont cédé le terrain. Mais l'islam n'a jamais cédé un pouce de terrain et elles le savent parfaitement, donc elles le laissent tranquille.

Cette idéologie va donc séduire de nombreuses européennes qui trouvent leur raison de vivre dans le masochisme, parce que c'est un comportement extrêmement répandu. Quelle est la tendance qui va l'emporter ? A celà, je n'ai pas de réponse définitive, mais je suis persuadé que le critère décisif sera la capacité de survie du modèle qui s'imposera.