Le masque à l’heure du bilan : du floutage de gueule à 135 euros !!!

Préambule : ceci est un article que j'ai commencé il y a une année et puis je me suis dit qu'il fallait attendre la fin de l'obligation pour éviter toute polémique stérile ... mon problème est que les liens que j'avais à l'époque existent toujours mais les contenus ont été modifiés (adaptés covid !!!) et ça je ne l'avais pas prévu et n'ai pas copié les textes de l'époque !

Les différentes sortes de masques existant sont les suivant : FFP 1, FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections

De quoi vous protégez-vous selon le masque choisi ?

Voici ce que nous trouvons sur divers sites de vente, d’information et de vulgarisation (sic).

1/-FFP1, FFP2 et FFP3 :

Pour ceux à usage professionnel : Ce type de masque protège le porteur du masque contre l’inhalation de particules en suspension dans l’air (et a fortiori de gouttelettes de plus grosse taille) qui pourraient contenir des agents infectieux. Il en existe plusieurs types : FFP1 (filtration de 80 % des aérosols), FFP2 (filtration de 94 % des aérosols) et FFP3 (filtration de 99 % des aérosols).

Pour ceux à usage grand public : à savoir les masques qui ont été mis sur le marché et imposés, développés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Il s’agit de masques textiles, à filtration garantie, la plupart du temps lavables et réutilisables. Ils sont réservés à un usage hors du système de santé, ont des propriétés de filtration supérieures à 90% des particules de 3 µm (catégorie 1) ou supérieures à 70% de ces mêmes particules (catégorie 2).

Source https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-differents-types-de-masques-voir-la-faq

2/-N95, N99 et N100 :

Les organisations comme l’OMS considèrent que ces masques doivent être réservés aux travailleurs de la santé : ils sont très étanches au niveau du nez et de la bouche, ce qui limite considérablement le nombre de particules pouvant passer. Ces masques contiennent également des fibres enchevêtrées qui filtrent les agents pathogènes en suspension dans l’air. Leur durée d’utilisation en environnement hautement contaminé est de maximum 20 minutes.

Source https://fr.businessam.be/porter-un-masque-oui-mais-lequel-voici-leur-classement-du-plus-efficace-au-moins-efficace/

3/-P95, P99 et P100 :

La principale différence entre les masques à air de classe P et ceux de classe N est leur capacité à filtrer les polluants à base d'huile, ce que les premiers (P) peuvent faire tandis que les derniers (N) ne le peuvent pas. Ces masques ont une durée d’utilisation de 40 minutes.

A noter que Les masques marqués CV filtrent mieux les polluants spécifiques, comme expliqué ci-dessous :

Le « C » dans CV représente le filtre à charbon actif. En plus de lutter contre les odeurs nauséabondes, ce filtre aide à lutter contre les polluants tels que l'ozone et le dioxyde de soufre.

Le « V » signifie que ledit masque a une valve intégrée pour l'air que nous exhalons, ce qui empêche la formation de buée ou la rétention d'humidité à l'intérieur du masque.

Source https://fr.joecomp.com/what-s-difference-between-n95#menu-3

4/-R95, R99 et R 100 :

Ces masques de protection respiratoire sont constitués d’un filtre électrostatique breveté. Ils ont la certification R95, donc ils capturent les particules dans l’air ambiant avec 95 % d’efficacité (respectivement 99 et 100%). La lettre « R » signifie « résistant », ce qui indique que la membrane de filtration résiste pour une durée limitée aux particules huileuses en plus de protéger des particules solides, liquides et biologiques.

Application :

Ce masque a été conçu pour les travaux de courte durée où le travailleur est exposé à une température confortable. Il est efficace contre les particules liquides provenant d’aérosols huileux dégageant une concentration nuisible de vapeurs organiques. Il est idéal pour la gravure sur verre, la transformation chimique, le traitement du papier, la fusion de l’aluminium et les opérations de brassage puisqu’il s’agit de travaux susceptibles de générer de faible concentration de vapeurs organiques. Il peut être utilisé dans un environnement ayant des vapeurs organiques de faible intensité. Les masques homologués par le NIOSH (N95, N100, R95, R100, P95 et P100) offrent un niveau de protection suffisant contre la silice, soit la deuxième cause principale de problèmes respiratoires chroniques après l’amiante.

Particules biologiques :

Ce respirateur aide à réduire l’exposition par inhalation à certaines particules biologiques en suspension dans l’air comme les moisissures, le Bacillus anthracis (maladie du charbon), le Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch) responsable de la tuberculose, les grippes pandémiques (H5N1, H1N1), etc. Il ne peut, en revanche, éliminer totalement le risque d’infection, de pathologie ou de maladie. À cause de la nature de certains contaminants biologiques, les agences gouvernementales n’ont pu déterminer de limites d’expositions pour tous les types de contaminants.

Restriction :

Ne pas utiliser si l’utilisateur a une barbe ou s’il souffre d’une condition susceptible d’empêcher le contact direct entre le bord du masque et le visage. Ne pas utiliser si vous souffrez d’une maladie respiratoire telle que l’asthme ou l’emphysème. Il est déconseillé d’utiliser ce masque lors de la manipulation de peinture en aérosol, d’aérosols à base d’huile, de gaz, de vapeurs, d’amiante, de particules dégagées pendant le ponçage au jet de sable et de concentrations d’aérosols supérieures à 10 fois la limite d’exposition admissible par la CNESST ou tout autre règlement gouvernemental applicable. Ce masque de protection respiratoire ne doit être utilisé que dans des endroits ne présentant pas de risque de déficience en oxygène.

Source https://www.sylprotec.com/fr/masques-jetables/3306-masque-de-protection-respiratoire-de-3m-modele-8247-r95-protection-contre-les-particules-huileuses-et-les-vapeurs-organiques.html

5/-Masques anti-projections :

Les masques anti-projections d’une durée d’utilisation de maximum 3 heures sont destinés à éviter, lors de l’expiration de ceux qui les portent, la projection de secrétions des voies aériennes ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes » ou « aérienne ».

Pour ne pas exposer les autres personnes à un virus ou lorsque l’on est porteur de celui-ci, un masque de protection anti-projections en tissu est une alternative acceptable en termes de prévention et uniquement à titre de prévention.

Il ne se substitue pas aux masques normalisés et n’est pas homologué mais il est conforme aux recommandations des autorités sanitaires !!!

Source https://www.lingedesfamilles.fr/blog/8-masque-de-protection-antiprojection

Ce sont souvent des masques à visières intégrées qui protègent des projections émanant de votre personnel (Cuisinier, Serveur, Hôtesse d’Accueil, Caissière, Salon de Beauté, Boulanger… ). Ils sont appelés masques « anti-projections ». Fixés sur le menton, ils empêchent gouttelettes et postillons de se projeter sur les clients, sur la nourriture et les produits que vous serez amenés à proposer.

Source https://antiprojection.fr/

-----------------------

N’oublions pas, non plus, que durant quelques semaines, les masques ont été interdits à la vente !

Décret 2020 -247 du 13 mars (extrait)

I. - Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d'en assurer la disponibilité ainsi qu'un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu'au 31 mai 2020 :

1° Les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ;

2° Les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.

II. - Les masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu'à cette date.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041721820/# : :text=D%C3%A9cr%C3%A8te%20%3A&text=%2D%20Les%20masques%20de%20protection%20respiratoire,%2C%20jusqu'%C3%A0%20cette%20date

et sur ce sujet (interdiction, réquisition, arbitraire, incohérence, incompétence) cet article est intéressant : https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/les-masques-ffp2-sont-ils-encore-interdits-%C3%A0-la-vente-au-grand-public-en-france/ar-BB1bBjOo

Pour récapituler : L’ensemble des extraits qui précèdent sont des „copié-collé” de divers sites, beaucoup semblent avoir été actualisés depuis l’apparition de la „pandémie”, j’ai eu parfois de difficultés à comprendre les différences entre les catégories car la plupart du temps les sites mis en avant dans les moteurs de recherche renvoient sur „covid” et sur les tarifs, oubliant l’aspect technique et l’aspect vulgarisation de l’information. Par exemple un masque qui protège à 95%, c’est bien, mais les 5% qui passent quand même, c’est quelle catégorie ? Quel niveau de danger ? Croyez-vous que Buzyn, Véran ou Salomon le sachent ? Personnellement je n’ai pas trouvé la réponse ...

Par contre j’ai la très nette impression qu’on nous a fait acheter (et porter) des trucs inutiles, inadaptés, sur des durées bien plus longues que leur efficacité réelle annoncée, dans des environnements où la promiscuité était la règle (métro, RER par exemple) ; ce qui laisse à penser que l’important n’était pas l’efficacité du masque mais le fait de l’accepter, de s’y soumettre, et pourquoi pas de nous laisser croire que, masqués avec des bouts de tissu inadaptés, nous stoppions une pandémie dont le but était (peut-être) qu’elle ne soit pas stoppée ! Et si le but réel était de stopper cette pandémie, alors ces „bouts de tissu” ne nous ont pas protégés et l’Etat ainsi que les autorités sanitaires ont carrément mis nos vies en danger ...

On ne peut pas non plus oublier le zèle impressionnant des agents verbalisateurs attachés au record individuel d’amendes pour une prime remplaçant celle „à la matraque” de l’époque des Gilets Jaunes, celui des magistrats fiers de pouvoir disposer de ces lois à durée provisoire (et pourquoi pas permanente ?) pour sanctionner le dangereux citoyen récalcitant, et bien entendu celui des compatriotes „bien pensant” prêts à dénoncer le voisin recevant dans son domicile (privé) une personne de plus que la loi d’exception sanitaire ne le lui permettait ! Ceci dit, avoir honte de sa police, de sa justice et de certains de ses voisins semble démontrer une certaine forme de lucidité, de nos jours ...

Et bien entendu on ne peut pas oublier ces politiciens qui semblent avoir pris goût à l’arbitraire, alors qu’ils ne représentent quasiment plus rien dans les urnes... La dictature sanitaire a achevé ce système de „démocratie” dite représentative !

Alors oui : Un superbe „Floutage de gueule” ! Et comme maintenant ce sont les mêmes qui, après avoir expliqué l’importance salvatrice du masque, viennent nous vendre leur vaccin expérimental, ayez confiance braves gens...quand vous serez tous vaccinés, ils trouveront bien un truc pour conserver ce si pratique contrôle „sanitaire” !