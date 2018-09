Le masque d’internet...

Les gens prennent, souvent, sur internet, de fausses identités : sur certains sites, on peut faire appel à des pseudonymes et utiliser toutes sortes de masques : un masque féminin pour un homme, un masque d'autorité pour certains qui prétendent avoir écrit des livres, un masque de connaisseur et de spécialiste qui s'arroge le monopole du bon goût...

Bien sûr, on peut user d'un pseudonyme sans avoir l'intention de tromper autrui, pour préserver simplement son anonymat, mais les masques qui servent à abuser autrui sont détestables, nombreux et plus ou moins faciles à débusquer...

Certains s'inventent, ainsi, une seconde vie, une autre personnalité et trompent leur interlocuteur. J'ai pu constater que certains empruntent même plusieurs identités, plusieurs masques : c'est une sorte de jeu pour mieux abuser l'internaute, pour se jouer de lui, le tromper...

Sur internet, tout peut être faux et factice : certains faussaires s'en donnent à coeur joie.

Une sorte de schizophrénie s'empare, même, de certains internautes : certains en arrivent à changer totalement de personnalité : tour à tour aimables, charmants, puis odieux, vulgaires, méprisants...

Internet devient, alors, un véritable jeu de masques, assez inquiétant : la sincérité n'est pas de mise, elle ne l'est pas parfois, aussi, dans la vie réelle, bien sûr, mais internet permet une plus grande invisibilité, internet permet toutes sortes de transformations et d'illusions...

C'est un monde de leurres, de mensonges, de métamorphoses... Il est encore plus facile de mentir sur internet que dans la vie réelle : peut-on vérifier la véracité des propos de certains ? On peut mentir sur toute la ligne...

On peut s'inventer un métier, des compétences, des activités, une personnalité...

Comme tout progrès, internet présente des risques indéniables : on voit bien que l'utilisation faite par certains pervertit l'objet et l'outil.

Certes, tout le monde est tenté d'enjoliver la réalité, de se montrer sous son meilleur jour, mais dans le cadre d'internet, c'est parfois, l'envie de tromper, d'abuser autrui qui l'emporte... l'envie de dominer, le besoin de s'imposer, pour mieux rabaisser l'autre...

Il faut se méfier de ce monde virtuel, mettre en garde les jeunes générations : sur internet, chacun peut travestir la réalité, prendre des masques illusoires...

Certains peuvent, sous ces masques, s'attacher à dénigrer, rabaisser autrui : c'est aussi une façon, pour ces gens, d'affirmer une forme de supériorité qu'ils n'ont pas mais qu'ils aiment bien afficher...

