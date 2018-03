Le masque du Macron charmeur est tombé, la France a un président libéral de droite

Adversaires politiques, syndicats, etc., le jeune et impétueux président de la République, toujours dans l’euphorie de sa victoire inattendue, en mai 2017, pense tous les avoir à l’usure. Un pari qui traduit, soit une forme de désinvolture, soit de l’inconscience, face à la réalité française. Désormais étiqueté, sans ambiguïté, bien à droite, son but est de servir d’abord ses amis riches, dans un monde libéral « libéré » de tous ces enquiquineurs d’humanistes qui pensent cœur avant affaires, telle la France Insoumise et son chef de file Mélenchon.

Dans l’euphorie d’une victoire, en trompe-l’oeil, Macron oublie qu’il a été désigné finaliste de justesse, à l’élection présidentielle, par un quart seulement des électeurs, à l’issue du premier tour, en avril 2017. Et encore ! Parmi ses électeurs, beaucoup ont choisi Macron, écœurés par plus trente années UMPS, de magouilles politicardes, d’affaires judiciaires à répétition visant des élus de droite comme de gauche. Des citoyens révoltés par le renoncement au modèle français, ulcérés par l’abandon de l’indépendance de la France, chère aux vrais gaullistes, au profit d’un atltantisme aveugle. Des assurés sociaux inquiets de la casse du système de protection sociale. Mais voilà, beaucoup se sentent dupés par ce président, qui n’est pas celui qu’ils croyaient être. Comme quoi, le vote par défaut n’est pas la solution !

De fait, Macron a été aussi mal élu que ses prédécesseurs, à cette différence cependant, qu’étant inconnu des Français, dans un contexte de rejet massif des Sarkozy et autre Hollande, il a bénéficié d’une sorte de prime d’essai. Un vote par défaut, dès le premier tour, qui lui a ouvert, probablement à sa grande surprise, les portes de l’Élysée, avec le coup de pouce inespéré de Bayrou, le crédule Béarnais, éphémère ministre de la Justice, qui vomissait pourtant sur le futur chef de l’État, quelques semaines à peine avant son médiatique ralliement.

Au point où en était l’opinion à l’époque, il ne fait pas de doute que le revirement du président du Modem a été déterminant et a infléchi durablement la tendance en faveur de Macron. Bayrou se mord peut-être les doigts, à présent, de ne pas y être allé, marginalisé et isolé qu’il est aujourd’hui, dans son fief de Pau, sans autre perspective que d’hypothétiques succès aux élections européennes, en 2019, scrutin généralement favorable au centre.

Les syndicats se font rouler dans la farine par Macron

Aujourd’hui, Macron, porté au pouvoir par ses riches amis -on est solidaires entre riches, surtout lorsque le premier de la cordée a été banquier d’affaires dans la famille Rothschild-, reste manifestement euphorisé par sa victoire inattendue à la présidentielle. Il semble flotter au-dessus du lot des politiciens d’hier, devenus ringards, et des jeunes loups, aux dents acérées, tel Wauquiez qui veut faire croire qu’il transgresse tous les anciens code. Qui est dupe ? Macron, certain de son intelligence supérieure, pense avoir tout ce beau monde à l’usure.

Bien entendu, tout cela n’est qu’un jeu de rôle, entre ces gens de droite macroniste et les autres. Car, si Macron a pu entretenir quelques mois l’illusion que l’humanisme de gauche faisait partie de sa culture politique, le masque est bien vite tombé, après l’adoption par ordonnances de la loi travail, où des syndicats, gros-jean comme devant, se sont faits copieusement rouler dans la farine. Macron, sur sa lancée, a enchaîné des réformes, pour beaucoup d’entre elles, contraires à l’intérêt des Français, surtout de celui des plus fragiles, telle la hausse de la CSG qui, contrairement à ce qu’il avait annoncé, pénalise tous les retraités, sans exception.

Certaines réformes, lancées à grand renfort de pub, ont accouché de réformettes, largement en deçà des promesses faites, c’est notamment le cas de la réforme de la moralisation de la politique. D’autres ont l’heur, non de plaire, mais d’agacer particulièrement, telle la contestable et inutile baisse de la vitesse maximum sur route à 80 km, dont beaucoup pensent, à juste titre, qu’elle est un moyen de piquer encore plus de fric aux automobilistes,sans réel impact positif sur la sécurité routière. Tiens, au passage, une réforme qu’affectionnait l’ex-matador sarko-pseudo socialiste Valls.

Macron, comme Sarkozy, veut casser la protection sociale française

Aujourd’hui, deux réformes sont en chantier, toujours dans le même esprit : dégommer ce qui reste des avancées sociales léguées par le CNR (Conseil National de la Résistance), après la seconde guerre mondiale. L’ordre libéral mondial instauré par Reagan et Thatcher, il y a quarante ans, doit perdurer. Il doit non seulement être consolidé, mais approfondi. Les cheminots devraient en faire les frais, en 2018, suivis par les chômeurs, déjà terriblement malmenés par une succession de restrictions de droits et la maltraitance quotidienne de la part des capos de service à Pôle Emploi.

Viendra ensuite le tour des retraités, dont, toute honte bue, les chroniqueurs et autres "jacteurs" des télés aux ordres, vantent faussement l’excellente santé et une espérance de vie inespérée, qui justifierait que l’âge de départ à la retraite soit repoussé à 65 ans, pourquoi pas 70 ans, ainsi la durée du paiement s'en trouverait réduite, ce qui dégagerait des marges financières que Macron utiliserait pour soulager la peine de ses amis riches, par des cadeaux fiscaux appropriés. Toutes ces réformes régressives, voulues par le fou Sarkozy, dès 2007, mises en musique par Hollande, s’inscrivent dans la volonté de l’Europe libérale, dont Macron se rêve déjà président.

Certains évoquent le Frexit, à l’instar du Royaume Uni, qui a retrouvé sa totale indépendance et semble ne pas s’en porter plus mal. En 2015, la Grèce de Tsipras a failli franchir le pas, mais le chef de file de Syrisa a trahi ses idéaux de gauche et continue de livrer son peuple aux prédateurs de la finance. Dans ce contexte hivernal, les sondages, pour certains opportunément orientés jusqu’alors, comme il le faut, en faveur de sa majesté Macron, ne résistent plus aux manipulations des résultats, face à une opinion française qui , de mois en mois, désapprouve de plus en plus massivement le président et son premier ministre.

La France Insoumise de Mélenchon est prise de plus en plus au sérieux

Dans le même temps, les plus bosseurs de l’Assemblée nationale, les députés de la France Insoumise, récoltent, à travers la remontée des opinions favorables à Jean-Luc Mélenchon, la récompense de leur travail. De plus en plus de Français, notamment le monde agricole, qui a Macron dans le collimateur à cause des accords de libre échange avec le Mercosur (Amérique du Sud), prennent au sérieux la France Insoumise. Tout n’est qu’affaire de temps pour ceux dont l’authenticité de l’engagement, et la profondeur de la réflexion politique, éclate aux yeux de nombreux Français, en comparaison de ceux qui, comme le président LR, en se lepenisant, continuent de jouer à la policardise. Un jeu qui ne semble toutefois leurrer qu’une minorité de personnes, y compris dans son propre camp.

Après neuf mois de règne du pharaon, la scène politique est devenue plus lisible depuis que, réforme après réforme, presque toutes dirigées contre les Français, Macron a tombé le masque et apparaît pour ce qu’il est : un homme bien à droite sur l’échiquier politique hexagonal, dont le seul impératif demeure de privilégier la caste à laquelle il appartient : ses chers amis riches !

L’heure de vérité approche ! La prise de conscience prend un temps variable selon chaque individu. On doit appeler un chat un chat. Sarkozy était un enragé, anxiogène. Hollande un mou, inefficace, traitre aux idées de gauche. Macron, derrière l’affichage d’une apparence bienveillante, et son sourire charmeur, n’est que dans la communication, comme si, pour lui, ne comptait que la vitrine du magasin France ! Peu importe si, à l’intérieur, les gens souffrent de plus en plus. Visiblement, il n’en a cure. Son entendement des choses de la vie est ailleurs.

Cela ne durera qu’un temps, sémillant président… des riches.

La France sait être impétueuse quand on la titille trop !

Verdi

Jeudi 1er mars 2018