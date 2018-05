Le massacre à Gaza aurait-il pu être évité ?

@Eric F : oui mais quelle différence cela aurait créé ! Vous imaginez Arafat et Barak signent un accord de paix, soutenus et applaudis par toutes les instances internationales, et puis patatras, ces salauds de Juifs ne tiennent pas leur parole ! La pour le coup on aurait pu beugler que c’étaient de foutus salauds.

Mais ça n’est pas ce qui s’est passé et Arafat s’est défaussé au dernier moment. Pour l’instant les Palestiniens rêvent toujours de refoutre les Juifs à la mer et de zigouiller ceux qui auraient l’impudence de rester, comme ils ont tenté de le faire en 1948 et en 1967 ...... C’est pour cela qu’on peut dire que leur position n’a pas évolué d’une virgule depuis 1947. Et qui peut croire aujourd’hui que les Juifs vont renoncer à un état bien à eux et rien qu’à eux ?

Donc je crois sincèrement qu’on ne refait pas l’histoire, que quand le train est passé on ne peut plus le prendre, et qu’aujourd’hui personne, absolument personne, ne propose un embryon de solution qui ait quelque chance d’aboutir à une paix durable.