Le massacre raciste de Marseille : Le diagnostic d’Abdelghani Merah associé à celui de... Manuel Valls !

Deux victimes de plus, ce qui porte à 240 le nombre de pauvres gens massacrés au nom des fous d'Allah, en fait par les fous tout court.

Comme d'habitude, le "terroriste" de Marseille était un délinquant archi-récidiviste, clandestin comme il se doit, originaire d'Algérie (où il était sans doute aussi recherché par divers délits), qui sévissait en France depuis douze ans (!). Il devait fatalement passer à l'acte, et c'est sous couvert du jihadisme qu'il a choisi de "partir" vers le paradis promis aux guerriers de dieu. Sauf que pour être un martyr, il faut mourir les armes à la main sur un champs de bataille. Trop lâche et trop bête pour périr en homme, il a tué deux pauvres demoiselles, des "babtous", étrangères à sa sous-culture et proies faciles. Deux crimes racistes, fort peu religieux en fait, qui ne font que confirmer l'analyse du frère ainé de la racaille Mohamed Merah.

https://www.franceinter.fr/justice/abdelghani-merah-dans-la-famille-merah-il-y-avait-un-terreau-fertile-a-la-haine

Sur BFM-TV, Abdelghani Merah a tout expliqué. Comment et pourquoi de nombreux jeunes originaires du Maghreb refusent l'intégration en France, cette terre d'infidèles et de mécréants humanistes et progressistes. Il a parlé de ses parents "hostiles à la France post-coloniale", "haineux à l'égard des juifs", "repliés sur l'islam conservateur" etc.

Des gens qui ont oublié la générosité de leur pays d'accueil, les logements avec le confort, les soins médicaux gratuits, les allocations... Et qui ont en plus élevés leurs enfants dans la haine des "kouffars" franchouillards. Bref, des gens qui n'avaient rien à faire là, comme leur fils ainé a fini par le comprendre en s'extirpant de son "clan" d'arriérés. Car heureusement, beaucoup de jeunes issus des "quartiers" rejettent l'idéologie médiévale salafiste en lui préférant la civilisation. Mais hélas, beaucoup d'autres ne choisissent pas cette voie, à l'image des deux mille jihadistes français partis en découdre au moyen-Orient.

Pour en revenir à notre racaille galvanisée à la haine du petit blanc éduqué, sensé et ouvert d'esprit, constatons que le lascar n'était qu'une énième conséquence de l'impuissance de ce qui reste de l'état français. Douze ans de clandestinité et de délinquance, entrecoupée de petits boulots au noir. Une absence totale de volonté de s'intégrer en Europe, une haine envers ce qui lui est différent et qu'il considère comme inférieur (si ce n'est pas du racisme, alors où est le racisme ?), des pouvoirs publics incapables de l'expulser, qui se renvoient la balle quand ils ne soutiennent pas ce genre de voyou (c'est le cas dans certaines communes gérées par l'ultra-gauche). Sur ce dernier point, on attend les réactions indignées du MRAP, de la ligue des droits de l'homme, de Mélenchon et compagnie : il n'y avait rien sur leur blog ce 2 octobre pour condamner l'acte ignoble du terroriste algérien.

D'ailleurs, notre ex-premier flic de France, Manuel Valls, ne s'y est pas trompé. Ce mardi 3 octobre, il a fustigé cette "France insoumise" noyautée par les islamo-gauchistes, complaisante envers les salafistes et les islamo-racailles :

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/10/03/25001-20171003ARTFIG00066-manuel-valls-le-terrorisme-n-est-pas-lie-au-chomage-ou-a-la-misere.php

A l'image de la très sectaire Danielle Obono, autant électoraliste que militante, timorée sur le sujet de la radicalisation des jeunes, mais offensive sur les "violences policières" et autres "discriminations" à l'égard des femmes voilées et des barbus. Nous sommes loin, très loin du PCF ouvrier (et... réellement insoumis) à l'ancienne, patriote et athée, qui assumait ses idées. Le hasard a voulu que youtube supprime une excellente petite vidéo où un vieux militant à béret fustigeait une islamiste voilée de la liste de droite aux élections municipales : pour ne pas donner matière à réflexion au populo ? Pour faire comprendre que seul le FN a le monopole du sujet ?

Manuel Valls a entièrement raison, et les actes du barbare algérien de Marseille en témoigne. On voit mal en quoi nos prétendus gauchistes seraient des "insoumis", puisqu'ils se plient à la loi des cités et à la soumission de l'islam radical, quand ils ne vivent pas dans de confortables pavillons en province, d'où ils peuvent lancer leurs appels à la révolte en toute quiétude...

Mais revenons-en à notre terroriste. A l'affut de ce type d'aubaine, l'armée des tarés, Daesch, a revendiqué ce pseudo-attentat. Que ces gens s'occupent des vierges du paradis d'Allah plutôt que des actes de délinquance des voyous racistes qui sont une insulte, comme eux d'ailleurs, à la religion. Quarante ans de droits de l'hommisme, de tolérance bon marché et de laxisme calculé ont produit des Mohamed Merah, des frères Kouachi, des tueurs en camion (le tunisien était aussi en situation irrégulière !) et des égorgeurs à Marseille. Ceux qui ont ouvert nos frontières, désorganisé l'état, empêché notre police de travailler, refusé d'expulser les délinquants clandestins sont les véritables responsables moraux de la mort des deux jeunes femmes à Marseille ce 1er octobre 2017.

Laissons la religion à sa place, et regardons les réalités en face. Aux citoyens de sortir de l'apathie et de devenir enfin un peu courageux, en retournant voter aux élections avec cran et fermeté, en évitant tartuffes et démagogues. En arrêtant aussi de tourner la tête dans la rue, en pensant que les attentats cela n'arrive qu'aux autres. Tout le monde ne peut pas émigrer en Pologne pour échapper aux racailles des villes françaises. Un peu de lucidité, SVP !