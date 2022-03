Pour ceux qui ont un certain âge et un peu de mémoire, Solidarność est un nom qui marque, un exemple, une référence. Un des premiers coins, sinon le premier, enfoncé dans le puissant tronc de l’Empire soviétique. Entre 1980 et 1989, il a fendu, lentement, coup après coup, ce bois dur, dense et résistant comme une porte de cachot d’un régime totalitaire. Il a dû survivre dans la clandestinité, malgré un état de siège et l’arrestation de ses dirigeants. Son arme fatale au régime communiste polonais était la grève de travailleurs, il était composé de travailleurs, c’est donc un syndicat. Mais son identité était aussi catholique et polonaise, et elle l’est restée.

Aujourd’hui, des syndicats français (CFDT, CFTC, CGT, FO et UNSA) s’émeuvent de certaines de ses positions et n’ont pas hésité à saisir l’ETUC, la confédération européenne des syndicats, d’une demande de suspension ou même d’exclusion de Solidarność. Le casus belli, c’est un entretien accordé, en novembre dernier, par Marine Le Pen à Tysol, le média du syndicat. Il fut jugé complaisant envers la candidate qui n’a pas caché sa solidarité envers la Pologne dans son opposition aux oukases et diktats de l’Union européenne. Les syndicats français n’ont, en outre, pas apprécié qu’une émanation française de Tysol puisse, sur Internet et avec une diffusion limitée, se livrer à l’apologie d’idées « conservatrices, patriotiques et catholiques ». Comme celles que portent parfois Éric Zemmour ou Marine Le Pen. C’est bien à la crainte de voir sauter les digues entre le monde du travail et l’extrême droite (fantasmée ?) que fait allusion M. Laurent Berger, de la CFDT.

Il faut dire que l’ETUC ressemble fort à une officine progressiste. Au menu, ils servent du « et en même temps » qui pourrait être estampillé En Marche ! Avec une injonction comme « la liberté de circulation des travailleurs européens et la fin du dumping social », il est difficile de déterminer si l’ETUC souhaite abroger ou renforcer la directive services. Il y a aussi l’incantatoire « promotion des valeurs sociales européennes dans d’autres parties du monde », mais ces valeurs ne semblent pas plus définies que celles de notre République. Ces chevaliers blancs d’une mondialisation équitable devront peut-être comprendre qu’il s’agit d’un oxymore et que l’argument « Doctrine sociale de l’Église » avancé par Solidarność promeut une vision plus respectueuse de l’homme, du travailleur et du bien commun que leur gloubi-boulga progressiste.

Et puis, il faut s’interroger : d’où parlent-ils, ces syndicats qui tombent dans le travers bien français de donner des leçons de morale au monde entier ? Du piédestal de leur lilliputienne représentativité, la plus basse de l’Union européenne ? De l’aura morale que leur confèrent les affaires de corruption ou de mœurs qui défraient parfois la chronique ? De l’autorité extorquée par leur quasi-monopole institutionnel de fait dans les structures paritaires de la protection sociale et les secteurs annexes (formation, 1 % logement...) ?

Aujourd’hui, le syndicalisme français signe une victoire d’étape. Sur injonction de Solidarność, Tysol France cesse de publier de nouveaux contenus.

Du fait d’une diffusion confidentielle, cette nouvelle passera peut-être inaperçue, mais en ces temps de censure à grande échelle et hors de tout cadre judiciaire de médias, il faut s’alarmer du moindre de ces signaux récurrents qui alertent sur les menaces pesant sur la liberté d’expression.

Dans les années 80, un petit lieu de piété bricolé et digne d’un bidonville faisait face à l’ambassade de Pologne. Il était situé sur l’esplanade des Invalides et disait modestement la solidarité de prière et de pensée avec Solidarność. Face aux assauts liberticides du mondialisme athée décomplexé, où faudrait-il bâtir un nouvel autel de fortune ?

(publié auparavant chez Boulevard Voltaire)