Le Média : révolution ou miroir aux alouettes ?

Remarque

Les textes, quant à eux, et notamment les statuts de Le Media sont nettement moins diserts sur la question. Dans les conditions générales, sous le titre « Comment devenir socio ? », on parle de « somme appelée titre de propriété, comprise entre 5 € et 2 500 €, et étant nécessairement un multiple de 5 ; ». On y précise également que les socios font partie d'un « Collège des sociétaires » sans qu'il soit possible de savoir à quoi l'on fait référence puisque l'acception légale n'est pas applicable.

On précise aussi que « Le Média pourra se transformer à l’avenir en coopérative. Dans un tel cas, et selon les modalités que l’association arrêtera, le droit d’entrée sera soit converti en participation dans la nouvelle structure, soit virtuellement remboursé et immédiatement réinvesti dans la coopérative créée. »

Les statuts ne mentionnent pas les socios ailleurs que dans l'énumération des trois « collèges » qui composent les membres de l'association :

Collège des membres fondateurs

Collège des membres sociétaires

Collège des membres correspondants

Et ne parlent nulle part de « propriétaires » ou de « sociétaires ».

Dans le règlement intérieur, la seule mention du collège des sociétaires est la suivante : « Chaque membre du Collège des membres sociétaires peut soumettre des demandes au bureau. Le bureau peut consulter le Collège des membres sociétaires sur toute question. »