Le Média TV, mobilisation, révolution : qu’est-ce qu’il est réaliste d’espérer ?

C'est sûr ! Donner le sentiment à « Macron et ses réformes » que l’on n’en a rien à faire, ce n'est certes pas la meilleure des idées si on doit, à terme, s'y opposer.



Que seule la mobilisation permet d’envoyer un signal clair à ce sujet est une évidence, à la condition suivante néanmoins : que cette mobilisation intègre à la fois une sanction électorale, les manifestations, la grève - idéalement une grève qui permet l’arrêt de la production ; ce que redoute par dessus tout le Système - , ainsi que la recherche du soutien des "People" très influents auprès de la majorité silencieuse.

Restons lucides : la mobilisation (élection, manifestation et grève) a pour but ce qui suit :

- Faire douter LREM : « On ne peut plus compter sur Macron pour notre ré-élection ».

- Faire douter les classes moyennes (celles qui permettent seules la ré-élection de Macron et le renouvellement du mandat de ses députés) : « Macron n’apporte que la chienlit »



- Faire douter ceux qui sont allés chercher Macron (banques, médias, multinationales) pour en faire un "président".

Dans cette attente… oublions un moment le RN ! Faire son procès semaine après semaine, c'est travailler pour Macron et sa ré-élection ; d’autant plus que ce procès ne s'adresse qu’à des convaincus ; ceux qui votent RN n'y prêtent aucune attention : " Le Media TV ? Connais pas !"

Concentrer toute son énergie sur une mobilisation telle qu’elle a été définie plus haut est une exigence de tous les jours car seule une « chienlit raisonnée » (une chienlit stratégique) qui s’appuie sur la dénonciation du mode de fonctionnement de la présidence de Macron - sa personnalité, son entourage - et ses réformes, y parviendra.

Se payer de mots, parler de guerre civile à propos des manifestations et de leur gestion par l’Elysée, c’est faire le jeu des médias ; c’est diaboliser les manifestants et justifier leur gestion sur un mode de la terreur par les services d’ordre car enfin, qui a envie d’une guerre civile ? Personne ! Et si les salariés ( le prolétariat) ne sont pas révolutionnaires, ils ne sont pas non plus des professionnels de l’insurrection.



Comme personne ne souhaite une guerre civile, vers qui la population va-t-elle se tourner pour conjurer ce danger ? Vers les manifestants ? Certainement pas. Tous se tourneront vers les forces de police.



Aussi, il faut au plus vite cesser de croire que les rêves des uns sont ceux de tous les autres. Rappelons que " l’émotion est le pire des mensonges quand il s’agit d’éclairer la vérité" — (copyright Serge ULESKI.)



Nous tous devons gérer autrement notre frustration et l’impuissance (quoique relative) qui est celle des médias dit "alternatifs". La bonne nouvelle est qu'on ne change pas le monde à coups d’éditoriaux cinglants. Aucun regret donc.

Il n’y aura pas de Grand Soir ; personne ne souhaite renverser la table et virer les convives ; aucune majorité n’y est disposée. En revanche, une mobilisation de type "sanction électorale, manifestations, grèves et recherche du soutien des "People", apporte la confirmation et l'assurance auprès de quiconque occupe l’Elysée, qu’à tout moment son fauteuil peut vaciller ainsi que son gouvernement et sa majorité à l’Assemblée.

C’est un signal fort que tous les élus (locaux, départementaux, régionaux, nationaux et européen) n’oublieront pas de sitôt. C’est bien ce que toutes les mobilisations de ces dernières années ont prouvé.

ZAD de notre dame des Landes aux Gilets jaunes en passant par les bonnets rouges, certains d’entre vous cherchent obstinément une révolution… mais vous l’avez là, sous vos yeux, depuis cinq ans, avec ces mobilisations ! A charge pour tout un chacun de faire en sorte qu'elle prospère.

