Le MI-6 a manipulé le FBI pour faire tomber Trump

Bonjour,

La politique américaine se définit par un « double jeux », voire une politique officielle et surtout une politique de l’ombre ... mené à travers des divers agences sécrètes, des ONG, des fondations comme par exemple la fondation Open Society de George Soros, etc.

La politique américaine ne tolère pas de démocratie / voire de pays souverains dans le monde.

Bien au contraire elle renverse les états même démocratiques les un après les autres pour les remplacer soit par des dictatures voire des hommes politiques vassaux qui sont à la boîte des États-Unis.

Exemple Iran 1953 :

https://www.youtube.com/watch?v=3wszOnyMr1M&t=167s

Autre exemple :

L’administration Reagan fournissait une aide secrète aux Contras de Nicaragua depuis novembre 1981, mais l’amendement Boland de 1982 mit fin à l’aide militaire quand on découvrit que la CIA supervisait des actes de sabotage au Nicaragua sans en informer le Congrès. L’amendement Boland, effectif à partir de décembre 1983 et jusqu’à septembre 1985, interdisait à la CIA et aux autres agences gouvernementales de fournir une aide militaire secrète.

L’administration Reagan a contourné cette disposition en faisant appel au Conseil de sécurité national (NSC), qui n’était pas explicitement visé par cette loi, pour superviser l’envoi d’aide secrète.

On le sait, la guerre coûte cher, pas de guerres sans argent et, celle menée par les Contras au Nicaragua ne faillit pas à la règle. Il fallait toujours plus de fonds pour se procurer des armes, des uniformes et tout le matériel nécessaire à la guérilla. Or, l’aide officielle américaine n’était pas sûre dans le sens où elle pouvait être interrompue par décision du congrès comme ce fut le cas avec l’amendement Boland. Il fallait donc un moyen de gagner de l’argent rapidement et en grande quantité. Il n’y a qu’une seule manière d’obtenir ces résultat, c’est en trafiquant la drogue. La drogue à un « grand avantage », c’est qu’on peut en tirer des profits mirifiques.

La CIA poursuit sa politique de financement de ses sales opérations de nos jours en Afghanistan par les drogues ...

Ce qui nous amène à une motivation qui explique la volte-face du président Trump, contre ses instincts, au sujet de la guerre en Afghanistan ; « Dans la tradition des Guerres de l’opium de la perfide Albion au XIXe siècle, dans lesquelles l’opium payait le thé et la soie de l’Inde, et les taxes sur ces importations de soie et de thé finançaient la construction de la puissante British Navy, qui régnait sur les mers, la CIA s’est renforcée jusqu’à devenir une agence des plus puissantes grâce aux trillions du commerce de l’héroïne. Trump ne peut pas venir à bout de cela, parce qu’il n’a pas d’alliés. Les militaires travaillent avec la CIA, et de ce fait, les officiers qui entourent Trump ne l’aideront pas. »

http://www.entelekheia.fr/lafghanistan-route-secrete-de-lheroine-de-cia/

Encore un exemple :

C’est confirmé : l’invasion de l’Irak s’est basée sur « les ragots, les rumeurs et la désinformation »

« La guerre en Irak a été un crime » explique le député britannique du Parti national écossais Angus MacNeil.

Toutes ces erreurs des Américains, des Anglo-Saxons, et même des Français en Libye, qui ont renversé des gouvernements avec des guerres qui ont détourné souvent des résolutions de l’ONU. Pour l’Irak, une guerre a été accepté en 1990 mais la deuxième n’avait pas la couverture de l’ONU et surtout pour la Libye , c’est une décision de l’ONU qui a été entièrement détournée de sa justification pour ensuite aboutir au renversement d’un régime qui n’était pas du tout prévu dans la résolution. Le droit international a donc été manipulé, voire bafoué, pour en fait justifier une nouvelle forme d’interventionnisme néocolonial et impérialiste.

https://francais.rt.com/opinions/23367-rapport-chilcot-on-a-assez-internationalisme

etc. etc. etc.