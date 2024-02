Le miel est 100 % français, pas les abeilles ...

Alors que l'UE a les moyens d'envoyer 50 milliards d'Euros à l'Ukraine ;

Alors que Attal a annoncé des réformes futures (des promesses ?), il a réaffirmé que la France resterait opposée à la signature par l'UE d'un accord de libre-échange avec le Mercosur. "Il n'est pas question pour la France d'accepter ce traité" a-t-il déclaré." ;

L'UE s'en tamponne le coquillard, l'unanimité n'est plus exigée : fini le fameux Droit de Véto exigé par De Gaulle !!!

Voici un exemple de ce qui se passe dans la réalité entre un pays de l'UE et un qui n'en fait pas partie :

En photo de couverture nous avons cette cargaison interceptée ce 26 janvier à Arles, par les agriculteurs. Fûts de 200 L de miel d'Ukraine à destination de Famille Michaud Apiculteurs. Marques : Lune de miel, la Ruche aux délices, Miel l'apiculteur, ...

Sur leur site Internet, ils précisent 100% récolté en France.

https://famillemichaud.com/bienvenue-chez-nous/famille-michaud-apiculteurs/

Sauf que …

Et voici le lien vers l’envoyeur

http://kraina-medu.com/en/ ?

Cette société ukrainienne a 2 bases, Rivne et Jitomir, deux régions appartenant à ce qu’on appelle la Volhynie, une région frontalière avec le Belarus et la Pologne, composée de terres peu fertiles (Podzol pauvre), de marécages, avec un sous-sol argileux. C’est aussi dans cette région que l’on trouve la célèbre centrale de Tchernobyl … et ses terres contaminées !

Et là, ça devient intéressant :

Par exemple Avril Sofiprotéol Beulin font dans le tournesol et colza, qui sont des plantes décontaminantes des sols ...

https://www.lemonde.fr/japon/article/2011/07/19/a-iitate-des-tournesols-depolluent-les-terres-devenues-radioactives_1550367_1492975.html

Ce ne serait pas surprenant que des multinationales se soient installées pour cultiver ça là-bas avant de rapatrier ça dans les réservoirs où les estomacs ici, tant le produit direct que du miel de colza, de tournesol ! D'autant que j'ai appris récemment que Avril, qui importe bcp de Canola, le colza de printemps canadien, s'est rendu compte qu'il tenait moins au gel que le colza d'hiver français... du coup ils envoient le diester issu de canola sur Sud France et Europe, celui issu de Colza d'hiver sur Nord France et Nord Europe, et enfin importent des colza et Tournesol Ukrainien pour huile de cuisine ! !

à propos du miel "michaud", à la 8ème minute de la vidéo suivante on découvre aussi les quantités



Si j'ai bien compris ils achètent sans taxes mais vendent au même prix qu'avant !!!

Est-ce bien légal, tout ça ???