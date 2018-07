Une petite frappe de 26 an , sans qualification exceptionnelle, fait régner sa loi à l’Elysée, commande à des militaires de haut rang, obtient le même grade que le lieutenant colonel Beltrame, et on finit par se poser des questions. Benalla avait les clefs de la maison du Touquet. Macron le protège, il lui permet d’obtenir bien des autorisations dont celle de transporter des fonds. Quelles sont les qualités cachées de M Benalla ?

L’histoire nous apporte une explication.

Benalla est au sens historique, défini par Philippe Contamine, le Mignon de Macron.

Mignon est le nom ou la qualité donné, en France, à partir du xve siècle, à un serviteur de confiance du prince.

Par la suite, aux xvie et xviie siècles, l’appellation de mignon s’étend au favori d’un seigneur ou d’un souverain. Être le Mignon est un honneur, un signe de l’amitié profonde que porte le souverain à un personnage de confiance.

Le cardinal de Richelieu est ainsi surnommé le « mignon de Louis XIII… »

Il y a eu sous Henri III une connotation homosexuelle que nous ne reprenons pas, le Mignon sera simplement dans cette comparaison, l’ultra favori.

https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/4352-favoris-mignons-archi-mignon-12.html

Au sens historique le Mignon n’est pas seulement un homme de cour, c’est un guerrier qui se bat pour son maître.

« Ce sont eux [les mignons] qui à la guerre ont été les premiers aux assauts, aux batailles et aux escarmouches, et s’il y avait deux coups à recevoir ou à donner, ils en voulaient avoir un pour eux, et mettaient la poussière ou la fange à ces vieux capitaines qui causaient [raillaient] tant. »

BRANTÔME (1540-1614)

Benalla, le premier mai, s’est battu pour son Dieu, aujourd’hui il se sacrifie pour le protéger.

Benalla et Macron semblent liés par quelque chose qui nous dépasse …

Ne prévoyait-on pas pour le Mignon, l’appartement jadis dévolu à la famille cachée du bigame Mitterrand ?

Les Français sont-ils enfin mûrs pour accepter de voir le macronisme nu ?

Le Nouveau Monde est vérolé, au moins autant que l’ancien et ce n’est pas une découverte. Macron a trahi Hollande, il a bénéficié d’un financement de campagne surprenant, il est le fruit pourri du Hollandisme et de la complicité des média.

Depuis un an, on nous parle d’une politique de réformes mais Macron n’a rien construit d’utile. Les Français sortent d’une longue grève à la SNCF qui n’a rien changé à la question de fond du régime des retraites des cheminots mais qui a conduit à valider des choix désastreux de sacrifice des équipements.

Les Français de la périphérie se trainent sur des lignes droites à 70 ou 80 km/h pour tenter de doubler les camions. Macron a voulu donner des leçons à Trump avec le succès que l’on sait, il a fait la morale à l’Italie et à l’Allemagne, et maintenant c’est le monde entier qui se fout de lui et de son mignon.

Les Français de la périphérie subissent la terrible dégradation de notre système de santé et les frais de complaisance de l’Elysée explosent : vaisselle, parquet, sécurité…

Il aura donc suffi d’un Mignon pour que Macron se retrouve nu…

https://pgibertie.com/2018/07/25/le-mignon-de-macron/