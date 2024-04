Le milliardaire ne paye ni la TVA, ni taxe carburant

Ce n’est plus « on prête aux riches », mais, « on donne aux riches ». Pour leurs yachts, une loi de 2017, (tiens, tiens élection de Macron et suppression de l’ISF), fait que ces ultra-riches, ne payent plus la TVA à 20% s’ils le désirent, et en plus, lorsqu’ils font le plein de carburant, il n’y a pas de taxe dessus, ça leur revient à 1 $ ou euro le litre. L’est pas belle la vie pour ces supers friqués ? Sachant que 40% de la flotte mondiale des yachts se retrouve sur la Côte d’azur chaque été, ce sont des centaines de millions qui passent sous le nez de l’administration fiscale et par extension, sous notre nez à nous. Fi, de la participation financière à la vie du pays puisque des lois toutes faites, bien concoctées pour eux, font que ces propriétaires peuvent, une fois de plus échapper à l’impôt du commun, utiliser nos ports et nos services, et s’en aller sans payer de taxes ; bien sûr en cas de pépin, nos forces de secours en mer interviendront. Gratos !

Merci à Elise Lucet :[i] « Exonération de TVA, carburant à prix cassé… Les ultra-riches ont trouvé le moyen de passer leurs vacances sur l'eau en duty free. Grâce à un contrat de transport , les locataires de yacht peuvent bénéficier d'exonérations fiscales très avantageuses, de plusieurs dizaines de milliers d'euros par semaine, en payant le carburant jusqu'à deux fois moins cher, et en s'exonérant de la TVA. C’est une enquête de CASH Investigation ou Le monde merveilleux des ultra-riches. » Voir lien vidéo joint.

Qui est l’homme à l’origine de ce détournement légal ? Mister Thierry Voisin, président de l’ECPY (Européen Committee for Professional Yachting), qui a permis aux mégariches de « passer des vacances en payant le moins de taxes possible ». Avec l’assentiment de l’administration fiscale qui plus est. Le tout grâce à un « contrat de transport » très avantageux.

Grâce à un contrat de transport : mais qu’est-ce ? Ce qu’il faut savoir c’est que les croisiéristes puisque transporteurs de voyageurs ne payent pas de TVA et ne paye pas de taxes sur le carburant, en plus, ils ne payent pas d’impôts, car sous pavillons de complaisance et sont presque tout le temps domiciliés dans des paradis fiscaux… Ce qu’a donc fait un lobby des yachts c’est de réussir à devenir transporteur et non plus une bande d’amis friqués qui partent en balade. Seule obligation, donner un itinéraire précis de la sortie, avec une seule escale dans un pays étranger, à 99% du temps en Italie. Donc, il y a un exemple dans la vidéo, où un client loueur d’un yatch n’a fait qu’être au port de Cannes, puis, une seule journée, il est allé à San Remo, prit un café sur le port, acheté un paquet de bonbons et s’en est retourné dans son port français, pour un résultat de payer pour toute sa location 0% de taxes. En tout, ce multifriqué a économisé 38.719 E, ce qui correspondrait à un salaire de cadre de 3225E mensuel… Quand on sait que ces bateaux se louent entre 50 et 300 milles la semaine, faites le compte du manque à gagner pour l’état… Et aussi, réalisez combien ils sont pétés de thunes : pour le prix d’une belle maison, c’est une location d’une semaine d’un de ces bâtiments de luxe, avé l’équipage, mais sans le carburant. Parlant équipage : Sachez que les propriétaires de ces bateaux ne payent ni cotisation, ni sécu, ni retraite, ni chômage sur les salaires de l’équipage, car bien souvent le navire est enregistré sous pavillon de complaisance, où on se torche avec les droits sociaux.

Environnement : tranquillos, le capitaine du Royal Falcon one, nous annonce une consommation de 2000 litres de carburant par heure… Ça ferait au prix normal du 4000 euros de l’heure à toute vitesse. La location 210 mille par mois dit la journaliste ? Non, non ! La semaine ! Bien souvent, ce sont des écolos fervents, qui de leur fondation (coucou Bill Gates), nous donnent des leçons, et crachent sur les pauvres qui polluent pour aller travailler dans leur Clio diesel qui consomme moins en un an que leur yatch en une heure. Mais bon, comme on dit en Amérique « money talks ! », l’argent parle… Et toi le pauvre boucle là et paye plein pot. Dire que certains sont encore à croire au ruissellement des riches… D’ailleurs toujours les ultra-riches ; lorsqu’ils arrivent en France au Bourget avec leur jet privé, ils ne payent pas les taxes sur le carburant ni la TVA, à partir du moment où ils passent par un autre pays, en fait le yachtsman a copié la loi navion… Moralité, déplacez-vous en jet, vivez sur un yacht et baignez-vous dans des baignoires pleines de caviar « Almas », (Almas signifiant Diamant en russe), caviar blanc iranien issu du Beluga albinos.

Pour terminer, je vais citer un homme dont j’ai toujours admiré l’éthique, car né avec une cuillère d’argent dans la bouche et qui durant toute sa vie n’eut de cesse que d’acter pour les plus démunis. Theodore Roosevelt, qui s’est attaqué aux milliardaires de son temps, les JP Morgan, Rockefeller et Carnegie. Aucune chance de nos jours qu’aucun président ne s’attaque aux Gates, Soros, Bilderberg et autres malfaisants du G7 et du forum mondial.

« Je m’amuse de la folie à courte vue des hommes très riches, et je suis profondément inquiet de découvrir qu’une grande partie d’entre eux soutiennent ce qui est fondamentalement corrompu et malhonnête. »[ii] Thank you Mister président d’avoir si bien compris ce qu’étaient ces riches et ce qu’ils ont malheureusement continué d’être.

Georges ZETER/avril 2024

VIDEO : Leurs vacances en yacht détaxées en toute légalité | CASH Investigation