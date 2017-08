Le Ministère de l’abaissement national

Sur Youtube on peut encore trouver pas mal de témoignages de profs de l'EN qui dénoncent faits à l’appui le travail de nivellement par le bas et de décervelage des charmants bambins à l’œuvre au Ministère et au niveau des hauts fonctionnaires s’y rattachant. Grenouillés, infestés de franc maçons, telle est l’accusation première de ces serviteurs du savoir. Qui disent les choses sans ambages, cet abaissement est volontaire et épouvantablement efficient, il vide la tête des mômes et des jeunes et rend les profs complétement écœurés.

Un exemple parmi d’autres une prof d’histoire de classes quatrième, les ados ont 14 ans. Sujet imposé par le rectorat, on place UN fleuve sur la carte de France, UN et UN SEUL. A mon âge dit la prof c’était 5 et si on en mettait UN on avait 4 sur 20. Avec un t’as 20 de nos jours.

Voilà …

Et tout à l’avenant… Elle parle de l’obsession de la Shoah et du devoir de mémoire, déjà le terme, Shoah, le truc qui sacralise, non, génocide, ce fut un génocide, pas besoin d’en rajouter on est pas en Israël ou au CRIF mais en France. Bref Shoah à toutes les sauces, sinon laïcité, sous l’angle dogmatique de Caroline Fourest, la religion du Laïcisme avec tout le tralala républicain novlangue de bois. Puis on te met de l’Islam par ci par là histoire que les petits juifs s’énervent – avant avec le sujet Shoah …- et les petits cathos eux dont la religion est la base de la culture hexagonale et la 1ere religion du pays QUE DALLE, niet, tabou, verbotten.

Franc maçons, sacrés franc maçons qui conchient l’Eglise et excitent les deux autres religions monothéistes l’une contre l’autre. Et qui psalmodient dans le laïcisme. C’est du savoir ou de l’endoctrinement, je pose ça là … Passons sur la théorie du genre et les trucs sexuels, je fais l’impasse … Et sur les livres à contenu limite pédophile conseillés par les académies ...

Pédagogisme et tableau des compétences du bambin comme au CAC40, et avec ça le savoir qui se délite, moins on en sait moins on comprend et plus on obéit c’est le but. Les gosses des nantis et des profs eux sont dans le privé et leurs apprentissages vont à l’opposé de ce qu’on apprend à l’Abaissement National.

Aux livres on préfère l’ordi, et tout en powerpoint projeté comme dans un séminaire d’entreprise. Tant pis pour la santé et pour les yeux, on sait ces écrans toxiques après deux heures jour mais qu’importe …

Sinon l’agrégation ne t’attends pas à avoir tes pairs pour t'évaluer, ce sont des fonctionnaires de l’évaluation, des gens qui n’ont jamais enseigné à des jeunes qui vont te dire si oui ou non t’es dans le ton, des gens qui ne possèdent que des grilles de lecture et n’ont aucun savoir autre qu’en termes d’ingénierie pédagogique.

Ah ces pédagogistes, ils ont foutu en l’air les bonnes vieilles méthodes d’antan qui sous Jules Ferry avaient fait plus que leurs preuves, et dorénavant les enfants d’ouvriers et d’artisans sont tellement ignorants que seule l’usine … Serait-ce le but que laisser les gueux et leur progéniture dans le caniveau… Ces rien et moins que rien, ça m’évoque…

Mais non voyons …