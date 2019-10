Le ministère de la Défense russe récuse l’annonce de l’assassinat d’al-Baghdadi (avec la transcription du discours de Trump)

Source : Russia Today, le 27 octobre 2019

[La puissance américaine en plein délire schizophrène, se vantant de succès fabriqués de toutes pièces pour occulter son effacement inéluctable face à l’Axe Moscou-Pékin-Téhéran. Heureusement, Washington peut toujours compter sur la servilité des médias occidentaux pour prendre toutes ses déclarations pour argent comptant. L’armée US est devenue purement hollywoodienne, pour reprendre le mot de Nasrallah.]

Il n’existe aucune donnée crédible permettant d’établir qu’un raid américain couronné de succès a eu lieu contre le chef de Daech, Abou Bakar al-Baghdadi, a annoncé le ministère russe de la Défense. La coalition américaine n’a même pas effectué la moindre frappe aérienne à Idlib récemment.

Un peu plus tôt, Trump avait fait une allocution exceptionnelle depuis la Maison-Blanche pour informer le monde qu’Al-Baghdadi avait été éliminé dans le nord-ouest de la Syrie lors d’un « raid nocturne audacieux » avec la participation de forces spéciales américaines, d’avions, d’hélicoptères et de drones. Le dirigeant de Daech a été tué « en pleurant et en criant » face à la puissance américaine, a-t-il déclaré.

Mais le ministère russe de la Défense a insisté sur le fait qu’il y avait « des questions légitimes et des doutes sur le fait même [de l’opération américaine] et, en particulier, sur son succès ».

La Russie a fait savoir qu’elle n’avait enregistré aucune frappe aérienne de la coalition américaine dans la région d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, ce samedi, date du raid présumé.

Elle a également démenti les affirmations de Trump selon lesquelles les forces russes auraient ouvert l’espace aérien syrien sous leur contrôle aux avions américains afin de faciliter l’opération alléguée contre le dirigeant de Daech.

Le ministère a remis en cause la possibilité même de la présence d’Al-Baghdadi à Idlib, la zone étant détenue par ne Front al-Nosra, branche d’Al-Qaïda, qui a toujours été un ennemi mortel de Daech.

Moscou a noté que Daech avait été écrasé en Syrie début 2018 lors d’un effort conjoint du gouvernement de Damas et des forces russes [et de leurs alliés, l’Iran et le Hezbollah], ce qui signifie qu’un énième rapport sur la mort d’Al-Baghdadi « n’a aucun effet sur la situation opérationnelle en Syrie ni sur les actions des terroristes restants à Idlib. »

La ministre française de la Défense, Florence Parly, s’est également interrogée sur l’importance de la prétendue réussite américaine, soulignant que le raid ne faisait que marquer « une retraite anticipée pour un terroriste [al-Baghdadi], mais pas pour son organisation ».

Déclaration ridiculement théâtrale de Donald Trump au sujet de la mort alléguée d’Abou Bakar al-Baghdadi, censée atténuer l’humiliante retraite de Syrie. Tous les poncifs du blockbuster hollywoodien sont réunis.

Les parties en gras ne font pas partie de la transcription officielle, et sont soit des improvisations de Trump qu’il a ajoutées au texte qu’on lui a préparé, soit des éléments censurés.

Transcription :

La nuit dernière, les États-Unis ont traduit en justice le dirigeant terroriste numéro un au monde. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Il était le fondateur et le dirigeant de Daech, l’organisation terroriste la plus impitoyable et la plus violente au monde. Les Etats-Unis recherchent Baghdadi depuis de nombreuses années. Capturer ou tuer Baghdadi a été la priorité absolue de mon administration en matière de sécurité nationale. Les forces spéciales américaines ont effectué un raid nocturne dangereux et audacieux dans le nord-ouest de la Syrie pour accomplir cette mission avec une grande classe. Les soldats américains ont été incroyables. J’ai pu voir la majorité de l’opération [alors pourquoi ne pas la diffuser ?].

Aucun soldat américain n’a été tué au cours de l’opération, tandis qu’un grand nombre de combattants et de compagnons de Baghdadi ont été tués avec lui. Il est mort après s’être enfui dans un tunnel sans issue, gémissant, pleurant et criant tout au long de sa course. À ce moment-là, le complexe avait été nettoyé, ses occupants s’étant rendus ou ayant été abattus. Onze jeunes enfants ont été sortis de la maison sans blessures. Les seuls restants étaient Baghdadi dans le tunnel, qui avait entraîné trois de ses jeunes enfants avec lui jusqu’à une mort certaine. Il a atteint le bout du tunnel, alors que nos chiens le pourchassaient. Il a déclenché son gilet explosif et s’est tué ainsi que les trois enfants. Son corps a été mutilé par l’explosion, et le tunnel s’est écroulé sur lui en plus de cela, mais les résultats des tests ont permis une identification certaine, immédiate et positive : c’était bien lui.

Le voyou qui a tant essayé d’intimider les autres a passé ses derniers moments dans la peur abjecte, la panique totale et la terreur, terrifié par la traque des forces américaines.

Nous sommes restés dans l’enceinte pendant environ deux heures et, une fois la mission accomplie, nous avons pris des informations et du matériel extrêmement sensibles, la plupart étant consacrés aux origines et plans futurs de Daech, des choses qui nous intéressent au plus haut titre.

La disparition de Baghdadi montre la poursuite implacable des États-Unis contre les dirigeants terroristes et notre engagement en faveur de la défaite totale et durable de Daech et d’autres organisations terroristes !

LAmérique a le bras long. Comme vous le savez, le mois dernier, nous avons annoncé avoir récemment tué Hamza Ben Laden, le très violent fils d’Oussama Ben Laden, qui disait de très vilaines choses sur les gens, sur notre pays et sur le monde.

Il était l’héritier apparent d’Al-Qaïda. Les terroristes qui oppriment et assassinent des innocents ne doivent jamais dormir en paix, sachant que nous allons les détruire complètement. Ces monstres sauvages n’échapperont pas à leur destin et n’échapperont pas au jugement final de Dieu.

Baghdadi est en cavale depuis de nombreuses années, bien avant mon arrivée au pouvoir. Mais sous ma direction, en tant que Commandant en chef, nous avons éradiqué son califat à 100% en mars de cette année. Les événements d’aujourd’hui nous rappellent que nous continuerons à poursuivre les terroristes restants de Daech jusqu’à leur fin brutale. C’est également valable pour d’autres organisations terroristes, qui sont les mêmes à nos yeux.

Baghdadi et les tocards qui travaillaient avec lui — et ce sont vraiment des tocards qui n’avaient aucune idée de ce dans quoi ils s’engageaient : ils étaient parfois des chiots terrifiés, parfois des tueurs de sang-froid — (la transcription officielle a réécrit ce passage ainsi ; « dans certains cas, des personnes qui n’avaient aucune idée de ce dans quoi ils s’engageaient et de la dangerosité et de l’absence de glamour de cette aventure ») ont tué de très nombreuses personnes. Leur assassinat des innocents Américains Jim Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig et Kayla Mueller était particulièrement odieux. L’assassinat choquant et médiatisé d’un pilote jordanien brûlé vif dans une cage sous les yeux du monde entier — j’ai parlé au Roi de Jordanie, c’était un merveilleux jeune homme qu’ils connaissaient et aimaient tous [sans blague]—, l’exécution de chrétiens en Libye et en Égypte, ainsi que le génocide de masse des Yézidis, classent Daech parmi les organisations les plus dépravées [de] l’histoire de notre monde [Trump n’a pas lu le « de »].

Les conversions religieuses forcées, les costumes oranges avant de nombreuses décapitations, qui étaient tous ouvertement présentés au monde entier – tout cela était le travail d’Abou Bakar al-Bagadi [sic]. C’est ce qu’il voulait. C’est ce dont il était fier. C’était un homme malade et pervers, et maintenant, il est mort. Il était vicieux et violent et il est mort d’une manière vicieuse et violente, en lâche, en courant et en pleurant. Ce raid était impeccable et n’a pu avoir lieu qu’avec la reconnaissance et l’aide de certaines autres nations et peuples.

Je souhaite remercier les nations de Russie, de Turquie, de Syrie et d’Irak, ainsi que les Kurdes syriens pour le soutien qu’ils ont pu nous apporter. C’était une mission très très dangereuse. Merci également aux grands professionnels du renseignement qui ont contribué à couronner de succès cette entreprise.

Je tiens à remercier les soldats, les marins, les aviateurs et les marines impliqués dans l’opération d’hier soir. Vous êtes les meilleurs qui soient au monde. Où que vous alliez, vous ne trouverez personne qui vous arrive à la cheville. Je tiens à remercier le général Mark Milley et nos chefs d’état-major, ainsi que nos professionnels qui travaillent dans d’autres organismes du gouvernement des États-Unis et qui ont joué un rôle essentiel dans le succès incroyable de la mission.

La nuit dernière a été une excellente nuit pour les États-Unis et pour le monde. Un meurtrier brutal, qui a causé tant de souffrances et de morts, a été violemment éliminé – il ne fera plus jamais de mal à un autre homme, femme ou enfant innocent. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Le monde est maintenant un endroit beaucoup plus sûr.

Que Dieu bénisse l’Amérique !

