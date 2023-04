Le ministère du beau, du bon, du bien

La beauté des paysages d'un pays est une richesse plus durable que la valeur de son PIB. La préserver, l'entretenir, l'augmenter, lutter contre tout ce qui l'altère, l'amoindrit, la salit, est un devoir, une exigence, un impératif. Je rêve depuis longtemps d'un pouvoir qui aurait conscience de ce trésor, cadeau de la nature. Il aurait compris que sa mission principale est de le sauver des entreprises des inconscients, des irresponsables, des imbéciles qui ne la voient pas, s'en moquent, aveugles, avides.

Un grand président serait celui qui aurait l'obsession de la beauté de la France et son plus grand ministre serait celui du beau, du bon et du bien.

Il aurait la charge de rendre la France plus belle et veiller à ce qu'elle ne soit pas défigurée par des décharges sauvages, des panneaux publicitaires incongrus, des éoliennes, des pylônes électriques et il les ferait faire disparaître.

Il n'y a pas que la nature qui doit être préservée et ce ministère aurait la charge que la beauté soit visible partout et pas seulement au centre des grandes villes et aux endroits que les touristes visitent. Les jungles urbaines redeviendraient fréquentables et les banlieues abandonnées seraient remplacées par des banlieues fleuries avec des maisons à taille humaine.

La beauté n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen qui rend le milieu plus propice au bonheur qu'un endroit sale, laid et sentant l'égout. Ce ministère devrait aussi imposer aux autres ministères la même exigence, celle de faire de la France un pays où il fait bon vivre. La légende dit que ce fut, un jour, le cas. J'en doute car aucune époque n'a été de cocagne et il y eut toujours des pauvres, des sdf, des sans abris, des laissés pour compte. Une France ne sera belle que le jour où ces gens-là n'auront plus faim, plus froid, un toit, le sourire.

Nous sauver du laid, nous apporter le bon serait une ambition médiocre si elle n'était complétée par la volonté de permettre au bien de triompher. Ce ministère devrait donc piocher dans les idéologies à la mode et dans les philosophies du passé ce qui le mérite et s'en inspirer pour donner à l'assemblée des citoyens matières à réflexion, la liberté dans le respect de celle des autres étant bien sûr la condition de base pour établir une France meilleure.