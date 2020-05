« Le miracle des masques ou le retour des profiteurs de crise ou de... guerre »

Toute guerre a ses profiteurs. C’est malheureusement une loi intangible de nos conflits. Comment s’expliquer que nos soignants n’aient pas pu être dotés de masques, quand on annonce à grand renfort de communication tapageuse des chiffres sidérants de masques vendus au public par certains circuits de distribution."

Tout conflit, toute crise, toute guerre a ses profiteurs, mais à ce point-là, je ne vois qu'une réaction possible :

Arrestation, confiscation, distribution gratuite.

Puisque nous sommes au Casino (les économies de guerre et les casinos fonctionnent souvent parfaitement en ces périodes troublées) chacun sait qu'en cas de sortie du zéro, les mises sur des chances simples (Noir, Rouge, Pair, Impair, Manque ou Passe) peuvent soit devenir des mises « en prison » (déconseillé) soit être partagées entre la banque et le joueur.

Lors de la mise en prison, la mise est alors placée sur le trait à cet effet sur le tapis de jeu. Le prochain coup décide du sort de cette mise : si la chance simple qui a été jouée au départ gagne, le joueur récupère intégralement sa mise sans gain.

La mise en prison donne un avantage supplémentaire au casino, elle est donc à éviter. Il faut lui préférer le partage de la mise.

Il semblerait que certains joueurs connaissent mieux que d'autres les règles du Casino pendant que d'autres, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sous les tables, jouent tout simplement leur vie à la roulette...

Partageons la mise. Mieux encore, confisquons-là en la distribuant gratuitement, histoire de faire les pieds aux profiteurs en "tapant au portefeuille", en leur rappelant l'intérêt et le bien commun et, pour couronner la mise, en les envoyant en prison. Pour longtemps.

I- Le Grand Casino ?

Des centaines de millions de masques sont prêts à l'achat, selon la grande distribution. Où étaient-ils, quand les soignants et les patients risquaient leurs vies à cause du coronavirus ?

Le gouvernement aurait-il privilégié et choisi les canaux de "la grande distribution" pour mettre les masques tant annoncés et attendus à la disposition de la population ? Si tel était le cas, nul doute que nous le saurions par le biais d'une déclaration officielle.

Veuillez en attendant écouter et voir ceci :

Veuillez pour résumer lire encore ce résumé sour la plume de Yaha Hajzler, Journaliste rédactrice web chez France 3 Centre-Val de Loire, qu'il me semble nécessaire de publier in extenso :

Par Yacha Hajzler Publié le 01/05/2020 à 17:55 Mis à jour le 01/05/2020 à 22:04

"Ce cri, écrit-elle, c'est celui de sept Ordres des professions de santé. Médecins, sages-femmes, infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, pharmaciens. Tous n'ont qu'une question en tête : "où étaient-ils ?"

#COVID19 : les masques tombent !

Communiqué commun des Présidents des Ordres des professions de santé sur la distribution des #masques ⤵@Ordre_Pharma @cnomk @ONCD9 @CNOSF @OrdreInfirmiers @BouetP @PMathieuMK @CarineWolfThal #Coronavirus pic.twitter.com/GbeabIk4wT

— Ordre des Médecins (@ordre_medecins) May 1, 2020

Et soudain, des millions de masques

Le 29 avril, la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher annonce avoir trouvé un accord avec la grande distribution concernant la vente de masques de protection au grand public. En plus des pharmacies, petits commerces et buralistes, les grandes surfaces sont désormais autorisées à distribuer, ou plutôt vendre des masques.

Agnès Pannier-Runacher : "j'ai obtenu un accord avec la grande distribution pour que certaines enseignes vendent des masques dès la semaine prochaine et toutes le 11 mai", 🎙 @hchevrillon pic.twitter.com/nPWkF9EswX

— BFM Business (@bfmbusiness) April 29, 2020

En quelques heures, la machine de la communication embraye. Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match, Système U... Tous vont vendre des masques. Pourtant, ce n'est pas cela qui gêne les soignants. "Nul n'aurait reproché à des circuits de distributions grand public de distribuer des masques grand public" clarifient d'ailleurs les Ordres dans leur courrier.

Le problème réside dans les comptes :

Carrefour a annoncé 225 millions de masques prêts à la vente. Intermarché, 90 millions. "Qui dit mieux ? C’est la surenchère de l’indécence, déplorent les professionnels. Comment nos patients, notamment les plus fragiles, à qui l’on expliquait jusqu’à hier qu’ils ne pourraient bénéficier d’une protection adaptée, vont-ils comprendre que ce qui n’existait pas hier tombe à profusion aujourd’hui."

"Où étaient ces masques quand nos médecins, nos infirmiers, nos pharmaciens, nos chirurgiens-dentistes, nos masseurs-kinésithérapeutes, nos pédicures-podologues, nos sages-femmes mais aussi tous nos personnels en prise directe avec la maladie tremblaient et tombaient chaque matin ?" interpellent encore les professionnels, pour "la consternation s'allie au dégoût".

"L'heure viendra de rendre des comptes"

Le gouvernement est très critiqué pour sa gestion de crise, ce dès le début de la pandémie sur le sol français. La question de la pénurie des masques est l'une des plus sensibles. Car la France disposait de stocks, qui datent de la crise du H1N1 et des commandes massives de l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot.

Masques : comment le gouvernement a menti pour dissimuler le fiasco https://t.co/P8vdoKmdR3

— Etienne Baldit (@EtienneBaldit) April 27, 2020

"L’heure viendra, nous l’espérons, de rendre des comptes. En attendant, nous allons poursuivre notre mission de professionnels de santé, car c’est notre engagement. Avec néanmoins l’amertume de se dire que la responsabilité n’est pas la mieux partagée de toutes les vertus", concluent les soignants.

II- Questions et protestations

Les réactions montent en puissance et voilà que l'on apprend que la sénatrice de Gironde,madame Nathalie Delattre,dans un courrier au président du Sénat Gérard Larcher et transmis à l'AFP. a demandé la constitution d'une commission d'enquête sur le sujet, "De deux choses l'une, écrit-elle, soit la grande distribution a une puissance de frappe infiniment supérieure à celle de l'Etat et a réussi à se procurer autant de masques en si peu de temps, et dans ce cas-là la commission devra faire toute la lumière sur les insuffisances de la chaîne de décision nationale. Soit la grande distribution se moque de la santé du peuple français, et devra répondre à cette question : combien de vies auraient pu être épargnées si ces stocks avaient été distribués plutôt que d’être stockés en attendant d’être vendus !", écrit-elle.

Une polémique "absurde" pour Michel-Edouard Leclerc

"Les enseignes de la grande distribution ne sont pas, et n’ont jamais été, en charge de l’achat et de la fourniture de masques pour les soignants", a répliqué la Fédération du commerce et de la distribution. "Leur attribuer les difficultés d’approvisionnement est donc faux et malhonnête", selon un communiqué. La fédération fait valoir que la grande distribution a remis les stocks de masques FFP2 aux professionnels de la santé dès le début de la crise, et effectué de nombreux dons aux hôpitaux", elle indique que jusqu'à récemment, les enseignes n'avaient pas le droit de vendre de masques (et ne pourron)t le faire à partir du 4 mai.

"Il n’y a pas de stocks cachés", insiste la fédération, qui fait valoir que les chiffres annoncés "concernent les commandes effectuées, qui ne vont être livrées que très progressivement, avec une disponibilité plus rapide des masques à usage unique que des masques en tissu réutilisables".

Sur Facebook, Michel-Edouard Leclerc a jugé cette polémique "absurde". "Polémiques sur les stocks de masques : pourquoi créer des querelles professionnelles ? Le gouvernement a donné le même timing de déconfinement à tous : buralistes, pharmaciens, supermarchés et industriels. Sitôt l’autorisation donnée par les pouvoirs publics, chacun a pu lancer ses commandes. Pas de stock caché dans un hangar ! Faut arrêter le délire", écrit-il, rappelant que les masques seront vendus à prix coûtant dans les magasins E.Leclerc.

Soit. Et si nous levions le doute sur ce qui est qualifié d'absurde ( ce dont l'existence est gratuite, non justifiée par une fin, contraire à la raison, au bon sens, à la logique), puisqu'en matière d'absurdité il semblerait que nous ayons été servis depuis quelques temps...

Je pose désormais (et c'est moi qui parle) quatre questions très simples :

-A quand un communiqué officiel du Premier ministre ordonnant la distribution gratuite des stocks de masques ainsi constitués ?

-A quand l'ouverture d'une information judiciaire pour tracer l'origine comme les conditions et modalités de constitution de ces stocks de masques alors que les soignants et soignés mouraient ?

-Y a-t-il eu opérations de spéculation, concertée ou non ?

-L'Etat a-t-il anticipé et pris toutes les précautions possibles pour identifier pareilles dérives et si tel est le cas, qui agi, quand et comment ?

