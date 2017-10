Le miracle sans cesse renouvelé de la matière

L’univers fait un mystère suffisant. Pourquoi faudrait-il en inventer un autre ?

André Comte-Sponville,

L’Esprit de l’athéisme.

Pour qui s’est déjà penché sur les infinies possibilités de la matière, sur le plan cosmologique, stellaire, géologique, biologique, neuronal ou quantique, point n’est besoin de s’en remettre au fantastique, au merveilleux ou au divin pour ouvrir des horizons à notre désespoir maladif. Les protons, les neutrons, les électrons, les photons, les quarks et les neutrinos ; de même les muons, les pions, les kaons, les mésons, leptons, gluons, bosons et autres hadrons sont autant de variations infinies sur le thème de la particule et du quantum d’énergie. Les rayonnements alpha, bêta ou gamma ; depuis l’ultraviolet jusqu’à l’infrarouge ; les champs électromagnétiques, la gravitation, la vitesse de la lumière et toutes les infinies combinaisons possibles entre tous ces phénomènes physiques ; le tout joint à ces quantités infinies de temps, d’espace et de matière perpétuellement recomposables, rendent de fait caducs et obsolètes tous les monothéismes, du moins sous la forme qui est encore la leur aujourd’hui.

Le monothéisme est paradoxalement la plus primitive des religions. Au fur et à mesure de la complexification des sociétés humaines, la divinité s’est au contraire de plus en plus simplifiée, concrétisée, personnalisée. Au fil des progrès humains et sociaux ; de l’émancipation de la personne et de la conscience individuelle, la notion de Dieu, dans les proportions qui sont les siennes, s’est elle-même de plus en plus personnalisée, individualisée au point de devenir homme lui-même. Le monothéisme est la plus basique car la plus réductrice de toutes les différentes manières d’aborder le monde, d’appréhender la vie et d’envisager la place de l’homme au sein du réel. Il est la plus contre nature des approches métaphysiques car il discrédite ce par quoi il trouve sa justification : le monde, le réel, la matière ; la sensation ; le corps… Car quelles seraient la pertinence et la légitimité de Dieu sans le monde ou le phénomène pour en attester la présence ? Dieu n’est pas mort ! Bien au contraire. Et si toute mort n’est jamais que transition et métamorphose, alors Dieu ne fait chaque jour que se transformer, s’incarner, se dévoiler et en définitive se révéler chaque jour davantage sous le microscope du chercheur, sous le pinceau ou l’archer de l’artiste, sous la plume du poète ou l’outil de l’ouvrier. Car si aucune divinité n’a jamais été créatrice d’un monde qui s’est toujours suffit à lui-même, il n’en demeure pas moins qu’elle est toujours présente, de la manière la plus tangible et corporelle qui soit, au cœur de la matière, chaque fois que celle-ci fait montre de création. L’hindouisme nous dit que création et créateur sont indissociable. L’un n’existe pas sans l’autre. Les deux phénomènes sont concomitants et interdépendants. Car il n’est en définitive de créateur que dans le seul temps où il y a création. Ce, de la même manière qu’il n’y a de musicien que lorsqu’il y a musique.

Dans La sagesse tragique, Michel Onfray écrit : « La première certitude issue de la nouvelle cosmologie nietzschéenne est que la Volonté de puissance est Tout, donc que Dieu n’est pas. […] Nietzsche invite à une synthèse des volontés débarrassées de Dieu et de ses formes[1]. » Il nous dit plus loin que la volonté nietzschéenne est pure immanence. Dès lors, pourquoi théisme et immanence seraient-ils contradictoires ? C’est avoir une vision bien étroite de ce que pourrait être Dieu ou de ce qu’est l’immanence. Qu’est-ce que la Volonté de puissance nietzschéenne sinon un autre visage de Dieu, ce noyau dur du monde ; ce cœur de la matière comme le nomme Teilhard de Chardin ?

Le matérialisme de Michel Onfray, bien que modéré et structuré par une éthique hédoniste clairement définie et exposée, reste, quoique qu’il s’en défende, à la limite du nihilisme. Il suppose l’existence de tout un chacun bornée en « amont » comme en « aval » par un néant qui campe de fait toute existence individuelle à la limite de l’absurdité et de la farce métaphysique. De là à lui conférer le statut d’inutilité, il n’y a qu’un pas que certains n’hésiteront pas à franchir. Or, si nos personnalités, nos individualités ne sont que des épiphénomènes liés à l’apparition furtive de nos corps au sein du réel ; il n’en demeure pas moins que ces corps eux-mêmes sont inséparables de cette matière une et indivisible, riche de potentialités insoupçonnées et infinies. Dès lors, tout n’est-il pas permis en terme d’espoir ? Tout ne devient-il pas possible ? Depuis l’atomisme démocritéen en passant par l’héliocentrisme galiléen, la gravitation newtonienne et la relativité einsteinienne, la science n’a jamais cessé de démontrer le miracle sans cesse renouvelé de la matière.

Les miracles ne contredisent pas les lois de la nature. Ils contredisent seulement nos représentations actuelles de ces lois.

Saint Augustin.

En effet, point n’est besoin de s’en remettre aux « arrières mondes » et à la transcendance pour croire en l’existence de l’âme, en la métempsychose, en la télépathie, la lévitation ou dans tous les différents pouvoirs yogiques ou chamaniques. Idem pour les guérisons dites « miraculeuses » parce que hétérodoxes au regard de la médecine dite « légale ». Quelle différence entre voyance, médiumnité et intuition si ce n’est une différence de degré, et non pas de nature ? Quelle différence encore entre le simple effet placebo, la somatisation, la poussée d’adrénaline, l’accélération des pulsations cardiaques, le rêve, le délire mystique du schizophrène ou l’apparition des stigmates sur le corps du zélote ? Aucune, car tous ces phénomènes ne sont que les différentes vibrations d’un corps, d’une chair et d’une matière aux propriétés infinies.

La société, le monde même dans lequel nous vivons imposent des révolutions, des apocalypses, des extinctions et des renaissances ; des mutations aussi. Elles sont toutes autant de ferments nécessaires à la poursuite du phénomène vivant. Or, les idées, les concepts, se doivent eux aussi de faire périodiquement peau neuve. Emerson nous dit que la corruption de l’homme entraîne une corruption du langage. Il nous faut aussi des séismes et des cataclysmes idéologiques pour secouer les plus lourdes théories et les décharger de toutes les scories accumulées au long des millénaires et des habitudes sociales. Il nous faut sans plus tarder réinventer Dieu, le monde et la vie. Ne garder de nos histoires religieuses que la substantifique moelle. La part la plus intuitive et instinctive – originelle en somme – des différents concepts que nous avons de manière maladive et compulsive érigés en dogmes et en morales pour des finalités autant pratiques qu’hégémoniques. Nous avons fini par négliger et délaisser le sentiment religieux au profit des différentes formes du culte, de la liturgie et du sacerdoce et pour enfin ne plus nous attacher qu’aux formes en oubliant le fond.

Tout au long de l’histoire de l’humanité et sous toutes les latitudes, nous avons revêtu les infinies possibilités de la matière de toutes les formes de nos vies sociales. Nos langues, nos habitudes, nos gestes quotidiens, nos traditions, nos célébrations, nos peurs, nos anecdotes, mythes et légendes ont finis de constituer les parures et les structures mêmes de toutes les religions du monde.

Les forces de la nature, ses mystères et les infinies possibilités de la matière inerte comme vivante se sont figées à travers les formes et langages humains. De cette glaise primordiale nous avons pétri des dieux parlant, ordonnant, créant, punissant et pardonnant mais aux pouvoirs infinis. Nous avons de la sorte fantasmé les forces en contrepoint des faiblesses qui étaient les nôtres. Démunis que nous étions ; abandonnés dans l’existence sans autre recours que de nous inventer des puissances protectrices à même de nous faire oublier l’absurdité apparente du monde.

Une métaphysique plutôt qu’une religion ; un éthique plutôt qu’une morale ; une pratique plutôt qu’une ascèse, telle est la seule trinité à même de faire évoluer notre rapport au monde et à la vie. Autant de termes qui renferment l’idée d’un mouvement, d’une progression et d’une perpétuelle métamorphose en regard d’une réalité vivante et d’une perception d’icelle sans cesse à réinventer. Enfin et définitivement quitter les fixismes des secondes pour la dynamique des premières. Enfin quitter les obscurantismes théologiques d’époques révolues où l’ignorance, la peur, la barbarie et les conquêtes justifiaient toutes les formes de théocraties qui elles-mêmes s’en nourrissaient. Quand aujourd’hui la science n’attend plus qu’une métaphysique moderne à même de guider ses pas sinon contribuer à trouver l’équilibre qui parfois lui manque. Une métaphysique riche d’une éthique et d’une pratique à même de pacifier enfin notre relation au monde, à la matière, à l’autre comme à notre propre corps. En somme, une métaphysique dite « des Lumières » propre à chasser définitivement les ombres de l’ignorance et de la peur.

Après la tempête athée, après le déluge scientifique et technologique, après la sécheresse nihiliste, hâtons-nous de semer les germes d’une nouvelle récolte. Profitons de l’humus généré par les monothéismes en décomposition. Prodiguons sans plus tarder les ferments d’un monde à venir avant que le chiendent obscurantiste finisse d’épuiser et d’étouffer la Terre.

( Extrait de LE TOTEM ET L'ATOME, Introduction à la mécanique des dieux, 2017 ). Lien :https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/ouvrages-agoravox/article/le-totem-et-l-atome-196830