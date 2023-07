Le modèle social français est assiégé depuis 1945

La situation globale en France en 1945 est assez originale.

Le patronat a globalement collaboré : il se terre.

Le pc est à 24 %, il est armé.

On crée la sécurité sociale : une seule caisse pour tous les risques de la vie.

La gestion de cette caisse était exclusivement paritaire, avec un budget équilibré discuté entre les partenaires sociaux, à l’abri des appétits des assurances privées, et des politiciens hostiles à ce système qui leur échappait, pour des budgets bien trop alléchants.

Alors se succèdent des avalanches de contre réformes pour en venir à bout.

Dès 1947, première attaque des nantis : il y aurait un « trou de la sécu ».

Les « trous de la sécu » sont créés sur commande par les « gouvernants » du moment, avec des exonérations de cotisations non compensées, et la rétention des cotisations patronales dues par l’état et les services publics …

Depuis, on a eu 95 détricotages de la sécu, qui ont commencé par diviser cette caisse unique en plusieurs risques : vieillesse, maladie, maternité, …

On comprend très facilement l’acharnement constant des zélites et du bloc bourgeois à éroder ce modèle social qui les insupporte.

La perversité de l’insignifiant inégalitaire autoritaire éborgneur giflé -qu’ils viennent me chercher-, dit le "beauf d'école de commerce" atteint des sommets avec la contre réforme des retraites.

Passer à 65 ans, ils savent parfaitement que cela crée un surplus de dépenses de chômage.

Qu’à cela ne tienne, détruisons les allocations chômage ! Le tour est joué.

Et comme la crétinerie des gueux est tellement facile à mobiliser contre les « assistés », les « casos », ... qui bénéficient de tant d’allocations de « feignants », restent cachés dans l’ombre les pires assistés dans tous les pays : les ploutocrates et les actionnaires, outrageusement favorisés par le pouvoir qui leur doit tant, et qui nous coûtent 17 mille fois le total du rsa, sans aucune utilité.

Et vous trouvez ça normal ?

1. 31 % du budget de l’état vient de l’impôt le plus injuste : la tva … qui impacte violemment les plus pauvres et reste très douce aux plus riches.

2. Les cadeaux de nos impôts au caque40voleurs sont bien supérieurs à la totalité de l’impôt sur les sociétés.

3. Les politiciens réactionnaires, et les « économistes » voulant faire croire que l’économie serait de la science, alors que dans leur cas ce n’est qu’une fallacieuse récitation de préjugés, daubent le record de prélèvements obligatoires du pays, et refusent de comparer ce qui est comparable : le coût exorbitant des assurances privées, qui serait indispensable pour les mêmes services, est tout à la gloire du modèle social français.

4. Les gogos qui réclament des baisses des taxes devraient s’apercevoir qu’ils réclament l’appauvrissement et l’impuissance de l’état.

5. Les abrutis qui invoquent la nécessité de faire des profits « pour pouvoir investir » ignorent sans doute que ces profits sont d’abord largement offerts aux actionnaires, y compris en pillant le patrimoine de l’entreprise …

6. La plupart des membres du gang des caque40voleurs empruntent pour verser des dividendes sans aucun rapport avec leurs bénéfices déclarés.

7. Ils pratiquent avec discrétion le rachat de leurs propres actions : quel investissement productif !

8. Le fisc français organise directement les échappatoires à la tva pour l’achat et l’usage de biens très coûteux, comme les aéronefs fabriqués en france, mais enregistrés à l’île de Man, dont les propriétaires prétendent n’être que locataires.

9. Le menteur à talonnettes disait vouloir « moraliser le capitalisme » … autant croiser un tigre affamé dans la jungle et lui infliger cette réplique imparable : « couché, kiki » ...

La guerre menée par les zélites contre les gueux est avant tout une guerre de propagande abrutissante.

Ouvrez les yeux.

Voyez d’où parlent ceux qui vous disent ce qu’il faut penser.

Observez les circuits de l’enrichissement des ploutocrates.